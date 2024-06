Pêvajoya serlêdanê ya ji bo Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anterî dest pê kiriye

Pêvajoya serlêdanê ya ji bo "Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anterî û Şehîdên Çapemeniya Azad ên 31ê" destpê kiriye.

Rojnameya Yenî Yaşamê pêşbirkê li dar dixe. Kesên serlêder wê bikaribin nûçeyên xwe ji bo kategoriyên "Nûçeyên kurdî", "Nûçeyên tirkî", "Wêne (wêneyên nûçeyan", "karîkatûr" û ji bo bîranîna Gurbetellî Ersoz jî "Rojnamegeriya Jinan" bişînin.

Her beşdar dikare tenê di beşekê de û tenê bi berhemekê tevî pêşbirkê bibe. Nirxandina serlêdanên berheman, li gel xebatên ku yekser ji pêşbirkê re hatine şandin, her wiha dê lijneyên bijarker pêşniyarên lijneyên pêşbijartinê jî li ber çavan bigirin.

Serlêdan di 10’ê îlonê de bi dawî dibe û di 18ê Îlonê de jî serkeftiyên pêşbirkê bên aşkerekirin.

Şertên tevlibûna pêşbirkê

Li gorî şertên şertnameya teknîkî ya pêşbirkê hatiye diyarkirin, her kesên van şertan pêk bînin dikarin tev li pêşbirkê bibin. Tenê endamên desteya hilbijêr (sala ku jurî ye) û xebatkarên rojnameya Yenî Yaşamê nikarin beşdarî pêşbirkê bibin. Divê berhem berê nehatibe weşandin yanî bi beşdar bi berhemê beşdarî pêşbirkek nebibe û divê piştî 10’ê îlona 2023’yan hatibe weşandin. Beşdar dikare bi nûçe, wêne û karîkaturek ku berê beşdarî pêşbirkeke din bibe û xelas nestandibe tev li vê pêşbirkê bibe. Heke ku berhemek wiha derkeve dê derbarê beşdar de kar û barê binpêkirinê were sepandin. Xelata ku werbigire dê were betalkirin. Heke beşdar xelat wergirtibe, divê li desteya pêşbirkê vegerîne. Heke beşdarek berhemek ku bişîne û berhem ne aydî wê/wî be û mudaxileyek û xapandinek li ber endamên jurî bike dê derbarê beşdar de kar û barê binpêkirinê bê sepandin.

Her beşdarên ku berhem bişîne pêşbirkê divê her şertên di şertnameyê de qebûl bike. Heke beşdarên ku li gorî van şertan tevnegerin dê li derveyî pêşbirkê bê hiştin. Heke berhem nehatibe weşandin navê berhem, cihê lê girtiye ango cihê lê xêz kiriye û dîroka wê binivisîne, heke berhem hatibe weşandin divê navê wê rojname, kovar, ajans, malpera înternetê, TV û agahiyên dîroka weşandinê û kopyek weşandinê di dosyeyê de cih bigire.

Beşdarvan divê raborî (biyografî), navnîşana xwe (telefon) û nivîsa agahiyên derbarê berhemê de û wêneyekî xwe li dosyeya serlêdanê zêde bikin.

Formatên şandinê

Beşdar dikarin bi berhemên xwe yên di kategoriyên wek polîtîka, ekonomî, ekolojî, perwerde, tenduristî, civak-jiyan, çand-huner û sporê de beşdarî pêşbirkê bibin. Divê di van kategoriyan de nirxê nûçeyê hebe û wisa beşdarî bikin. Heke nûçeya ku wê bişîne pêşbirkê di medya nivîskî de hatibe weşandin divê di formata PDF de bişîne, heke di medya înternetê de hatibe weşandin divê di formata Word de bişînin navnîşana e-mailê ya li jê rê hatiye nivîsandin. Berhemê di medya înternetê de hatibe weşandin divê lînka wê jî were şandin.

Beşa fotografan

Di quncika çepê ya jêrîn a aliyên piştê yên xebatên pêşkêşî pêşbirkê hatine kirin de wê nav û paşnavê xwediyê berhemê û navê xebatê bi etîketekê bê nivîsandin. Dema kişandina wêneyî, divê bi cih û navê nûçeyê bê diyarkirin. Di beşa wênekêşiyê de divê rehendê berheman, aliyê kurt herî kêm 2000 pîksel, di formata JPG’ê de di 300DPİ mp û di kalîteya tengkirina 12’yan de bê pêşkeşkirin. Heke desteya hilbijêr pêwîst bibîne dikare daxwaza wêneyê orjînal (Raw) bike. Wêneyên ku li ser hatine leyîstin û bi awayekî ku rastiya wî hatibe guhertin (ji bilî ronahî, reng, eyarên kontrastê) dê neyên nirxandin. Wêne di formata JPG’ê de dikarin ji navnîşana e maîla li jêr hatiye diyarkirin re bên şandin. Divê wêne ‘wêneyên nûçeyan’ bin.

Beşa karîkatoran

Navên berhemên ji pêşbirkê re hatine şandin, wê li quncika çepê ya jêrîn a li pişt berhemê bi etîketekê bên nivîsandin. Xêzkar di teknîka ku bi kar tîne de serbest e. Lê divê berhem orjînal bin. Berhemên çapkirî yên dîjîtal, bi şertê ku bi îmzeya hunermend (îmzeya şil) bin tên qebûlkirin. Pîvanên karîkaturê divê herî kêm A4 (21 cm × 29,7 cm) û herî zêde A3 (29,7 cm x 42 cm) be û divê bi tu zemînan ve neyê kirin. Karîkatur dikarin bi formata JPG ji navnîşana e-mailê ya li jêrê hatiye diyarkirin re bên şandin.

Endamên jûriyê

Juriya Nûçeyên Tirkî û Nûçeyên bi Dîmen: Farûk Bîldîrîcî, Alî Dûran Topûz, Banû Guven, Candan Yildiz, Nezahan Dogan, Mehmet Alî Çelebî.

Juriya Nûçeyên Kurdî: Ramazan Olçen, Nergîz Îsmaîl, Bişar Dûrgût, Hatîce Kamer, Munevver Karademîr.

Juriya Nûçegihaniya Jinan: Arjîn Dîlek Oncel, Bîrcan Degîrmencî, Derya Ceylan, Elîf Ekîn Saltik, Gulfem Karataş.

Juriya Wêneyan: Ramazan Ozturk, Bêrîtan Canozer, Salîh Yeşîl, Ozcan Yaman, Mûrat Baykara.

Juriya Karîkaturan: Kemal Gokhan Gurses, Ronî Batte, Erceren

Navnîşanên serlêdanê

Navnîşana ku berhem jê re bên şandin:

“e-posta: mailto:[email protected]

Telefon: 0 212 252 83 99 Fax: 0 212 252 83 90

Navnîşan: Taxa Şehîd Muxtar Kolana Bekar No: 7/3 Beyoglû/Stenbol