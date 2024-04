Sandiqa Wanê

Li Wanê sandiq bû darbest û çiyayê wê yê hêja û cengawer Araratê evî li ser nivîsand:”…..Li vir medfûn e, definkirî û veşartiye!” Cîhê vala ji bo xatirê dilê me ye, me çi bivê em ê wê binivîsin, her carê ji nû ve… Cîhên vala li benda me ne, me çi xwest em ê wê binivîsin. Em ji vir in li vir in, ji dil in. Wan jî em in,ax û pênûs jî.