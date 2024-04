Pirtûka “Repertuwara Stranên Kurdî bo Akorên Gîtarê” derket

Koma Helezonik Kreşendoyê ku bi boneya 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayîkê danasîna vê pirtûkê kir, da xuyakirin ku bi xebatên çandî yên bi vî rengî ew hêvî dikin ku wan hêz dabe têkoşîna li hemberî mêtingerîya çandê û asîmîlasyonê.

Di pirtûka ku akorên 112 stranên Kurdî dihundirîne de, bêyî ku li asta navdarîya stranbêj û koman were nêrîn, stranên wan ên ku li muzîka Kurdî hatine zêdekirin cih digirin.

Koma ku pirtûk amade kirine ji muzîkjenan pêk tê. Her weha komê da xuyakirin ku wan pirtûk bi armanca lêdana gîtar, ûkûlele û pîyanoyê amade kiriye. Di naveroka pirtûkê de nîşandana akoran, lêdana rîtman û lînkên QRê yên vîdeoyên ku lêdana rîtman nîşan didin cih digirin.

Koma Helezonik Kreşendoyê (Helezonikkresendo.com) di pêşgotina pirtûkê de weha gotiye:

"Berî niha nêzî 13 salan me wekî komeke muzîkjen û perwerdekarên muzîkê “Repertuwara Stranên Kurdî bo Gîtarê” amade kiribû û ev xebata ku nêzî 200 stranan dihundirîne me wekî du cîldên pirtûkê çap kiribûn. Pêşgotina vê xebata me ya ku hîna jî hûn dikarin bi awayekî bêheq ji malpera me xwe bigihînine PDF’ya wê, bi vê hevokê bi dawî dibû: “Bila ji milê we gîtara we; ji dilê we ruhê têkoşînê kêm nebe. Piştî wê demê û heta niha li erdnîgarîya me; mêtingerî şer, koçkirin, talan û pêkutî û helbet li hemberî wan jî berxwedan û serhildan kêm nebû.

Mirovên ji bo cîhaneke azad û wekhev têdikoşin, hê jî bi amûrên cihêreng li hemberî pergalê li ber xwe didin. Di nav vê têkoşînê de, têkoşîna çandê xwedî cihekî girîng e. Ger ku pêkutîya ku dixwaze têkoşînekê bitepisîne, gelekî bêdeng bike û zimanekî bêpeyv bihêle hebe; mirovên ku stranên xwe bi vî zimanî hildiberînin, têkoşîne girîng pêk tînin. Stran dikarin xwe li hemû hestan rapêçin, belkî nikaribin hemû cîhanê biguherin lê belê bandorê li kesên ku cîhanê biguherînin dikin. Ji ber vê yekê jî me xwest em van stranên ku hatine afirandin bigihînin gelek mirovên dîtir.

Ev pirtûka di destê we de, gotin û akorên hin stranên Kurdî yên di van 10 salên dawîn de dihundirîne. Hûn dikarin van stranan bi enstrumanên weke ûkûlele, gîtar û pîyanoyê lê bidin.

Di pirtûkê de 112 stran hene. Ev stran, ji nav stranên Kurdî yên 10 salên dawîn hatine bijartin. Di bijartina stranan de rêgezên wekî guncawbûna stranê bo lêdana gîtarê û xwedîtîya hunermend a gotin û muzîkê stranê hat esasgirtin. Lê belê ji alîyekî ve jî ji ber ku kesên ji vê pirtûkê sûdê werbigirin zêdetir bi fêrbûna gîtarê re têkildar in an jî lê didin, me rîtm û tonên ciyawaz li ber çavan girtin. Her wiha ji ber ku ev pirtûk weke lîsteya pêşnîyar a guhdarkirinê ye, heta ji destê me hat me cih da stranên gelek muzîkjenan.

Ji bo qaliba rîtmê ya her stranê me dîyagram amade kir û ji bo her qalibê jî me vîdeoyeke nimûne jî kişand. Me vîdeoya her qalibê li rûpelan wekî koda QR ê bi cih kir.

Pirtûk bi tu armancên tîcarî nehat amadekirin û keda gelek muzîkjenan tê de heye. Her wiha dema em keda kesên ku ev stran çêkirî, tomar kirî û sererast kirî jî lê zêde bikin, em ê bibînin ku ev pirtûk ne ya tu kesî ye, ya me hemûyan e. "

Pirtûk ji aliyê Weşanxaneya Ceylanê hatiye çapkirin. Hûn dikarên pirtûkê li ser malpera weşanxaneyê û gelek malperên din ên pirtûkan peyda bikin.