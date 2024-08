Tirkiyeyê bi balafira bêmirov li Herêma Kurdistana êrişî wesayîteke kir: Du rojnameger mirin

Tirkiyeyê li herêma Seyîd Sadiq a Silêmaniyê ku di nav sînorên Herêma Kurdistana Iraqê de ye, wesayîteke bombebaran kir.

Rojnewsê di nûçeya xwe de diyar kir ku Tirkiyeyê rojnamegerên Kurd kir armanc. Hat diyarkirin ku di êrîşê de 2 rojnameger mirine û 6 rojnameger jî birîndar bûne. Lê derbarê kesên ku êrîş li wan hatiye kirin de tu agahî nedane. Rûdawê diyar kir ku îdia hene ku “di wesayitê de xebatkarên kanala Stêrk TV” hene.

Paşê medyaya Kurdî ragihand ku ew wesayit serbi kompanyaya Çetir Medya ye û navên 2 kesên ku hatine kuştin Gulistan Tara û Hêro Bahadîn e.

Her weha hat ragihandin ku di êrîşê de rêveberê Chatr Productionê Rêbîn Bekir jî birîndar bûye.

Kanala NRTyê ku navendê wê li Silêmaniyê ye dîmenên wesayîta duyemîn a ku ji êrîşê bandor bûbû parve kir.

Şîrketa Chatrê ya Medyayê di sala 2011an de li Hewlêrê dest bi weşana rojnameya Welat kir. Lê Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) rojname girt. Piştî vê şîrket bû ajans. Ajansa Roj Newsê di bin banê wê şîrketa de weşanê dike.

Hat diyarkirin ku Gulîstan Tara li Êlihê ji dayik bûye û ji sala 2000’î ve li herêmê rojnamegeriyê dike.

"Her sê jî rojnameger in"

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Rêveberê Giştî yê Produksiyona Chatrê Kemal Heme Reza der barê êrişê de daxuyaniyek ya çapemeniyê li dar xist. Kemal Heme Reza wiha got:

“Bêguman di encama destekê reş ê navxweyî û destek îstîxbaratî de, îstîxbarata dewleta Tirk her du rojnamevanan şehîd xist. Beşek ji dezgehên ragihandinê yên xapandinê belav kirine ku her sê kesên bûne qurbanî şervanên PKK’ê ne. Ew her sê kes rojnamevan in û ti pêwendiya wan bi siyasetê re nîne.”

Kemal Heme Reza da zanîn ku Gulistan Tara xelkê Êlihê ye û 3 sal bû bi awayekî azadane li Produksiyona Chatrê karê rojnamevaniyê dikir.

Kemal Heme Reza der barê Hêro Behadîn de jî got: “Hêro Behadîn li Silêmaniyê ji dayîk bûye û xelkê gundê Tîmarin bû. Her wiha Rêbîn Bekir jî ku di êrişê de birîndar bû bi heman şêweyî xelkê bajarê Silêmaniyê ye.”

Kemal Heme Reza herî dawî bang li her kesî kir ku bi eşkerekirina rastiyan li dijî van dezgehên xapandinê hişyar bin.

Serokê Şaxa Sendîkaya Rojnamevanên Herêma Kurdistanê ya Silêmaniyê Karwan Enwer jî di daxuyaniyê de axivî û wiha got:

"Mixabin îro du rojnamevan şehîd bûn. Em vê êrişa li ser rojnamevanan bi tundî şermezar dikin. Li gorî yasaya navnetewî divê rojnamevan ji hemû qeyranan dûr were xistin, ger di nav şer de jî bin, nabe rojnamevan bên hedef girtin. Em ê bûyera îro bigihînin hemû rêxistin û federasyonên navneteweyî. Em hêvî dikin ku ev karesata dawî ya dijî rojnamevanan be, ji ber ku rojnamevan ne xwedî çek û hêz in. Lê ger agir gihişt me, divê em jî xwedî helwest bin da ku carek din bi vî awayî rojnamevan nebin qurbanê pirsgirêkên li herêmê.

Qûbad Talebanî: Em kuştina rojnamegeran şermezar dikin

Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê Qubad Talebanî li ser êrişa Seyîd Sadiqê daxuyaniyek nivîskî belav kir.

Qubad Talebanî êriş şermezar kir û got, “Qurbaniyên êrîşa bi balafirên bêmirov ya li nêzîkî navçeya Seyîd Sadiqê du rojnamevanên jin bûn, ne endamên hêzeke çekdar bûn ku bibe metirsî li ser ewlehî û aramiya ti welatekî û herêmekê.”

“Kuştina van her du rojnamevanan li dijî hemû qanûn û adetên navneteweyî tawaneke ne rewa ye û em wê bi tundî şermezar dikin. Herwiha binpêkirina eşkere ya serweriya Îraqê ye."

"Em careke din bang li hikûmeta federal û civaka navneteweyî dikin ku sînorek ji van binpêkirinên ku bûne metirsiyeke mezin li ser jiyana sivîlên Herêma Kurdistanê deynin."

"Bi vê minasebetê sersaxiyê ji malbatên her du rojnamevanên şehîd re dixwazim û ji birîndaran re jî şîfayê dixwazim.”