2024: Kurdan di bianet Kurdiyê çawa cih girtiye?

Di sala 2024an de jî bianet kurdiyê hewl da ku rojeva kurdan ji nêz ve bişopîne.

Di çarçoveya nûçegîhaniya mafparêz a bianetê de me îsal nêzîkî hezar û 500 nûçe weşand. Ji wan nûçeyan yên sereke û herî zêde hatine xwendin, yên têkildarî Kurdan û çand, wêje û hunera kurdan bûn.

Beşek nûçeyên ku me di nava salê de têkildarî Kurdan weşandine ev in:

2024: Zarokan di bianet kurdiyê de çawa cih girtiye?

bianet kurdiyê di sala 2024an de nêzîkî 1500 nûçe weşandine. Mijara beşek ji wan nûçeyan zarok in. bianet kurdî nûçeyên li ser zarokan bi pîvanên nûçegihanîya zarokparêz çêdike.

2024: Jinan di bianet Kurdiyê de çawa cih girtiye?

Di 11 mehên destpêkê yên sala 2024an de mêran, 359 jin kuştine, tacîz li 120 jinan kirine, tundkarî li 592 jinan kirine û her weha tecawiz li 14 jinan kirine. Bi kêmanî 555 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 282 jinan gotiye, "bigûman e".

2024: LGBTI+yan di bianet kurdiyê de çawa cih girtiye?

bianet kurdîyê di sala 2024an de di çarçoveya rojnamegeriya mafparêz de bi giştî nêzîkî 1500 nûçe çêkiriye. Beşek ji wan nûçeyan rasterast behsa LGBTÎ+yan dike. bianet kurdî li gor pîvanên nûçegihanîya zayenda civakî nûçeyan çêdike.

Kartên Peyvên Kurdî - 2

Peyvên me yên vê hefteyê ev in: Sersal, Sala nû, Pîrozbahî, Pêvajo, Aştî.

30 Kanûn 2024

Di jiyana civakî de bikaranîna zimanê kurdî û zehmetiyên wê li Tirkiyeyê

Bikaranîna Kurdî di qada giştî de ji bo Kurdan alaveke pêwîst e ku xwe îfade bikin û dîrok û mîrata xwe ya çandî bigihînin nifşên paşerojê. Di vê çarçoveyê de qedexekirin an sînordarkirina ziman ne tenê tê wateya astengkirina navgînên ragihandinê, di heman demê de tehdîdkirina nasname û hebûna civakê ye.

30 Kanûn 2024

Ocalan: Ji bo Tirkiyeyê û herêmê dem dema aştî, demokrasî û biratiyê ye

DEM Partiyê ragihand ku Serokê PKKê Ocalan “li dijî senaryoyên siberoja tarî yên tên ferzkirin, pêşniyarên çareseriyê yên erênî pêşkêş kirin.”

29 Kanûn 2024

Parlamentera DEM Partiyê Gulcan Kaçmaz Sayyîgît: Dewlet jinan tenê di nav malbatê de dibîne

Parlamentera DEM Partiyê Gulcan Kaçmaz Sayyîgîtê têkildarî budçeya sala 2025an destnîşan kir û got, "Budçeya AKPê pirsgirêkên ciwanan, jinan, kesên teqawidbûyî, karkeran û astengeran çareser nake. Lewra mijara sereke ya ji bo rejima AKPê ne civak e, şerê li derveyî sînoran e.

25 Kanûn 2024

Destên ku bûne bask

Qelsî û têkçûna kurdîtiyê di şexsê kesên ku em qet ji wan hez nakin de jî pêk bê, divê li xweşa me neçe. Hesta despêka yekîtiyê li gor min ev e. Ji ber ku dema têkçûnên kurdan li xweşa hev diçe, vîrûsa sadîzmê ya herî har û qirêj dikeve dewrê û dû re serê xwediyên xwe jî dixwe. Divê bi xwe jî. Yek na roj be, ya din dibe şîv! Em qet ji bîr nekin ku tişta wan/wê/wî dixîne, kurdîtiyê jî dixîne, tişta kurdîtiyê dixîne jî min/me dixîne. Herçî xaîn û xiyanet e jixwe qet hewce nake ku bê behskirin.

24 Kanûn 2024

ENKS û PYD bi armanca yekitiya Kurdan li Sûriyê dest bi danûstandinan kirin

Di daxuyaniya HSDê de hat ragihandin ku ENKS û Fermandarê Giştî yê HSDê Mazlûm Ebdî bi hewldanên hevpeymaniya dijî DAIŞê, DYA û Fransayê civiyan. Hate diyarkirin ku civîn erênî derbas bûye.

24 Kanûn 2024

Berîl Sarialtûn: Em dixwazin di muzîkê wekheviyekê ava bikin

Rêxistina civaka sivîl a bi navê Kreşendoyê li Amedê di 17ê mehê de bernameya ‘Di Muzîkê de Wekhevî’ (Müzikte Eşitlik) li dar xist.

20 Kanûn 2024

"Me xwest em ewilî zimanê kurdî ji wergerê xelas bikin"

Xwediyê Îmtiyazê yê Ajansa Welat Fexredîn Kiliç destnîşan kir û got: “Armanca ajansa me ya ku bi dirûşma “Deng û Rengê Welat” dest bi weşana xwe kir ew e ku bi zimanê dayikê bibe deng û rengê gelê kurd û li dijî polîtîkayên asîmîlasyon û otoasîmîlasyonê kurdî bi pêş ve bibe ye.”

18 Kanûn 2024

Leylana Sidîq: "Divê astengiyên li pêşiya aştiyê bên rakirin"

Nebîneya çavan û nivîskara kurd Leylana Sidîq got, "Astengiya rastîn ew e ku ya li pêşiya aştiya cîhanê ye. Ger ev astengî ji holê rabe, em kesen astengdar dikarin bi hev re bijîn."

18 Kanûn 2024

Parlamentoya Swîsreyê, komkujiya Kurdên Êzidî bi fermî nas kir

Parlamentoya Federal ya Swîsreyê komkujiya li dijî Êzîdiyan bi piraniya dengan bi fermî nas kir.

17 Kanûn 2024

Hevserokê MED-DERê yê berê Rifat Ronî serbest bû

Hevserokê MED-DERê yê berê Rifat Ronî di danişîna yekem a doza xwe de serbest bû.

17 Kanûn 2024

Burhan Berken: Di muzîka kurdî de dengek, giyanek

Xebata muzîkê ya Burhan Berken ne tenê rêwîtiyek kesane ye, di heman demê de erkek e ku bibe dengê gelê Kurd. Berken dema ku mîrateya dengbêjiyê ya kevneşopî diparêze, bi dînamîkên muzîka nûjen re dike yek, bi gelek berhemên xwe derket pêşberî temaşevanên xwe. Muzîka wî ne tenê awazek, êş, hêvî û berxwedana gel vedibêje.

17 Kanûn 2024

Lehengên li Petersburga kurdan

Ka bêje tu kî yî? Ji kîjan romana Dostoyevskî yî? Na. Ji romanên Helîm Ûsiv ,Bextiyar Elî û Bavê Nazê na. Niha ew na. Ji kîjan romana xopana Petersburgê yî? Berfa te ya ku ketiye ser ya Sîberyayê li ser kîjan serê te bûye kum û kolos? Erê gelek in serê te. Serê te yên ku bela ji wan kêm nabe. Ku bela pir bin ser jî pir dibin. Ne ji ber kêfê, ji ber serêş û belayan heyran, gelek seriyên te hene, em dibînin.

17 Kanûn 2024

Kartên Peyvên Kurdî

Peyvên me yên vê hefteyê ev in: Hezkirin, Ked, Zayendperestî, Karkera/ê Seksê, Cûdaxwazî / Cihêkarî.

16 Kanûn 2024

Dersdêra Ma Musicê Evîn Tiryakî: Armanca me bi van xebatan ew e ku rê li ber asîmîlasyonê bê girtin

Ma Musîcê ji bo pirtûka bi navê "Repertuara Stranbêjiyê" bigihîne zarokan, kampanyaya “Milyonek pirtûk, milyonek zarok” da destpêkirin. Dersdêra Akademiyê Evîn Tiryakiyê diyar kir ku armanca wan ew e ku rê li ber asîmîlasyonê bê girtin.

13 Kanûn 2024

Sûriye: Ji sala 2011an vir ve 283 rojnameger hatine kuştin

Li gorî Rêxistina Rojnamegerên Sînornenas, faîlên kuştina rojnamegeran rêveberiya Esad, Rûsya, Tirkiye, HTŞ û DAIŞ in. Rêvebiriya Esed ji sala 2011an vir ve 181 rojnameger kuştine. Di 9ê Kanûna Pêşiya 2024an de dema ku rêveberî ket destê HTŞê, 23 rojnameger di girtîgehê de bûn. 10 rojnameger jî winda bûn ku 7 ji wan mexdûrên windakirina bi darê zorê ne.

12 Kanûn 2024

Ji bo 47 pirtûk, 12 kovar û 6 hejmarên rojnameyê biryara komkirinê hat dayîn

Di 24ê Îlonê de di serdegirtinên sazî û komeleyên zimanê Kurdî de polîsan dest danîbûn ser pirtûk, kovar û hejmarên rojnameyan. Her weha bi îdiaya ku di naverokên wan de "propagandaya rêxistinê hatiye kirin" biryara komkirinê hat dayîn.

12 Kanûn 2024

Kumsor

Zivistanek ecêb û xedar e. Zarok dicemidin. Zivistanek koçber e jî dîsa bo me. Hêvî tenê dimînin, dinya di ser mirina me re derbas dibe û wilo haziriya sersalê dike. Lê em ê bi pêlavên sor û kurdî li ser spîtahiya berfê bimeşin. Ji berfê heta newrozê bimeşin. Newroza xwe ji nû va geş kin. Dê ji ber meşa pêlavên sor û kurdî zemher û seqem bireve, agirê wê bigihîje asîman.

10 Kanûn 2024

Îlhan Samî Çomak: Min bi xeyala ku ez ê bibim helbestkarekî azad, 30 sal derbas kir

Helbestkar Ilhan Sami Çomak got: “30 salên min di zîndanê de derbas bû. Îro ez di çavê dewletê de wekî ‘Kurdekî tawanbar’ û di çavê we de wekî helbestkarekî Kurd têm nasîn. Lê belê heke wekî vebijêrk bihata pêşiya min ’helbest an jiyan’ min ê jiyan hilbijarta.”

8 Kanûn 2024

Hakki Boltan: Standên ku pirtûkên kurdî difiroşin dibin hedefa polîsan

Li 8emîn Pêşangeha Pirtûkan a Amedê polîsan dest danîn ser 4 pirtûkên Weşanên Aramê. Xwediyê Îmtiyazê yê Weşanên Aramê Hakkı Boltan destnîşan kir û got, "Hedef pirtûkên kurdî ne."

5 Kanûn 2024

Pênûsa Suzan Samanciyê dengê bêdengan e

Ziman di romanên Suzan Samanciyê de wek qadeke ku rastiya takekesî û civakî tê de digihêje hev, xwediyê qatek wateyî ya dewlemend e. Hêmanên wekî paşxaneya civakî, temsîliyeta jinê, çanda kurdî û psîkolojiya takekesî vî zimanî dike amûreke vegotinê ya piralî. Samancî bi şêwaza xwe ya sade, lê bi bandor, xwendevanên xwe vedixwîne pirsiyara şexsî,û civakî.

5 Kanûn 2024

Weşangerên Kurd bertek nîşanî zextên polîsan dan

Di 8emîn Pêşangeha Pirtûkan a Amedê de polîsan dest danîn ser gelek pirtûkan. Yekitiya Weşangerên Kurd jî bertek nîşan dan.

5 Kanûn 2024

DEM Partî: Hûn ê aştiyê çawa pêk bînin?

Parlamentera Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçyîgîtê li pêşiya avahiya Wezareta Navxweyî têkildarî qeyûman axivî û wiha got. “Em ê liv ir bêhiqûqiya wezareta û derbeya li hemberî demokrasiyê teşhîr bikin.”

4 Kanûn 2024

Di îfadeya emniyetê de ji edîtora bianetê Tugçe Yilmazê xebatên wê yên rojnamegeriyê hat pirsîn

Edîtorê bianetê Tûgçe Yilmaz 3 roj in desteserkirî ye. Di jêpirsîna emniyetê de hevpeyvîna Yilmazê ya ku bi fîlozofê Amerîkî Michael Hardt re kiribû ku di 15ê Cotmehê de di bianetê de hatibû weşandin, hat pirsîn. Her weha gotarên Yilmazê yên têkildarî çand û hunerê yên ku di salên 2017-2018an de di Yenî Ozgur Polîtîkayê de hatine weşandin û parvekirinên wê yên li ser medya civakî pirsîn.

28 Mijdar 2024

Tahîr Elçî di 9emîn salvegera qetilkirina xwe de hat bibîranîn: "Em te ji bîr nakin”

Di ser kuştina Tahîr Elçî re 9 sal derbas bûn. Elçî di 9emîn salvegera wefata xwe de li ber Minareya Çarling a ku lê hatibû qetilkirin hat bibîranîn. Baroya Amedê daxuyand ku navê kolanê wek 'Kolana Tahîr Elçî' hatiye guhertin.

28 Mijdar 2024

Pirtûka helbestan a bi navê “Lîrîka Berbangê” ya Mevlûd Oguzî derket

Pirtûka helbestan ya helbestkar Mevlûd Oguzî ji Weşanxaneya Avestayê derket.

27 Mijdar 2024

Li Stenbolê ji ber 25ê Mijdarê 169 jin hatin desteserkirin

Rêxistinên jinan ji bo ku li Tunela Taksîmê kom bin di saet 19.00an de bang kirin. Ji danê nîvroyê ve hemû kuçeyên ku ser bi Kolana Îstîklalê ne bi barîkatên polîsan hatine girtin. Polîsan 169 jin desteserkirin.

25 Mijdar 2024

Çima Pollyanna ne kurd e?

Ka bêje Pollyanna, ez ê bi çi awî dilê xwe amoj bikim? Mirovên qenc çima wiha nexweş dikevin û beden çî ye? Çima carna wiha dibe wek cezayek? Welle wek ceza ye. Her derê û her tiştê dêşîne. Dem dibe jehriyek li nêv damaran. Ka mirov dikare ji çiyê vê rewşê re şikir bike?

25 Mijdar 2024

Abdulla Peşêw: Zimanekî bi şermokî bê xeberdan dê nikarî be li hember pêlên globalîzmê bisekine

Helbestvanê navdar yê helbesta kurdî Abdulla Peşêw got: “Sînorê welatê kurdan jî li gor zimanê kurdî tê diyarkirin. Giringiya vê meseleye ne tenê têkildarî dagirkirina welatê kurdan e. Divê kurd bixwe di vê mijarê de xwedî helwest bin.

25 Mijdar 2024

Ma Musicê li Stenbolê şaxa xwe vekir

Akademiya Ma Musicê li Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo şaxa xwe vekir.

24 Mijdar 2024

Bakirhan: Firsendeke dîrokî heye, divê Ocalan biaxive û muzakere dest pê bikin

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan têkildarî çareseriya pirsgirêka kurd got; “Heke dewlet li pey lîstikan dê ev yek bibe şaştiyeke mezin” û ev tişt anî ziman: “Firsendekî dîrokî heye. Divê bi Ocalan re biaxivin û tavilê muzakere dest pê bikin.”

19 Mijdar 2024

Dersdêrên kurdî bertek nîşanî qeyûm dan û îstîfa kirin

Dersdêrên “Kreşa Pirzimanî ya Beybûnê” bertek nîşanî tayînkirina qeyûm a li Şaredariya Êlihê dan û îstîfa kirin. Malbatan jî biryar dan ku zarokên xwe neşînin kreşê.

21 Mijdar 2024

Arjen Arî bi nîşandana fîlm û konseran li Amedê hat bibîranîn

Arjen Arî di 12emin salvegera wefata xwe de li Amedê ji aliyê malbat û hezkiriyên xwe ve hat bibîranîn.

18 Mijdar 2024

Şaredarîya Şîşlîyê konserta Murad Demir betal kir

Şaredariya Şîşliya Stenbolê konserta hunermend Murad Demir betal kir.

14 Mijdar 2024

Parêzer Medet Serhat li ser gora xwe hat bibîranîn

Parêzer Medet Serhat di 30emîn salvegera qetilkirina xwe de li ser gora xwe hat bibîranîn.

13 Mijdar 2024

Qeyûmê Xelfetiyê nivîsa bi kurdî jê bir

Qeyûmê Xelfetiyê nivîsa “Şaredariya Xelfetiyê” ya li ser hesabê şaredariyê yê medyaya civakî jê bir.

8 Mijdar 2024

Wezareta Navxweyî derbarê Bakirhan de lêpirsîn da destpêkirin

Sedema lêpirsînê axavtina Bakirhan a di 4ê Mijdarê de ye. Bakirhan gotibû, "Di hilbijartinê de polîtîkaya we ya qeyûm û înkarê li bin ket. Sîstema qeyûm têk çû, bi kêrî kesî nayê. Divê baş zanibin ku Seyît Riza çi kir, Şêx Saît çi kir, Mazlûman, Denizan û Sakîneyan çi kir, dê gelê Kurd jî wê bike.”

7 Mijdar 2024

15em Festîvala Fîlmên Kurdî ya Hamburgê dest pê dike

Festîval wê bi mijara “Huner Li Dijî Nijadperestiyê” pêk were. Her weha festîval dê çar rojan bidome û 19 fîlm bên nîşandan.

6 Mijdar 2024

Li Mêrdînê çalakiyên ji bo tayînkirina qeyûm di roja duyemîn de didomin

Di çarçoveya çalakiyên li dijî tayînkirina qeyûman de ji 4ê Mijdarê ve li ber şaredariyên Êlih, Xalfetî û Mêrdînê gel bertek û nerazîbûnên xwe didomîne. Yek ji van cihên ku çalakî bê navber didomin Mêrdîn e.

6 Mijdar 2024

“Pêl”a Virgina Woolfê bi kurdî hatiye weşandin

Romana Virgina Woolfê ya bi navê Pêl bi zimanê Kurdî hatiye weşandin. Pirtûk ji Weşanxaneya Nayê derket.

5 Mijdar 2024

Hevşaredarê Xelfetiyê Karayilan: Em ê paşve gav neavêjin

Hevşaredarê Xelfetiyê Mehmet Karayilan ku li şûna wî qeyûm hate tayînkirin, weha got: “Em ê heta dawiyê li cem gelê xwe cih bigirin. Em ê paşvegav neavêjin.”

4 Mijdar 2024

DEM Partî: Gelên Tirkiyeyê dê li dijî vê zordestiyê serî netewîne

DEM Partiyê têkildarî tayînkirina qeyûm ji bo şaredariyên Êlih, Mêrdîn û Xelfetiyê daxuyanî da û wiha got: “Dê gelên Tirkiyeyê li dijî vê zordestiyê serî netewînin.”

4 Mijdar 2024

Helbestvan Arjen Arî li ser gora xwe hat bibîranîn

Helbestvan Arjen Arî di salvegera 12emîn a wefata xwe de ji aliyê malbat û hezkiriyên xwe ve li ser gora xwe hat bibîranîn.

30 Cotmeh 2024

Encamên fermî yên hilbijartina Herêma Kurdistanê aşkere bûn

Komîsyona Hilbijartina Bilind a Serbixwe ya Iraqê, encamên hilbijartina Parlamentoya Herêma Kurdistana Federe aşkere kir.

30 Cotmeh 2024

Şanoger Elvan Koçer: Li dijî tûndkarî û kuştina jinan em ê jî bi vê festîvalê û lîstikên xwe dengê xwe bilind bikin

Elvan Koçerê destnîşan kir û got, “Her sal em festîvala giştî ya şanoyê çêdikin û herî dawiyê jî me festîvala 9emîn çêkiribû. Bi salane me dixwest em festîvala jinan a şanoyê jî çêbikin lê wek xwediyê malê lîstikeke me ya jinan tune bû.”

29 Cotmeh 2024

Li Çanakkaleyê nijadperestan êrişî daweta kurdan kir

Komek nijadperest bi hinceta stranên kurdî êrişî dawetek malbata ji Agiriyê kir. Piştî elektrîk qutkirin êrişî ciwanekî kirin û ew şêlandin.

28 Cotmeh 2024

Xebatên ji bo kurdî yên Hevserokê berê ya MED-DERê weke sûc hat nirxandin

Di îdianameya ku derbarê Hevserokê berê yê MED-DERê yê girtî Rifat Ronî de hatiye amadekirin de, Kongreya Demokratîk a Gelan weke "rêxistina terorê ya çekdar" hat binavkirin.

28 Cotmeh 2024

Leyla Zana: Ji bo hemû kesên ku ji şer û pevçûnan gazincan dikin tîrêjeke hêviyê derket

Siyasetmedara Kurd Leyla Zana daxuyanî da û got: “Em hemû ji bo ev şer bidawî bibe bi berpirsyariyeke cidî, dîrokî û kûr re rû bi rû ne.”

25 Cotmeh 2024

TSK-MÎTê li dijî Herêma Kurdistanê û Rojava êrîşên hewayî pêk anî

TSK-MÎTê piştî êrîşa li dijî TUSAŞê li hin herêmên Herêma Kurdistana Iraqê û Rojava êrîşên hewayî pêk anî. Hêzên Sûriyeya Demokratîk ragihand ku di encama êrişan de herî kêm 12 mirin û 25 kes jî birîndar bûne.

24 Cotmeh 2024

Ozgur Ozel: Pirsgirêka Kurd dê bi tevlîbûna 86 mîlyonan çareser bibe

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel diyar kir ku pirsgirêka kurd bi axaftina yek kesî çareser nabe û wiha got: “Heta kurd nebêjin ‘pirsgirêk nema’ ev pirsgirêk heye û divê were çareserkirin.”

23 Cotmeh 2024

Cegerxwîn 40 sal berê koça dawî kir

Bi ser koça dawî ya helbestvan û nivîskarê Kurd Cegerxwîn re 40 sal derbas bûn.

22 Cotmeh 2024

Hatîmogûllari: Divê ‘mafê hêviyê’ yê Ocalan were bicihanîn

Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Tulay Hatîmogûllari destnîşan kir ku pêwîste “mafê hêviyê” yê Abdullah Ocalan were bicihanîn.

22 Cotmeh 2024

Ji Bahçelî banga Ocalan: Bila were li Parlamentoyê biaxive

Serokê Giştî yê MHPê Bahçelî: "eger tecrîda li ser Abdullah Ocalan bê rakirin, bila di Civîna Koma Meclisê ya DEM Partiyê de biaxive û bang bike ku PKK bi temamî qediyaye û rêxistin ji holê hatiye rakirin.”

22 Cotmeh 2024

Demîrtaş: Em qêrîna jinan dibihîsin

Siyasetmedarê kurd Selahattîn Demîrtaş metna “Em qêrîna jinan dibihîsin” da Serokê Giştî yê CHP’ê Ozgur Ozel ku çûbû serdanê.

21 Cotmeh 2024

Rêxistinên çapemeniyê ji bo danişîna biryarê ya Hevseroka DFG’ê Muftuoglûyê bang kirin

Rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê ji bo danişîna biryarê ya Hevseroka DFG’ê Dîcle Muftuoglû ku dê di 24’ê cotmehê de bê lidarxistin banga tevlibûnê kirin.

21 Cotmeh 2024

Encamên hilbijartinên Herêma Federe ya Kurdistanê

Li gorî encamên nefermî yên hilbijartinên Parlamentoya Herêma Federe ya Kurdistanê PDK nikare bi tena serê xwe hikûmetê ava bike.

21 Cotmeh 2024

Li Moskowayê ‘Roja Çanda Kurdî’ hat lidarxistin

Li Mala Netewan a Moskowayê çalakiyeke çandî ya bi navê “Roja Çanda Kurdî” hat lidarxistin.

21 Cotmeh 2024

Dadgehê 6 sal û 3 meh ceza li Hevserokê Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê yê berê Eyyup Subaşi birî

Dadgehê şeş sal û 3 meh cezayê girtîgehê li Hevserokê Komeleya Lêkolînên Kurdî yê berê Eyyup Subaşi.

18 Cotmeh 2024

Bes rojnamegeran bêdeng bike, jê wêdetir ne xema min e!

Di mehên Tîrmeh-Tebax-Îlonê de bi rêyên daxuyanî û "daxwazname" yan gef li 71 rojnamgeran hatin xwarin. Ji wan 68 kes di hedefa MHP û pêkhateyên siyasî yên girêdayî wê de bûn.

17 Cotmeh 2024

Ji Bakirhan bo Bahçelî: Tecrîdê rakin, ka em bizanibin Ocalan çi dibêje

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan, gotina Devlet Bahçelî ya ji bo Abdullah Ocalan ya ; “Bila rabe bibêje min teror qedandiye” nirxand û wiha got: “Em jî weke te mereq dikin ka dê Ocalan çi bêje. Wê demê deriyê Îmraliyê vekin em birêz Ocalan guhdarî bikin ka çi dibêje.”

15 Cotmeh 2024

Li Êlihê pêşangeha pirtûkên kurdî wê bê lidarxistin

Pêşangeh bi hevkarîya Yekîtiya Weşangerên Kurd, Komelaya Lêkolînên Ziman û Çandê, Şaxa Egitim-Sena Êlihê, û Şaredarîya Êlihê tê lidarxistin. Pêşangeh dê 4 rojan berdewam bike.

14 Cotmeh 2024

Hunermendên Kurd Helîmê Omerî û Azad Bedran serbest bûn

Hunermendên Kurd Helîmê Omerî û Azad Bedran bi şertê kontrola edlî serbest hatin berdan.

11 Cotmeh 2024

Hunermendê Kurd Engîn Cengîz hate desteserkirin

Hunermendê NÇMê Engîn Cengîz di saetên serê sibehê de hate desteserkirin.

10 Cotmeh 2024

Hunermendên Kurd Helîmê Omerî û Azad Bedran hatin desteserkirin

NÇMê têkildarî desteserkirina hunermendên Kurd Helîmê Omerî û Azad Bedran destnîşan kir û got: "Muzîk û hunera kurdî nayê bêdengkirin."

7 Cotmeh 2024

Şaredariya Amedê wê bi bername û çalakîyan Mehmed Uzun bi bîr bîne

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê wê di navbera 6-12 Cotmehê de, bi çalakiyên cur bi cur bi nivîskarê kurd Mehmed Uzun bi bîr bîne.

4 Cotmeh 2024

Ne dilek sê dil

Kurdkujî kurmperestî ye û kurmîbîyîn jî dîyarîya dagirker e. Ew hew dikare vê dîyarîyê bidime me. Wî diyarîyek din nîne. Lê em dikarin destpêkê ji xwe, dûre ji hev hez bikin. Ne bi dilek lê bi sê dilan dest bi çîrokên nû bikin û nehêlin vejena me nemire û neçe ber pêlavên xelkê.

1 Cotmeh 2024

Şêwirmenda Esad Şaban: Ger Tirkiye prensîba vekişînê qebûl neke em ê pê re necivin

“Enqere dixwaze rewşa heyî ya li qadan biparêze, dagirkirina xaka me bidomîne, êrîşî Kurdan bike û dixwaze bi me re weke dost bimîne. Ev ne mimkun e."

27 Îlon 2024

PENa Navneteweyî êrîşên li ser saziyên kurdî şermezar kir

PENa Navneteweyî êrîşên saziyên û pirtûkxaneyên Kurdî şermezar kir. Polîsan di 24ê Îlonê de li Amedê bi ser Payîz Pirtûk û Komeleya Lêkolînên Ziman û Çandên Mezopotamyayê MED-DERê de girtibûn.

26 Îlon 2024

Dema desteserkirina dersdêr û xebatkarên kurdî hate dirêjkirin

Dersdêrên kurdî jî di nav de dema desteserkirinê ya 29 kesên desteser kirî hate dirêjkirin.

26 Îlon 2024

Rastak û Koma Hevra wê li Wanê konsertek bide

Rastak û Koma Hevra wê li bajarê Wanê bi ser navê “Konsera Gel” wê konsertek bide. Konsert wê di 27ê Îlonê saet 19.00an de li Meydana Bajêr(Kent Meydanı) ya Wanê li dar bikeve.

25 Îlon 2024

Di serdegirtinan de heta niha 25 kes hatine desteserkirin

Hejmara kesên ku di operasyona li dijî saziyên kurdî de hatin desteserkirin derket 25an.

25 Îlon 2024

Hejmara 19em ya Psychology Kurdiyê derket

Hejmara 19em a Kovara Derûnnasîyê Psychology Kurdî derket.

23 Îlon 2024

Dîlan Guvenç: Qedexekirina perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo zarokan dibe sedema travmayên giran

Dîlan Guvenç, mamosteya MED-DERê destnîşa kir û got: "Berî her tiştî em dixwazin bînin ziman ku dersên bijarteyên kurdî ji bo zarokên kurd wek binpêkirina mafên wan dibînin. Divê tu zarok ji bilî zimanê xwe yê dayikê bi zimanekî din neyên darê zorê û mafên bingehîn nebin bijarte.”

23 Îlon 2024

Mûsa Anter li cihê hatibû qetilkirin hat bibîranîn: Me pênûsa te li erdê nehişt

Rojnameger Huseyîn Aykol di bîranîna Mûsa Anter de axivî û wiha got: “Hêrs û êşa me hêj mîna xwe ye. Me pênûsa te li erdê nehişt û dê nehêlin.”

20 Îlon 2024

Kurê Mûsa Anter, Anter Anter jiyana xwe ji dest da

Kurê Mûsa Anter, Anter Anter îro di danê sibehê de jiyana xwe ji dest da. Bavê Anter Anter, Mûsa Anter jî 32 sal berê îro hatibû qetilkirin.

20 Îlon 2024

Li Sêrtê jinek ji ber kurdî nehat dermankirin

Li Sêrtê jineka bi navê Fatma Sumelî ji ber nexweşîya xwe diçe nexweşxaneyê lê ji ber ku ew bi kurdî diaxive û tirkî nizane nehat dermankirin.

19 Îlon 2024

Ji 1500î zêdetir parêzeran ji bo Ocalan bibînin serlêdan kirin

Bi daxwaza parêzer bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê bike, ji 35 welatan 1524 parêzerên û rêxistinên hiqûqê ku di nav wan de Yekitiya Parêzerên Ewropayê (ELDH) û Sendîkaya Parêzerên Demokrat a Ewropayê (AED) jî hene, ji Wezareta Dadê re nameyek nivîsandin.

17 Îlon 2024

ARÎ-DER: Bila zimanê kurdî bibe zimanê fermî û perwerdehiyê

ARÎ-DERê têkildarî heyama nû ya xwendinê û zimanê kurdî destnîşan kir û got, “Divê gelê Kurd zimanê xwe biparêze û ji bo pêşxistina ziman têkoşînê bilind bike."

12 Îlon 2024

Şaredariya Amedê ji bo pêşketina kurdî dê Atolyeyên Wergerê pêk bîne

Meclisa Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, sazkirina Atolyeyên Wergerê yên ku di pêvajoya pêşketina wêje û ziman de xwedî girîngiyeke mezin in, bi yekdengî qebûl kir.

10 Îlon 2024

Sendîka û komeleyên ziman: Bila zimanê kurdî bibe zimanê perwerdehiyê

Komeleyên ku xebatên zimanê kurdî dikin û Egîtîm Sen li gelek bajaran daxuyanî dan û daxwaza perwerdehiya bi zimanê zikmakî kirin û xwestin zimanê kurdî li her qada jiyanê bibe zimanê fermî.

9 Îlon 2024

MKG: 6 rojnamegerên jin di girtîgehê de ne

MKGê rapora xwe ya binpêkirina mafên jinên rojnameger a meha Tebaxê aşkere kir. Li gorî raporê 6 rojnamegerên jin girtî ne, 25 caran mafên rojnamegeran hatine binpêkirin.

3 Îlon 2024

ARÎ-DER: Bila zimanê kurdî bibe zimanê fermî û perwerdehiyê

ARÎ-DERê têkildarî heyama nû ya xwendinê û zimanê kurdî destnîşan kir û got, “Divê gelê Kurd zimanê xwe biparêze û ji bo pêşxistina ziman têkoşînê bilind bike."

12 Îlon 2024

Romaneke Postmodern: “Payîz an Ziyab” a Suzan Samanciyê

Romana “Payiz an Ziyab”, mîna di şevekê de, mirov li pêy hev çend xewnên nelihev, ji hev dûr, bibînê. Xeyal û rastî, xewn û xeyal; binheşî, dibe xeyal û xewn. Bûyerên ku diqewimin ji hev dûr in, dem û mekân ji hev dûr in, belê di heman demê de ne. Mirov nizane çima ew bûyer qewimiye û paşê çi bûye, çîrokeke ji serî heta binî ya hevgirtî tune… Ev şêwe, di vegotina wêjeyê de, şêweya cereyana “post modernîzmê” ye.

3 Îlon 2024

Kadrî Esen: "Ne maf û ne jî hedê tu kesî ye ku kurdî asteng bike''

Esen bal kişand ser xebatên xwe û wiha got: Ne tenê zimanê tabelayan, wê navên çiya, kanî, gund û kolanan jî hemû vegerin ser navê ku gel pê dizane."

3 Îlon 2024

Cevdet Yilmaz têkildarî kuştina karsaz Hekîm Lokman daxuyanî da

Cîgirê Serokomar Cevdet Yilmaz îdia kir ku ew nûçeyên dibêjin Hekîm Lokman ji ber axaftina bi kurdî hatiye kuştin, rast nîne. Parlamenterên Stenbolê yên DEM Partiyê jî têkildarî mijarê pirsname pêşkeşî Meclîsê kir: “Sedema êrîşên van demên dawîn ên li ser çand û zimanê Kurdî zêde bûne çi ye?

2 Îlon 2024

Hekîm Lokman ji ber ku bi kurdî axiviye hatiye kuştin

Derbarê kuştina Lokmanî de heta niha emniyetê û dezgehên edlî yên Tirkiyeyê ti daxuyanî nedane.

2 Îlon 2024

DEM Partî dê ‘Seferberiya rêxistinbûnê’ bide destpêkirin

Partî di meha Îlonê de wê du konferansan pêk bîne. Di konferansan de rexneyên navxweyî yên partiyê, modelên nû yên rêxistinî û gavên li dijî zextên hikûmeta AKP-MHPê bên avêtin wê were nirxandin.

30 Tebax 2024

Zarok dê bi ‘Şemamokê’ fêrî kurdî bibin

Armanca kanalê ew e ku bi anîmasyon, dîmenên rengîn û stranan fêrbûna kurdî hêsantir bike.

27 Tebax 2024

Hesabên Xê yê 82 siyasetmedarên Kurd û rojnamegeran hatin astengkirin

Serokê Rûmetdar yê HDPê Ertûgrûl Kurkçû û rojnameya Yenî Yaşamê jî di nav de hesabên Xê yên 82 siyasetmedar û rojnamgeran bi îdiaya ku “propagandaya rêxistinê kirine” hatin astengkirin.

27 Tebax 2024

Tirkiyeyê bi balafira bêmirov li Herêma Kurdistana êrişî wesayîteke kir: Du rojnameger mirin

Ajansa Rojnewsa ku navenda wê li Silêmaniyê ye aşkere kir ku di êrîşê de rojnameger Hêro Bahadîn û Gulistan Tara mirin.

23 Tebax 2024

3 karker, ji ber ku muzîka kurdî guhdar kirine hatin girtin

3 karkerên înşeatê yên dema li parkeke navçeya Altieylulê stranên kurdî guhdar dikirin hatibûn desteserkirin. Karker bi tohmeta ku "propagandaya rêxistinê kirine" û "li dijî polîsan li ber xwe dane" hatin girtin.

23 Tebax 2024

''Divê em nehêlin ku dewlet kurdî û kurdbûnê krîmînalîze bike''

Şêrko Kanîwar, yek ji damezrînerên Gerok MAyê ye diyar kir û got: ‘’Dewlet a xwe dike, divê em jî wek hunermend, sazî û dezgehên çand û hunera Kurdî, heta ji me tê, xebatên bi Kurdî li her derê û di asteke pir bilind de bikin û bigihînin gel’’

23 Tebax 2024

Jinan çelenga reş danîn ber Balyozxaneya Îranê: Darvekirinan bi dawî bike

Jinên ku li ber balyozxaneya kom bûn xwestin daxuyaniyê bidin, lêbelê polîsan hewl da wan asteng bike.

22 Tebax 2024

Îranê salek cezayê girtîgehê li nivîskara Kurd Mozhgan Kavoûsiyê birî

Kavousî bi îdiaya ku beşdarî tevgera “Jin, jiyan, azadî” bûye, hat cezakirin. Dadgeha Şoreşê ya rejîma Îranê salek cezayê girtîgehê li mafparêz û nivîskara Kurd Mozhgan Kavoûsiyê birî.

20 Tebax 2024

Weşanxaneya Aramê 6 pirtûkên bi kurdî çap kirin

Weşanxaneya Aramê 6 pirtûkên bi kurdî yên nû çap kirin.

19 Tebax 2024

Saziyên Zimanê Kurdî: Ziman xeta me ya sor e

Saziyên kurdî, li dijî polîtikayên pişaftin û êrişên ser ziman, bi deklerasyoneke seferberiya zimanê kurdî ragihandin û gotin: “Em ê li her qadekê, xebatên xwe bimeşînin.”

19 Tebax 2024

Bernameya cenazeya Tarik Ziya Ekîncî: Merasîm li Stenbolê ye dê li Amedê jî bê definkirin

Ji bo Tarik Ziya Ekincî, roja Şemiya 17ê Tebaxê (sibe) li Mizgefta Şakirin a Uskudarê wê merasîma cenazeyê bê li dar xistin. Li ser wesiyeta wî dê roja Yekşema 18ê Tebaxê cenazeya wî li bajarê Amedê bê definkirin.

16 Tebax 2024

Komeleya Dema Jinan: Jinên bi kurdî diaxivin rastî cihêkariyê tên

Komeleya Dema Jinan, derbarê jinên kurd ên li Stenbolê dijîn de raporek amade kir û got: “Ji sedî 42ê jinan bi tundiya derûnî û ji sedî 30,40’ê wan jî bi tundiya fîzîkî dibînin. Ji sedî 54.7 jin jî dixwazin bi kurdî agahiyan bigirin.”

15 Tebax 2024

Rewşenbîrê Kurd Tarik Ziya Ekîncî koça dawî kir

Dîrokzan û Rewşenbîrê Kurd Tarik Ziya Ekîncî koça dawî kir.

15 Tebax 2024

Li 5 zanîngehan, hemû kontenjanên Beşa Kurdî tijî bûn

Li 5 zanîngehan kontenjanên Beşa Ziman û Wêjeya Kurdî tijî bûn.

14 Tebax 2024

Xezela pişîkên payîzê

Qey nedibû te ewqas behsa mirinê nekira… Bi xwîna xwe nenivîsanda, bi mirina xwe nenexşanda, bi mirina ku bi fizîkî nebû para te nekemilanda…Qey nedibû te xwe bi bîjiyên hespê mirinê va daneleqanda û helbest û çîrok û romanên li ser mirina kurdan nenivîsanda! Li ser mirina kurd û perperok û dar û xezal û demsalên ku tu jî yek ji wan bûy…Qey te pir xwest bi pey çîroka pepûkê bikevî û hema binvîsî û binvîsî!

13 Tebax 2024

Şaredariya Amedê ji bo kurdî wê termînolojiya hevpar çêbike

Meclisa Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, rapora ku der barê pêşnûmeya ku di civîna asayî ya Tîrmehê de hat qebûlkirin, ji bo standardîzekirina têgînên kurdî û têgehên pîşeyî yên ku li şaredariyan tên bikaranîn bi yekdengî qebûl kir.

13 Tebax 2024

Li Girtîgeha Şirnexê axaftina bi kurdî hat qedexekirin

Rêveberîya Girtîgeha Tîpa T a Şirnexê axaftina kurdî ya li ser telefonê, li malbat û girtîyan qedexe kirîye.

12 Tebax 2024

Li Stokcholmê Festîvala Çand û Hunera Kurdî wê were li dar xistin

Çend saziyên kurdî bi hev re bi navê "Li Stokcholmê Festîvala Çand û Hunera Kurdî" lidar dixin. Di festîvalê de gelek hunermend wê amade bin.

9 Tebax 2024

Futbolîstê Kurd Denîz Undav transferî Stuttgartê bû

Futbolîstê Kurd Denîz Undav, bi 30 milyon Euroyî tansferî tîma Stuttgartê ya Almanyayê bû.

9 Tebax 2024

Hişyariyên trafîkê yên bi kurdî li Cizîrê jî hat jêbirin

Nivîsa hişyariyê ya trafîkê ya bi kurdî “Pêşî Peya” ku Şaredariya Cizîrê li ser şeqaman nivîsandibû, hatin jêbirin.

2 Tebax 2024

Li Kerboranê hişyariyên trafîkê yên bi kurdî ji nû ve hatin nivîsandin

Li Kerborana Mêrdînê hişyariyên trafîkê yên bi kurdî ku Rêvebiriya Giştî ya Rêbejayan û polîsan jêbiribûn ji nû ve hatin nivîsandin.

2 Tebax 2024

15 baro: Kurdî zimanê dayikê yê bi milyonan welatiyan e

15 baroyên li dijî jêbirina nivîsên hişyariyê yên trafîkê yên bi kurdî daxuyanî dan û wiha gotin: “Ev nêzîkatiya bextreş şêweyekî din a bêteamuliya li dijî hebûna bi milyonan kurdan û zimanê wan e ku li welatê me dijîn.”

1 Tebax 2024

MKG û DFG: Divê Pexşan Ezîzî demildest were berdan

MKG û DFGê bi daxuyaniyeke hevpar biryara darvekirina rojnameger Pexşan Ezîzî ya rejîma Îranê şermezar kir û bang li rejîmê kirin ku demildest Ezîziyê azad bikin.

31 Tîrmeh 2024

Perwerdeya Kurdolojîyê li Tirkîyeyê: Zanîngeh, Puan û Ders

Encamên YKSyê, azmûna zanîngehan, di 17ê Tîrmehê de dîyar bûn. Piştî dîyarbûna encaman, di 25ê Tîrmehê de tercîhên zanîngehan dest pê kir. Tercîhên zanîngehan heta 2ê Tebaxê berdewam in. Piştî sê rojên din diqede.

31 Tîrmeh 2024

Şaredariya Êlihê nivîsên hişyariyê yên bi kurdî dîsa nivîsand û Şaredariya Kerboranê bertek nîşanî jêbirina nivîsan da

Şaredariya Êlihê nivîsên bi kurdî yên trafîkê ku ji bo hişyarkirina welatiyan hatibûn nivîsandin û piştre hatibûn jêbirin, dîsa nivîsand.

31 Tîrmeh 2024

Bakirhan û Hatîmogullariyê bertek nîşanî desteserkirinên ji ber govendê dan

Bakirhan têkildarî desteserkirin û girtinên ji ber govendê got, "Ev êrîş xizmeta dijminatiya Kurdan û jihevqetandina civakî dike" Her weha Hatîmogullariyê got, "Em pêkanînên nîjadperest ên li dijî ziman, çand û nasnameya kurdî qebûl nakin."

30 Tîrmeh 2024

Govenda bi tenê

Dema li derek nasnameyek bibe hevkara sûcê dagirkerên xwe her tiştên wê mehsûmiyeta xwe ji dest dide, her tiştên wê! Yanî govenda wê jî! Û çawa ku di wateya bi rûmet û xwebûnî de govend, tenê govend nîne, di wata bişaftinê de jî govend, êdî tenê govend nîne…

30 Tîrmeh 2024

Li Wanê polîsan ji ber govendê bi ser DEM Partiyê de girtin: Desteserkirin didomin

Di rojên dawî kesên ku govendê bi kurdî digirin û dîmenan parve dikin tên desteserkirin û girtin. Rêxistina Bajarî ya DEM Partiyê ya Wanê ji bo desteserkirin û girtinên ji ber govendê çalakiyek govendê li dar xistin. Polîsan êrişî wê çalakiyê kirin. Di heman wextê de li Colemêrgê jî polîsan bi ser dawetan de girtin û gelek kes desteserkirin.

30 Tîrmeh 2024

Koma ku stranên “Keça Kurdan” û “Şervano” digotin hatin desteserkirin

Li Colemêrgê polîsan bi ser daweteke girtin û xwediyê dawetê û koma ku stranên kurdî digotin desteser kirin. Her weha xwediyê dawetê serbest bû, çar endamên komê bi daxwaza girtinê şandin dadgehê û yek jî bi şertê kontrola edlî serbest bû.

29 Tîrmeh 2024

Li Amedê hişyariyên trafîkê yên bi kurdî hatin jêbirin

Komeke nasnameya wan nediyar li Amedê hişyariyên trafîkê yên bi kurdî, “Hêdî” û “Pêşî Peya” bi boyaxa reş jê birin.

29 Tîrmeh 2024

6 kes ji ber ku bi cil û bergên kurdî govend gerandinê hatin desteserkirin

Li Bazîdê li dawetekê ji ber ku cilên herêmî li xwe kirine û bi stranên kurdî govend gerandine, 6 kes bi tohmeta ku “propagandaya rêxistinê kirine” hatin desteserkirin.

26 Tîrmeh 2024

Îranê cezayê darvekirinê li rojnamegera jin a Kurd Pexşan Ezîziyê birî

Îranê bi tohmeta ku “tevlî serhildana çekdarî bûye” cezayê darvekirinê li rojnameger û mafparêza Kurd Pêşxan Ezîziyê birî.

26 Tîrmeh 2024

DEM Partî: Serokatiya Ragihandinê rola Goebbelsê didomîne

DEM Partiyê têkildarî Roja Têkoşînê ya ji bo Azadiya Çepemeniyê daxuyanyekî nivîskî parve kir û wiha got: “Serokatiya Ragihandinê rola Goebbels tam pêk tîne, destûr nade ku medyaya di bin kontrola wan de dengekî biçûk ê cuda jî derbixe.”

24 Tîrmeh 2024

Dîabolîco

Bi Latînî, Dîabolus, Dîabolî, bi Spanyolî Dîablo, bi Frensî Dîable, şeytan e. Dîabolîco jî şeytanî ye. Ji bo ku her kes şeytan nas dike, hewce nake em bêjin ku şeytan kî ye û şeytanî çî ye. Bes mesele niha du konseptên ku azadîxwazên Frensî anîn rojeva xwe û paşê di tûra hilbijartinê ya duyemîn de jî li gor wê seferber bûn û nehîştin ku eniya faşîst wek tûra yekemîn bi ser bikeve.

24 Tîrmeh 2024

KASED: Nêrîneke feminîst li ser romanên kurdî

Seroka KASEDê Saliha Ayatayê diyar kir û got, “Li cihanê jî deriyên edebiyatê ji bo jinan girtî ne, jinan jî hewl daye ku van deriyan bişkînin. Hindik be jî hin caran bi ser ketine. Ji bo kurdan jî heman tişt derbasdar e.”

24 Tîrmeh 2024

Li Îranê agahî ji çar Kurdên sivîl ên ku hatibûn desteserkirin, nayê girtin

Di 9ê Tîrmehê de Omîd Ehmedî û Îsmaîl Marûfî li bajarê Pîranşarê û di 10ê Tîrmehê de Silêman Mehmûdî û Elî Daneş li Mehabada Rojhilatê ji aliyê îstixbaratê Îranê ve hatibûn desteserkirin. Her weha ji dîrokên navborî ve agahî ji wan kesan nayê girtin.

17 Tîrmeh 2024

Bêrîvan Matyar: Bi xebatên bi vî rengî dengên jinên Kurd careke din zindî dibe

Di çarçoveya xebata bi navê ‘Dengê Jinên Mezopotamyayê’ de li Amedê li Qesra İskender Paşa bernameyeke berfireh hat li dar xistin.

16 Tîrmeh 2024

Hesabê kurdî yê JINNEWSê yê Xê hat astengkirin

Hesabê kurdî yê JINNEWSê yê platforma Xê (twittter) hat astengkirin.

11 Tîrmeh 2024

Girtiyê nexweş di hicreya yek kesî de tê ragirtin

Hulya Dargayê anî ziman ku hevjînê wê yê girtî Mehmet Darga ku nexweşe bi tena serê xwe nikare pêdiviyên xwe bicih bîne û daxwaza tehliyeya hevjînê xwe kir.

9 Tîrmeh 2024

Xeber çiqas xeber e

Pêwîst e wate, giranî û qîmeta gotinan hebe. Ji ber vê jî divê ne kartû(beyat)bin, li bin lingên dubareyên dîrokê nepeçixîbin. Yanî lazim e gotin, gotin bin…nû bin, hinek nûker bin.

9 Tîrmeh 2024

Hejmara dengdêrên Herêma Kurdistanê diyar bûn

Li gorî Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinê ya Iraqê li Herêma Kurdistana Iraqê 3 milyon û 789 hezar hilbijêr hene.

8 Tîrmeh 2024

Weşangerên Kurd xwe ji avakirina komeleyekê re amade dikin

Însiyatîfa Weşangerên kurd komxebata xwe ya duyemîn li dar xist û biryara avakirina komeleya weşangeran da.

8 Tîrmeh 2024

Li rojnamegerên Kurd cezayê girtîgehê hat birîn

4emîn Dadgeha Cezayê Giran a Enqereyê bi tohmeta ku endamên rêxistinê ne 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê li her yek xebatkarên Ajansa Mezopotamyayê Diren Yurtsever, Berivan Altan, Selman Guzelyuz, Hakan Yalçin, Emrullah Acar, Ceylan Şahinlî, Zemo Aggoz, Deniz Nazlim û Oznur Degerê birî.

3 Tîrmeh 2024

31emîn salvegera Qetlîama Sêwasê: Me ji bîr nekir, em ê ji bîr nekin

Di 31emîn salvegera Qetlîama Sêwasê de ji bo 33 rewşenbîr û hunermendên ku hatibûn qetilkirin berbi Otela Madimakê meşek bîranînê hat lidarxistin.

2 Tîrmeh 2024

Koreograf Melîsa Dîktaş: Di her fîgûrekî min ê dansê de çîrokek heye

Koreograf Melîsa Dîktaşê têkildarî şêweyê dansa xwe destnîşan kir û got; “Di bingeha tevahiya fîgûrên dansa min de çanda Kurd-Elewîtiyê bi tevahî çanda mezopotamyayê heye. Mirov nikare ji koka xwe dûr bikeve.”

27 Hezîran 2024

Mehmet Ruştu Tîryakî: Wezaretê derketina derveyî welat ya gelek hevşaredaran qedexe kir

Cîgirê Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Mehmet Ruştu Tîryakî got: “Ji bo dernekevin derveyî welat, li çavkaniyan negerin û têkiliyên navneteweyî bipêş nexin, derketina derveyî welat ya gelek hevşaredarên me hatiye qedexekirin.”

24 Hezîran 2024

Dengbêjan bi stranên xwe bertek nişan tayînkirina qeyûm dan

Di 3ê Hezîranê de ji bo Şaredariya Colemêrgê qeyûm hat tayînkirin. Piştî tayînkirina qeyûm bi taybet li bajarên Wan, Edene, Stenbol, Mêrdîn, Êlih, Amed û gelek bajarên din gelê Kurd û dostên wan li ser pêyan e û bê navber dibêjin ku heta qeyûmê Şaredariya Colemêrgê neçe em ê dev ji çalakiyên xwe bernedin.

21 Hezîran 2024

Dermankirina Chomsky dê li malê bê domandin

Zimanzan û ramangerê amerîkî Noam Chomsky roja sêşemê ji nexweşxaneyeke li Sao Paolayê derket û wê li malê dermankirina wî bê domandin.

19 Hezîran 2024

Pêvajoya serlêdanê ya ji bo Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anterî dest pê kiriye

Kesên serlêder wê bikaribin nûçeyên xwe ji bo kategoriyên “Nûçeyên kurdî”, “Nûçeyên tirkî”, “Wêne (wêneyên nûçeyan”, “karîkatûr” û ji bo bîranîna Gurbetellî Ersoz jî “Rojnamegeriya Jinan” bişînin.

18 Hezîran 2024

Hejmara 68an a Kovara Jinê derket

Hejmara 68an a Kovara Jinê vê heftane derket.

17 Hezîran 2024

Li Colemêrgê mitînga li dijî tayînkirina qeyûman pêk hat

Di 3ê Hezîrana 2024an de Wezareta Navxweyî ji bo Şaredariya Colemêrgê qeyûm erkdar kir û li piştî vê yekê li gelek bajaran nerazîbûn hat nîşandan û nerazîbûn didomîn. Di çarçoveya nerazîbûnan de duh li Colemêrgê li dîjî qeyûm mîtîngek hat kirin.

14 Hezîran 2024

Di doza kuştina Tahîr Elçiyî de dadgehê biryara beraeta polîsên bersûc da

Dozgerî îddia dike ku Tahîr Elçî ji ber guleya ku li kîderê hatiye û çavkaniya wê ne diyar e, miriye û daxwaza beraeta polîsên bersûc dike. Dadgehê biryara beraeta bersûcan da.

12 Hezîran 2024

Dîroknas Îsmet Konak: Polatbekov helbestvanekî şoreşger e

Îsmet Konak, “Min tenê helbestên wî yên li ser şoreşê werger kirin. Lirîzma wî di asteke pir jor de ye. Helbestvanekî ku şoreş di her hucreyeke xwe de hîs kiriye. Bi piranî di helbestên wî de temaya azadiyê heye.”

12 Hezîran 2024

37 weşanxaneyên kurdî: Em vê helwesta şaş ya ku vîna gel, hiqûq û edaletê binpê dike qebûl nakin

37 weşanxaneyên kurdî derbarê tayînkirina qeyûmê Colemêrgê de daxuyanîyeka hevpar dan: Divê dewlet vê biryara şaş demlidest bi paş ve vekişîne.

4 Hezîran 2024

Hunermend Eleonore Fourniau: Gava ez stranên kurdî distirêm ez wê dîrokê jî hîs dikim

Hunermend Eleonore Fourniauyê destnîşan kir û got:“Ez gotinên kurdÎ bi giştî fam dikim. Bi rastî ez nizanim ji ber çi ye, lê gava ez stranên kurdî distirêm ez wê dîrokê jî hîs dikim pir û pir jê hez dikim. Ji bo ez stranên kurdî bistrim, ez zimanê kurdî jî hîn bûm.

4 Hezîran 2024

12 saziyên kurdî: Em vê zilmê qebûl nakin

12 saziyên ku bi kurdî xebatên xwe dikin li dijî tayînkirina qeyûm daxuyaniyeke nivîskî belav kirin û gotin: "Em vê neheqiyê û vê zilmê bi tu awayî qebûl nakin."

4 Hezîran 2024

Şaneşîn Performans bi lîstekek nû li ser dikê ye

Koma şanoya kurdî Şaneşîn Performansê lîstika xwe ya nû derxist.

31 Gulan 2024

Hejmara 167an a kovara Nûbiharê derket

Kovara Nûbiharê bi hejmara 167an bi dosyayeke taybet derket. Di vê hejmarê de dosyayeke li ser “Mele Seîdê Kurdî” hatiye amadekirin û edîtoriya wê Ekrem Malbat kiriye.

30 Gulan 2024

Mehmet Atli: Muzîk wargeha min e

Mehmet Atli destnîşan kir û got, "Ez bixwe mîmarek im û hetta min tu zanîngeheke li ser mûzîkê nexwendiye. Ez çiqas mîmarek bim jî min tu xanî ji xwe re çê nekiriye. Lê xaniyê min î ku min ava kirî jî, mûzîka min e. Ji ber vê yekê jî min wek dirûşmeya xwe Mûzîk wargeha min e’ diyar kir.”

30 Gulan 2024

Polîsan li Amedê bi ser Pîne Cafeyê de girt: Pîne Cafeyê tenê bi kurdî xizmet dida

Li Amedê polîsan bi ser Pîne Cafeyê de girt û xwedîyê wê Ramazan Şimşek desteser kirin.

29 Gulan 2024

Hejmara 9an a kovara Temaşeyê derket

Hejmara 9an a kovara Temaşeyê derket. Kovar bi awayê PDFê hat weşandin û naveroka wê taybete bi mijarên sînemayê.

29 Gulan 2024

Li Zanîngeha Dîcleyê Beşa Ziman û Wêjeya Kurdî vebû

Li Zanîngeha Dîcleyê Beşa Ziman û Wêjeya Kurdî vebû û îsal dê 25 xwendekaran werbigire.

28 Gulan 2024

Firat Cewerî xelata Wêjeyê ya Ostanayê wergirt

Firat Cewerî Xelata Wêjeyê ya Ostana ya Navneteweyî a îsal bi sedema ku bi zimanê dayîkê dinivîse wergirt.

28 Gulan 2024

Li Erdîşê dê sibê mîtînga ziman were lidarxistin

Di 25ê Gulanê de di çarçoveya çalakiyên Cejna Zimanê Kurdî de li navçeya Erdîşê bi dirûşma “Her dem kurdî her der kurdî" wê mitîngek bê lidarxistin.

24 Gulan 2024

"Doza Kobaniyê, beşek ji plana krîmînalîzekirina HDPê ye"

Parlamenterên DEM Partiyê ji bo biryara di doza Kobaniyê de hate dayîn protesto bike berbi Wezareta Dadê meşiyan û destnîşan kirin ku doza Kobaniyê “kûmpaseke siyasî” ye.

22 Gulan 2024

Şaredariya Amedê hişyariyên trafîkê bi kurdî nivîsîn

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê li ser şeqam, kolan, rê û xaçerêyên bajêr hişyariyên trafîkê bi kurdî nivîsîn.

22 Gulan 2024

Li parlamentoya Herêma Kurdistanê 5 kursî wê ji bo pêkhateyan bên veqetandin

Lijneya Dadweriyê ya Hilbijartinan a Îraqê biryar da ku wê 5 kursiyên Parlamentoya Herêma Kurdistanê ji bo pêkhateyan bên veqetandin.

21 Gulan 2024

Parastina lawazker

Dema min dîmenên ji civîna meclisê ya bajarê Mêrdînê dît, digel gelekan ev pirs jî ketin rêzê. Tev li ser hev deqeyek heye an tune ye ku kurdî tê axaftin, lê bertekên sedsalî li derdorê dizivirin û axaftina bi kurdî dibirin, sabote dikin, dikujin. Hem jî di roja cejna zimanê kurdî de! Û hem jî ya ku diaxive hem jin hem jî hevşaredar e! Navê vê rewşê çî ye niha, wateya wê çi?

20 Gulan 2024

"Axaftina bi zimanê xwe weke şîrê dayikê elzem e"

Ev nêzî hefteyekêye ku naverok, bernameyên pîrozbahiyê û daxuyaniyên di çerçoveya Roja Cejna Zimanê Kurdî de hatin amadekirin û dawiya dawî di 15’ê Gulanê de ev pîrozbahiyên li Wan, Êlih, Riha, Şirnex, Mêrsîn, Stenbol, Enqere û li Amedê heyî ji aliyên gelek saziyên ziman, partî dezgehên siyasî ve gihaştin lûtkeyê.

17 Gulan 2024

Danişîna biryarê ya Doza Kobanê dest pê kir

83emîn danişîna Doza Kobanê dest pê kir. 16 siyasetmedarên girtî beşdarî danişînê nebûn. Heyeta dadgehê navber da danişînê.

16 Gulan 2024

“Li Efrînê nêzîkî 34 hezar Kurdên Êzidî ji aliyê kê ve koçberî ku derê hatine kirin?”

Hevberdevkê HDKê û Parlamenterê DEM Partiyê yê Stenbolê Cengîz Çîçek, têkildarî guhertina demografiya Efrînê pirsnameyeke kurdî pêşkêşî Meclîsê kir.

15 Gulan 2024

Platforma Zimanê Kurdî: Bila kurdî bibe zimanê fermî

Platforma Zimanê Kurdî ya li Qada Şêx Seîd têkildarî Cejna Zimanê Kurdî daxuyanî da û xwest zimanê kurdî bibe zimanê fermî û wiha got: "Em ê di hemû qadên jiyanê de sîyasetê jî bi kurdî bikin. Bi rastî û bi dilpakî em dibêjin; niha dem dema zimanê kurdî ye."

15 Gulan 2024

Cejna Zimanê Kurdî: Cejna Pîrozkirina Dewlemendiya Çandî

Ziman ne tenê alavek e ku em bi rêya berhevkirina peyvan bi hev re danûstandinê bikin. Di heman demê de, beşek ji civaka ku em tê de dijîn e û bi pêkhateyên civakî ve girêdayî ye. Di civaknasiyê de ziman ji bo têgihiştina çawaniya kar û guhertina civakê, weke amûreke girîng tê bikaranîn.

15 Gulan 2024

Bila 15ê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî pîroz be

Bila 15ê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî li hemû kurdan pîroz be.

15 Gulan 2024

Li Mêrdînê 1emîn Mîhrîcana Pirtûkan wê bê li dar xistin

Li Mêrdînê di navbera 17-19ê Gulanê de bi beşdariya 20 weşanxaneyên kurdî 1emîn Mîhrîcana Pirtûkan wê were lidarxistin.

14 Gulan 2024

Deklerasyona Cejna Zimanê Kurdî: Her dem kurdî, her der kurdî

Komele, sazî û partiyên siyasî deklerasyona 15ê Gulanê eşkere kirin û wiha gotin: “Li dijî polîtîkayên bişavtinê em bang li jin, ciwan, rewşenbîr, partî, sazî û ji heft heta heftê salî, tevahiya gelê kurd dikin ku têkoşîna zimanê kurdî bilind bikin.

10 Gulan 2024

Koma Rastakê wê li Amedê konsertekê bide

Koma muzîkê ya Îranê Rastak wê di 10ê Gulanê de li Amedê konsertê bide. Rastak bi zimanên Kurdî, Farisî, Azerî û gelek zimanên din stranan distrê.

9 Gulan 2024

Pêvajoya hilbijartinê ya Rêveberiya Herêmî ya Kurdistanê careke din hat rawestandin

Hilbijartinên Herêma Kurdistanê diviyabû di 10ê Hezîranê de bihata kirin. Li ser serlêdana Partiya Demokrat a Kurdistanê, Komîsyona Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê hilbijartin da rawestandin ku di 10ê Hezîranê de pêk neyê.

9 Gulan 2024

Denîz Gezmîş û hevalên wî li Mêrsînê hatin bibîranîn

Komeleya 68an a Mêrsînê di 52emîn sala bidarvekirina Denîz Gezmîş, Huseyîn Înan û Yûsûf Aslan de ew bi bîr anî.

6 Gulan 2024

Li Amedê Tora Çand û Hunera Kurdî 6 fîlm nîşan dan

Tora Çand û Hunera Kurdî li eywana Şanoya Bajêr a Amedê 5 kurtefîlm û fîlmek metraj dirêj nîşan dan.

6 Gulan 2024

Kevoka Bêdawî

Yekîtiya beden û ruh, yekbûna muzîk û bedenê, dûrketina ji tevayî sînoran bû ew. Li wir bû. Li ser dikê, li nêz her kesî/ê, li şeva Amedê. Lê dûr bû, dûr bû di pêlên deryaya dengê xwe yî bêdawî de. Dilek ji muzîkê bû ew kurdî û serkeftî. Periyek ji asîmanê welat hatî…Her tişt bubû bask, her tişt difiriya, her tişt dibû awaza kurdî, her tişt dibû bêdawîtiyek li ser kevirê keviran nexşandî...

3 Gulan 2024

Ahmet Turk, bi Waliyê Hewlêrê Umed Xoşnaw re hevdîtin pêk anî

Hevserokê Şaredariya Bajarê Mezin ê Mêrdînê yê DEM Partiyê Ahmet Turk bi Waliyê Hewlêrê Umêd Xoşnaw ê ku serdana Amedê kiribû re hevdîtin kir. Turk xwest ku hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo pêvajoya aştiyê li Tirkiyê ji nû ve destpê bike bila roleke sereke bilîze.

2 Gulan 2024

Bakirhan li Saraçhaneyê axivî: Em ji bo piştevaniya karkeran li vir in

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tûncer Bakirhan ku beşdarî meşa 1ê Gulanê ya li Saraçhaneyê bû û got, "Heta ku kedkar ji vir neçin em ê ji vir dernekevin.”

1 Gulan 2024

Xelatên 1emîn Festîvala Fîlmên Kurdî a Dusseldorfê hatin dayin

Xelatgirên 1emîn Festîvala Fîlmên Kurdî a Dusseldorfê diyar bûn.

29 Nîsan 2024

Botan International, wê 5 Kargehên Rojnamegerîya Kurdî ya Dîjîtal li dar bixe

Botan International, dê 11-12ê Gulanê de bi awayekî rûbirû 5 Kargehên Rojnamegerîya Kurdî ya Dîjîtal pêk bîne. Serlêdan dê heta saet 16:00ê 8ê Gulanê bidomin.

26 Nîsan 2024

Resim çî ye?

Ew resmê(wêne,fotograf,sûret) ku çavên we lê ket, resmek ji rêzê ye. Li ber deriyê derek ku xwiyaye dîrokî ye hatiye kişandin, tenê kêliyek e, kêliyek ji jiyana ku hem pir awarte, hem jî tim ji rêzê ye ye. Lê çi karê wê li vir û li cîhana dîjîtal heye? Ez a ku ji cîhana defter û albûman, ji zemanê pir berê têm, çima vê rismê û yên din parve dikim?

25 Nîsan 2024

DÎSK Basin-Îş: Ne rojnamegerî, astengkirina rojnamegeriyê sûc e

Endama Desteya Rêveber a DÎSK Basin-Îşê Îzel Sezerê got, "Tu hêz nikare mafê agahî girtinê yê gel asteng bike û Çapemeniya Azad bitepisîne."

24 Nîsan 2024

Dema desteserkirinê ya rojnamegeran 24 saet hate dirêjkirin

Dema desteserkirinê ya 9 rojnamegerên di serdegirtinên malan ên li Stenbol, Enqere û Rihayê de hatibûn desteserkirin, rojekê hate dirêjkirin.

24 Nîsan 2024

DEM Partî: Roja Rojnamegeriya Kurdî Pîroz Be!

Cîgirê Hevserokên Giştî û Berpirsê Komîsyona Çapemeniyê Tayîp Temel di daxuyaniyê de got: “Bi taybetî di 20 salên dawiyê de ji hêla desthilata AKPê ve polîtîkayên zextê, êrişên mezin û sansur hatin meşandin, bi OHAL û KHKyan hemû saziyên Kurdan hatin xesbkirin, rojname, televîzyon, kovar û radyoyên Kurdî hatin girtin. Ev êrişên ku çavkaniya xwe ji dijminahiya Kurdan distînin îro hîna jî li dar in.”

22 Nîsan 2024

Li Îranê 10 sal cezayê girtîgehê li dersdêra kurdî hat birîn

Li Îranê 10 sal cezayê girtîgehê li dersdêra zimanê kurdî Soma Pur Muhammedî hat birin.

22 Nîsan 2024

DEM Partî: Dadgeh dikare doza Kobaniyê veguhere firsendeke dîrokî

Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tulay Hatîmogûllari û Tûncer Bakirhan li ber Kampusa Sîncanê ku doza Kobaniyê li wir pêk tê daxuyanî dan û gotin ku ew li bendê ne him biryara beraetê him jî ya tehliyeyê derkeve.

17 Nîsan 2024

Li Stenbolê ji bo Celadet Elî Bedirxan wê şeva bîranînê bê li dar xistin

Saziyên kurdan, wê li Stenbolê ji bo bîranîna zimanzan, rojnamevan-nivîskar û siyasetmedarê kurd Celadet Elî Bedirxan şeva bîranînê li dar bixin. Ji mamosteyên Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo Kemal Yildirim banga kir ku beşdarî şeva bîranînê bibin.

16 Nîsan 2024

Pirtûka “Repertuwara Stranên Kurdî bo Akorên Gîtarê” derket

Pirtûka “Repertuwara Stranên Kurdî bo Akorên Gîtarê” yên 13 salên dawîn ku gotinên stranan û qalibên rîtmên wan dihundirîne derket.

15 Nîsan 2024

Êrîşî gora parêzer Medet Serhat kirin

Parêzer Eren Keskîn û parêzerên OHDê bertek nîşanî êrîşa li dijî gora Serhat dan û gotin: "Bila berpirsyar bên darizandin."

11 Nîsan 2024

Peyam

Ji bo ew sûret li bîra me tevan neqişiye, em sûretê wî yê li hişê çêkirî binhêrin, ka ew çî ye. Ev resmê hêja layiqê dîtin, silavdan û famkirinê bû jixwe. Rastê wan jî hat. Lê her tiştê vê dema dîjîtal wek kefê ye, pir zû dimire diçe û gelek caran peyam an wata xwe jî nahêle, nikare bihêle. Ji ber ku her tişt pir hewayî û fûrek e, difûre. Loma jî dema niha dipirsim dibêm: Gelo me têra xwe peyam û meneyê jê derxist, an jî çi bû ya ku bala me ewqas kişand; vana tên bîra min...

5 Nîsan 2024

Sandiqa Wanê

Li Wanê sandiq bû darbest û çiyayê wê yê hêja û cengawer Araratê evî li ser nivîsand:”…..Li vir medfûn e, definkirî û veşartiye!” Cîhê vala ji bo xatirê dilê me ye, me çi bivê em ê wê binivîsin, her carê ji nû ve… Cîhên vala li benda me ne, me çi xwest em ê wê binivîsin. Em ji vir in li vir in, ji dil in. Wan jî em in,ax û pênûs jî.

1 Nîsan 2024

Hilbijartinên Bakur û Rojhilatê Sûriyê wê di 30’ê Gulanê de pêk werin

Lijneya Bilind a Hilbijartinan a Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê ragihand ku hilbijartina herêmî wê di 30ê Gulanê de were lidarxistin.

29 Adar 2024

Biryara qedexeya Walîtiya Edeneyê ya ji bo konsera kurdî hat betalkirin

Walîtiya Edeneyê konsera 30emîn sala NÇMê qedexe kiribû. MLSAyê li dijî qedexe kirine doz vekiribû. Dadgehê biryara qedexeyê betal kir.

29 Adar 2024

Bakirhan: Em li bin dara rêya sêyemîn bibin yek

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan di mitînga Qersê de axivî û wiha got: “Ez bang li azerî, terekeme û kedkarên Qersê dikim ku li bin dara rêya sêyemîn bibin yek. Em ê dersekî mezin bidin kesên me tune dihesibînin.”

27 Adar 2024

Bernameya ‘Kurdolojî û Akademiya Tirkiyeyê’ wê bê li dar xistin

Edîtorê Kovara “Kürt Tarihi” Mesût Yegen wê di bernameyê de axaftvan be û damezrînerê Weqfa Zan û Kovara “Toplum ve Kuram”ê Namik Kemal Dînç jî wê moderatoriya bernameyê bike.

27 Adar 2024

Çîroka Kurt

...Bi zimanê ku xwediyê çîrok û derdê herî dirêj e, çîrokek kurt çawa tê nivîsandin? Bi zimanê ku nahêle tu tişt di kêliyek dilxweş û dilopek baranê de biveje û biçe. Di qedehek avê de bê vexwarin û tîbûna har ji holê rabike…Çîroka kurt û kurdî, tu li ku yî ka were?

26 Adar 2024

Namzetên DEM Partiyê: “Em ê di hemû kar û xebatên xwe de zimanê kurdî esas bigirin”

Namzetên DEM Partiyê diyar kir ku “Em wek namzetên hevşaradariyên Partiya DEMê û hemû endamên meclîsên me, di çarçoveya rêvebiriyên xwecihî yên pirzimanî û pirçandî de, bi taybetî ji ber rastiya rewşa zimanê kurdî û çanda kurdewar, dê di hemû kar û xebatên xwe de zimanê kurdî û çanda kurdewar di asta herî jor de esas bigirin.”

13 Adar 2024

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê: 3 sal in ji Girtîgeha Îmraliyê agahî nayê girtin

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê aşkere kir ew 3 sal in ji Abdullah Ocalan, Omer Hayrî Konar, Hamîlî Yildirim û Veysî Aktaş agahî nagirin.

25 Adar 2024

Deng û Rengê Newroza Amedê ya sala 2024an

Li tevahiya Kurdistanê ji deh rojan zêdetire ku agirê Newrozê dihat hilkirinê. Di van her sê çar rojên dawî de jî êdî ji Akrê, Hewreman, Qamişlo heta Wan, Cizîr, Êlih, Mêrdîn û li gelek navçeyên Amedê yên wek Sûrê, agirê Newrozê bi rojan bû dihat hilkirinê.

22 Adar 2024

Newroza Amedê dest pê kir

Leyla Zana, birayê Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, Mehmet Ocalan û Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan bi hev re ketin qada Newrozê. Bernameyê bi bîranîna Kemal Kurkutê ku di Newroza 2017an de bi guleya polîsan hat kuştin dest pê kir.

21 Adar 2024

Weşanxaneyên kurdan ji bo Newrozê kampanya dan dest pê kirin

Gelek weşanxaneyên kurdan ji bo Newrozê kampanyaya erzaniyê dan dest pê kirin û bihayê pirtûkan daxistine.

21 Adar 2024

Salîha Ayata: Li dijî qedexe û qirkirina heyî me xwest cil û bergên kurdî bidin nasîn

Seroka KASEDê Salîha Ayatayê got: “Gelek caran çalakiyên çand û hunerî bi hincetên cur bi cur hatin qedexekirin. Her wiha destûr nayê dayin ku kurd bi kincên xwe yên kurdî jî tev li pîrozbahiya Newrozê bibin. Me jî wek Komeleya Çand û Hunerê ya jinan me xwest kul i hember vê qirkirin û qedekirina heyî cilên herêmên Kurdistanê bidin nasîn.

21 Adar 2024

Nû

Em dîsa bûn Newroz lewre. Ev bûyîn, ne rîtûelek ji rêzê, ne jî mecbûriyetek e. Ev bûyîn, çawa ku herî geş û herî rast, di can û beden û coş û mîhrîcana Rojhilat de tê dîtin, bişkivîna xwezayê ye. Her kes dibe dara behîvê, dibe kanî û robar, dibe ax, dibe çiya û zozan, dibe pinpinîk û teyr, dibe agir, stêrk, av, mirov, jin, mêr, zarok û pîr...

20 Adar 2024

“Ji bo motivasyon û hêviyên ciwanan bên fêmkirin, xebatên li ser hafizeyê girîng in”

Xebatkara Navenda Hafizeyê Burcû Bîngollû destnîşan kir û got,“Di gelek qadan de tevlibûna nifşên nû pir kêm e û em dixwazin di her qadên heyî yên wek mafên mirovan, qada jinan, siyaset û di qadên sivîl ên civakî de balê bikşînin ser vê yekê de ku haya nifşên nû ango jenerasyona nû jî jê vê hafizeyê hebe.

20 Adar 2024

PDKê aşkere ku ew ê beşdarî hilbijartinên Herêma Kurdistanê nebin

Dadgeha Bilind a Federal a Iraqê ji bo kotaya Xiristiyan û Tirkmenan a li Meclîsa Herêma Kurdistanê biryar dabû ku ne gorî Dadgeha Destûra Bingehîne û kota betal kiribû. Piştî biryara dadgeha federal kriz derket holê û Partiyên Xrîstiyan û Tirkmenan biryar dan ku tevlî hilbijartinan nebin û boykot bikin. Her weha PDK jî tevlî boykota wan partiyan bû.

19 Adar 2024

Mûrat Karayilan: “Di çend rojên pêş de em ê mizginiyekê bidin gelê me”

Endamê Desteya Rêvebir ê KCKyê Mûrat Karayilan bi Ajansa Nûçeyan a Firatê re axivî û got: “Di Newrozê de, di nava çendek rojên pêş de em ê mizgîniyê bidin gelê xwe. Dê ev mizgînî bi daxuyaniyeke nivîskî were ragihandin. Ev mizgînî dê di bilindkirina têkoşîna me de bibe xwedî roleke girîng.”

15 Adar 2024

Namzetên DEM Partiyê: “Em ê di hemû kar û xebatên xwe de zimanê kurdî esas bigirin”

Namzetên DEM Partiyê diyar kir ku “Em wek namzetên hevşaradariyên Partiya DEMê û hemû endamên meclîsên me, di çarçoveya rêvebiriyên xwecihî yên pirzimanî û pirçandî de, bi taybetî ji ber rastiya rewşa zimanê kurdî û çanda kurdewar, dê di hemû kar û xebatên xwe de zimanê kurdî û çanda kurdewar di asta herî jor de esas bigirin.”

13 Adar 2024

"Nehiştin çavên me bi başqanan bikeve"

Min jî bi mebesta nivîsandina çavdêriyên hilbijartinê berê xwe da sûka helawciyan a meşhûr. Di nav dikanên çîtik, sifir, hesin, betanî, zêrînger û qondereyan de geriyam û li ber dikaneke betaniyan sekinîm ku xwediyê wê li ber derî, li ser kursiyekê rûniştiye.

12 Adar 2024

Deklarasyona Newrozê ya Stenbolê aşkere bû

Deklarasyona Newrozê ya Stenbolê Parlamenterê Stenbolê yê DEM Partiyê Cengîz Çîçek xwend û got: “Dem dema çareserkirina pirsgirêka Kurd a bi rêyên demokratîk û azadiya fîzîkî ya Abdullah Ocalan e. Ji bo azadî û serkeftinê dema rabûna ser pêyan e.”

11 Adar 2024

Li Stenbolê tevî astengiyan jin û LGBTI+ li kolanan in

Polîsan di saet 16.00an de bi bariyeran rêyên kûçeyên ku berbi Kolana Sîraselvîlerê diçin, girtin.

8 Adar 2024

Roja hilbijartina Herêma Kurdistanê diyar bû

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî duh eşkere kir ku hilbijartina li Herêma Kurdistanê wê di 10ê Hezîrana 2024an da pêk were.

4 Adar 2024

Bûkên Kurdan

Pirtûka ku bi pênûsa bîranînên Yaşar Xanimê ya demên zor rê nîşanê mirov dide, hem şahid e hem jî mirov dike şahid.

4 Adar 2024

Delegasyona Hiqûqnasên Navneteweyî bi parêzerên Ocalan re hevdîtin kir

Parêzer Cengîz Yureklî got, “Tirkiye ne tenê ew welataye ku hiqûqê pêk nayîne. “Ewropa jî li dijî tecrîda Îmraliyê hiqûqê pêk nayîne.

1 Adar 2024

Stranbêj Zeynep Dîlara Aslan: Pirzimaniya stranên me rastiya çanda axa qedîm e

Zeynep Dîlara Aslan û Phîlîppe Gîlet ji zimanên cur bi cur ên wek makedonî, rûmî, ermenkî, sûryankî, erebî, kurdî û çendîn din derkevin ser dikê.

1 Adar 2024

Kovara Nûbiharê dosyayek li ser “Medyaya Civakî” amade kiriye

Di vê hejmara Kovara Nûbiharê de dosyayek derbarê “Medyaya Civakî” û bandorên wê de heye.

29 Sibat 2024

Projeya “Dengê Jinên Mezopotamyayê” dest pê kir

Di vê projeyê de stranên stranbêjên jin ên kurd bên parastin, çapkirin û belavkirin.

27 Sibat 2024

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê wê dest bi dersên kurdî bike

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê wê di 2ê Adarê de atolyeyên dersa kurdî bide.

26 Sibat 2024

PDK: Biryarên dadgehê li dijî prensîbên sîstema federalî ne

Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) derbarê biryarên Dadgeha Federal a Îraqê de diyar kir ku “li dijî ruhê destûrê, mafên destûrî yên Herêma Kurdistanê û prensîbên federalî ne.”

23 Sibat 2024

Rêxistinên mafparêz bang li Wezaret û Meclîsê kirin

Koordînasyona Şopandinê ya Grevên Birçîbûnê rapora xwe ya têkildarî girtîgehan aşkere kir. Rêxistinan da zanîn ku li girtîgehên çalakiya greva birçîbûnê lê berdewam dikin binpêkirinên mafan zêde bûne û ji bo tecrîd demildest bê rakirin bang li Wezareta Dadê û Meclisê kir.

22 Sibat 2024

TSKyê di salekê de zêdetirî 1500 êriş li Herêma Kurdistanê pêk anîn

Li gorî çavdêriyên Christian Peacemaker Teamsê (CPT) di sala 2023an de zêdetirî hezar û 500 êrîş ji aliyê Hêzên Çekdar ên Tirkan(TSK) ve li Herêma Kurdistanê ya Iraqê hatine kirin. Piraniya êrişan li ser Duhokê bûye û ji sala 2015ê heta niha di êrişan de herî kêm 152 kes hatine kuştin û 228 kes jî birîndar bûne.

22 Sibat 2024

DEM Partiyê ji bo zimanê dayîkê ji UNESCOyê re name şand

Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tulay Hatîmogûllari û Tuncer Bakirhan bi sernavê “Em perwerdeya bi zimanê dayikê dixwazin” bi 6 zimanan name ji UNESCOyê re şandin.

21 Sibat 2024

Rewşa zimanê Kurdî ya li Almanyayê wê bê nîqaşkirin

30 sal in ku li Almanyayê dersen kurdî tên dayîn.

21 Sibat 2024

DEM Partiyê civîna xwe ya Parlamentoyê bi 7 zimanan li dar xist: Zimanê me xeta me ya sor e

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakırhan ji bo 21ê Roja Zimanê Zikmakî ya Cîhanî, di civîna koma partiya xwe de bi kurdî kurmancî axivî. Her weha di heman civînê de axavtinên bi kurdiya zazakî/kirî, erebî, suryankî, gurcî, lazî û ermenkî hatin kirin.

20 Sibat 2024

Evîndarên Franz K. ango vegera Kurdekî li wêje/Kurdbûna xwe

Bawer Rûkenî li ser pirtûka Serokê PENa Navneteweyî Burhan Sönmezî ya bi navê "Evîndarên Franz K." nivîsî ku yekem pirtûka Sönmezî ya bi kurdî ye û Weşanxaneya Lîsê ew çap kiriye.

20 Sibat 2024 Bawer Rûken

Sosyolojiya ziman û çanda Kurdî

Ziman û çanda kurdî jî ji bo kurd roleke aktîftir di têkiliyên herêmî û navneteweyî de bilîzin girîng e. Belavbûna kurdî wê hêsantir bike ku kurd bi çandên din re têkilî û hevkarî bikin.

20 Sibat 2024

DEM Partiyê bernameya xwe ya 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê aşkere kir: Dem dema zimanê Kurdî ye

DEM Partiyê ji bo 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê wê li gelek bajaran çalakî û bernameyan li dar bixe. Komîsyona Ziman û Çandê ya DEM Partiyê got, "Em bang li hemû gelê xwe dikin ku tevlî çalakiyên me bibin."

16 Sibat 2024

Erdogan û Barzanî li Dubaiyê civiyan

Serokomar Recep Tayyîp Erdogan û Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê Mesrûr Barzanî li Dubaiyê di Lûtkeya Hikûmetan a Cîhanê de civiyan.

13 Sibat 2024

Eylûl Nazlier: Divê em bi zimanê xwe hunera xwe pêş bixin

Di van demên dawîn de gelekan ji me li ser malikên medyaya dijital, tv û hwd dengê Eylûl Nazlierê bihîstiye û performansa wê ya bi sêtêlê temaşe kiriye. Êdî di nav mûzîka kurdî ya li Bakûr hêdî hêdî jinên ku bi amûra xwe li ser dikê ne hejmara wan zêde dibe. Bi taybetî jî bi hunermendên MKM û pê re jî bi Komên wek ên JINMAyê mirov dikare bêje hejmara van jinan zêdetir bû.

12 Sibat 2024

Derçûyiyên Beşa Ziman û Wêjeya Kurdî: Li dijî asîmîlasyonê dersa kurdî hilbijêrin

Ji derçûyiyên Beşa Ziman û Wêjeya Kurdî Şevîn Çakirê diyar kir û got: ''Derçûyiyên beşa kurdî heqê keda xwe nastînin û ji ber vê jî berê xwe didin karên din, mixabin wan mecbûr dihêlin ku berê xwe bidin kareke din. Her weha Mahmût Ceylan jî bang li malbatan kir û got ''Em di kîjan mijarê de li hev nekin jî, divê li dijî asîmîlasyonê em bikaribin bibin yek.”

10 Sibat 2024

Demirtaş: Li Tirkiyê êdî ne siyaset, bazirganî tê kirin

Selahattîn Demîrtaş got ku sedema namzetiya Başak Demîrtaş ji bo Rêya Sêyemîn a DEM Partiyê bêhtir xuya bike bû û ev tişt anî ziman: “Pirsgirêka Kurd, pirsgirêka mezin a demokrasî û edaletê ya li Tirkiyeyê ji bo me mijarên esasî ne. Em dikarin bi her kesên dixwazin vê pirsgirêkê çareser bikin re biaxivin.”

9 Sibat 2024

Yaşar Guler: Ji bo êrîşa Hewlêrê tu hincetek nîne

Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler bi Serokê Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî û Serokwezîr Mesrûr Barzanî re hevdîtin kir.

7 Sibat 2024

Mizgîn Ronak wê behsa “Dengê jinan di wêjeyê de” bike

Nivîskara bianet kurdiyê Mizgîn Ronak wê beşdarî bernameya bi navê “Dengê jinan di wêjeyê de” bibe.

5 Sibat 2024

'Meşa Mezin a Azadiyê' di roja duyemîn de ye

Meş wê di 15ê Sibatê de li gundê Amara yê navçeya Xelfetiya Rihayê ku Rêberê PKKê Abdullah Ocalan lê ji dayik bûye bi dawî bibe.

2 Sibat 2024

“Meşa Mezin a Azadiyê” dest pê kir: “Ji bo çareseriyê em bang li dewletê dikin”

“Meşa Mezin a Azadiyê” ya ji bo azadiya Rêberê PKKyê Abdûllah Ocalanî û çareseriya pirsgirêka kurdan, li Wan û Qersê dest pê kir.

1 Sibat 2024

Weşana kurdî ya Radyoya Swêdê piştî 23 salan bi dawî bû: “Radyo pirek bû”

Li gorî zanyariyan, ji ber “krîza aboriyê”, biryara girtina çendîn redaksiyonên radyoyê, ango beşên bi zimanên cuda weşanê dikin bên girtin. Beşa kurdî jî yek ji wan beşan e.

1 Sibat 2024

Çarmix

Ji bo me çarmix, ji çar perçeyan jî tê. Heta çar perçe nebin yek, dê çarmix, çar mîxên xwe ji dil û bedenên aşiqên yekbûyînê kêm neke. Dê Golgota tim li pey me be, çarmix tim li ser milê me… Ne yek, ne dido.. Çar mix.

30 Çile 2024

DEM Partiyê li Amedê namzetên xwe yên bajarên Kurdan eşkere kir

DEM Partiyê li Amedê piraniya namzetên xwe yên hevşaredariyê yên navçe û bajarên kurdan bi bernameyeke danasînê eşkere kir.

30 Çile 2024

Di 1ê Sibatê de ji bo Ocalan wê ‘Meşa Mezin a Azadiyê’ dest pê bike

Partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl li Amedê civînek çêkirin. Ji bo azadiya fîzîkî ya Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, wê di 1ê Sibatê de dest bi “Meşa Mezin a Azadiyê” bikin.

26 Çile 2024

Li Girtîgeha Evînê ya Îranê 61 jinan dest bi greva birçîbûnê kirin

61 girtiyên siyasî yên jin ên li Girtîgeha Evînê ji bo protestokirina bidarvekirina Muhammed Qabadlo û Farhad Salîmî dest bi greva birçîbûnê kirin.

25 Çile 2024

Namzetên hevşaredariyê yên DEM Partiyê yên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê diyar bûn

Dogan Hatûn û Serra Bûcak bûn namzetên hevşaredariyê yên DEM Partiyê yên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê.

24 Çile 2024

Dîcle Muftuoglû: Heyeta dadgehê bi biryar e ku polîtîkaya xwe ya zilmê bidomîne

Rojnamegera girtî Dîcle Muftuoglû got, "Em rojnamegerên Kurd bi biryar in ku rastiyan derxin holê. Em şopînerên kevneşopiya ku 30 sal in serî natewînin û bêyî ku pênûsê bitewînin hewl didin rastiyê derxin holê ne. Em ê dîsa gotina xwe bikin, tiştên ne xuyayî bidin xuyakirin û yên nehatine nivîsandin binivîsin.”

23 Çile 2024

Metro Center: Di sala 2023yan de li Herêma Kurdistanê 37 rojnameger hatine desteserkirin

Metro Centerê bal kişand li ser rewşa rojnameger Silêman Ehmedî û got ku “Tişta ku ew pê tê sûcdarkirin çi dibe bila bibe, li gorî zagonê divê parêzerên wî pê re hevdîtinê bikin.”

18 Çile 2024

Perwîn Salih: Dûdûk her tim wek amûra mêran hatiye dîtin

Ji ber ku dûdûk jî amûreke kurdî ye, min dest pê kir. Ji ber ez hej ji hunermend Egîdê Cimo û dengbêjiya kurdî dikim û ji ber amûreke hewayî ye ku bi nefesa xwe dijenîn, bêhtir ruhanî ye.

18 Çile 2024

Li Hewlêr û Dihokê wê sê rojan şînê girê bidin

Piştî êrîşên Îranê yên li ser Hewlêrê, ji bo çar sivîlên hatine kuştin, li Hewlêr û Dihokê wê sê rojan şînê girê bidin.

17 Çile 2024

Îranê bi mûşekan êrîşî Hewlêrê kir: 4 kes mirin

Supaya Pasdaran a Îranê bi daxuyaniyekê ragihand ku “wan navendek ji bo pêşxistin û plansazkirina çalakiyên îstîxbaratî” kiriye hedef. Desteya Ewlehiyê ya Herêma Kurdistanê, ev îdia nepejirand.

16 Çile 2024

Hevserokên DEM Partiyê serdana Serokê Giştî yê CHPyê Ozelî kirin

Herdu alî li ser hilbijartina herêmî ya 31ê Adarê û çendîn mijarên din axivîn.

11 Çile 2024

Ji rojnameger Silêman Ehmedî 79 roj in agahî nîne

Li Herêma Kurdistana Iraqê rojnameger û edîtorê beşa Erebî yê ajansa Rojnewsê Silêman Ehmed 79 roj in tu agahî jê nayê girtin.

11 Çile 2024

Hilbijartina parlamentoyê ya Herêma Kurdistanê wê di 30ê Gulanê de were kirin

Li Herema Kurdistanê hilbijartina parlamentoyê ya taloqkirî wê di 30ê Gulanê de were kirin.

11 Çile 2024

Xizmên girtiyan ji bo greva birçîbûnê bang li Wezareta Dadê û CPTyê kir

Xizmên girtiyan li ber Kampusa Girtîgehan a Kurkçulerê ya Edeneyê civîneke çapemeniyê pêk anî û got ku daxwazên girtiyên di greva birçîbûnê de ne, di heman demê de daxwazên gelê kurd e.

10 Çile 2024

DFG: Pirsgirêkên rojnamegeran ji yên sed sal berê dijwartin in

DFGyê di daxuyaniya xwe de bal kişand li ser rewşa Hevseroka xwe ya girtî Dîcle Mufutoglûyê û rojnamegerên din ên girtî û got, “Di rewşek wisa de Wezîrê Dadê li çavê mirovan dinere û dibêje “Rojnamegerên girtî tune ne”.

10 Çile 2024

Nêzîkî 90 hezar Kurdan li Almanyayê serî li penaberiyê dan

Di sala 2022'yan de li Almanyayê bi giştî 47.900 kurdan serî li mafê penaberiyê dabû.

9 Çile 2024

Temellî: Pirsgirêka herî mezin a Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd e

Cîgirê Serokê Koma Meclîsê yê DEM Partiyê Sezaî Temellî diyar kir ku çareseriya pirsgirêka Kurd bi diyalogê pêkan e û got, kesê ku dikare çareseriyê pêk bîne Ocalan e.

9 Çile 2024

Nûbiharê ji serdema Sovyetê du pirtûkên bi kurdî çap kirin

“Memê û Zînê” ya Emînê Evdalî û “Sîsê”ya Mîroyê Esedî herdu pirtûk in ku di serdema Sovyetê de hatine nivîsîn.

9 Çile 2024

Ji rojnameger Silêman Ehmedî 77 roj in agahî nîne

Li Herêma Kurdistana Iraqê rojnameger û edîtorê beşa Erebî yê ajansa Rojnewsê Silêman Ehmed 77 roj in tu agahî jê nayê girtin.

9 Çile 2024

Li Semsûrê di serdegirtinên malan de 3 kes hatin desteserkirin

DBP: “Desthilata siyasî wê bi desteserkirin û girtinan nikaribe têkoşîna azadiyê ya gelê Kurd bide sekinandin.”

8 Çile 2024

Ji ber “servekirî bû” Îranê 74 qamçî li çalakvana kurd Roya Hîşmetiyê xistin

Bi mahneya ku di dema fotografgirtinê de sere wê vekirîbû, Îranê çalakvana kurd Roya Hîşmetî bi 74 caran qamçîkirinê ceza kir.

8 Çile 2024

Nûbiharê “Xosrew û Şîrîn”a Nizamiyê Genceyî bi kurdî weşand

Pirtûka “Xosrew û Şîrîn” yek ji pirtûkên navdar ên Nizamiyê Genceyî ye. Pirtûka wî din a navder “Leyla û Mecnûn” e.

5 Çile 2024

DFG: AKP-MHPyê di sala 2023yan de hewl da ku rojnameger nikaribin karên xwe bikin

Komeleyê bal kişandiye li ser kuştina rojnamegeran ên li herêmên şer li wan berdewam e. Her weha behsa edîtorê Rojnewsê Silêman Ehmedî hatiye kirin ku 72 roj in agahî jê nayê wergirtin.

4 Çile 2024

Ji rojnameger Silêman Ehmedî 71 roj in agahî nîne

Li Herêma Kurdistana Iraqê rojnameger û edîtorê beşa Erebî yê ajansa Rojnewsê Silêman Ehmed 71 roj in tu agahî jê nayê girtin.

3 Çile 2024

“Em soz didin Kerîmeyanî, dê kameraya wî li erdê nemîne”

Kolektîfa Sînemaya Mezopotamyayê derbarê sînemager Mensûr Kerîmeyanî de gotiye: “Dema em li jiyana Kerîmeyan jî dinihêrin em dibînin ku li Kurdistanê çêkirina sînemayê û mijulahiya bi hûnerê bi serê xwe berxwedanek e.”

2 Çile 2024

(AY)