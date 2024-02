Projeya “Dengê Jinên Mezopotamyayê” dest pê kir

Ji bo stran û pêzanînên derbarê zarbêj û dengbêjên jin ên kurd bên parastin, projeya bi navê “Dengê Jinên Mezopotamyayê” dest pê kir.

Bi vê projeyê tê armanckirin ku pêzanînên li ser jiyan, huner û berhemên jinên ku pêşengîya stranên kurdî kirine bên parastin. Her weha hewldaneke ji bo parastin, çap û belavkirina berhem û arşîvên wan bi awayek rêkûpêk, resen û veguhastinek hemdemî da ku berhemên wan layîqî keda wan di vê serdemê da baştir bê naskirin û berdestkirin. Stran û arşîvên dengî û dîtbarî yên xebata vê projeyê wê bi çap û weşanek dijîtal li ser platformên medyaya civakî, YouTube û malperên têkildarî xebatê bên belav kirin û arşîva nivîskî û dokumanterî jî him çapkirî û him jî dijîtal wê bibe pirtûk.

Projeyê di 9ê Kanûna Paşiyê ya 2024an de bi weşandina plaka Ayşe Şanê dest pê kir ku li bergeke wê “Babê Seyro” û li bergê din “Kirasê Te Melez e” heye.

Ev xebat di çarçoveya Projeyên Herêmî Beşa 4an de pêk tê ku a CulturCIVIC û Yekîtîya Ewropayê piştgirtî û hevkariya wê dikin. Lêkoler û arşîvkar Zeyneb Yaş serpereştiya karî dike û

Şenay Kumuz dengan dijîtalîze dike, Gokçe Selîm karên mîxê û masterîngê dike, Bêrîvan Matyar û Zeyneb Yaş tekstan dinivîsîn, Şenay Kumuz bergsaziyê û kar û barên vîdeo art dike. Îhsan Zanyar jî alîkariya teknîkî dide ekîbê.

(FD)