Ma Musicê li Stenbolê şaxa xwe vekir

Akademiya Ma Musicê li Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo ya li Stenbolê şaxa xwe vekir.

Koordînatorê Akademiya Ma Musicê Şêrko Kanîwar, Hevberdevka Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) Meral Daniş Beştaş, hunermendên Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM), nivîskar, rewşenbîr û gelek zarok beşdarî bernameya vekirinê bûn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Şêrko Kanîwar di vekirina şaxê de axivî û bi bîr xist ku Ma Music ev 8 sal in xebatên xwe didomîne.

Her weha Kanîwar wiha got: “Îroj, rojeke dîrokî ye. Li Stenbolê 5 milyon kurd dijîn. Mezintirîn bajarê kurd lê dijîn Stenbol e. Heke zarok îro bên vê derê û bi muzîk û çanda kurdî bijîn, ev berhema têkoşîna 40,50 salan e. Em, peyrewên Şakiro û Meryemxanan e. Dema me li Sûrê Ma Music vekirî, tevî ewqas kêmasiyan jî me bi alîkariya malbatan temam kir. Îroj dora Stenbolê ye.”

“Divê her kurdek xwedî li çand û nasnameya xwe derkeve”

Hevberdevka HDKê Meral Daniş Beştaşê jî got ku divê her kurdek xwedî li çand û nasnameya xwe derkeve û ev tişt anî ziman: “Îro hewl didin çand û nasnameya kurdan ji holê rakin. Gelê me ne tenê li Kurdistanê, li gelek bajarên Tirkiyeyê jî dijî. Mezintirîn bajarê kurd lê dijîn Stenbol e. Divê em li her derê bi zimanê xwe biaxivin. Divê em xwedî li nasname û çanda xwe derkevin. Ma Music dê karên pir baş bike.”

Piştî axaftinan, hunermendên Ma Musicê derketin ser dikê. Bi beşdariya zarokan stran hatin gotin.