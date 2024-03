Delegasyona Hiqûqnasên Navneteweyî bi parêzerên Ocalan re hevdîtin kir

Heyeta Delegasyona Hiqûqnasên Navneteweyî ya Li Dijî Tecrîdê îro serdana Buroya Hiqûqê ya Sedsalê kir.

Rêberê PKKê Abdullah Ocalan li Girtîgeha Tîpa F a Ewlekariya Bilind a Îmraliyê di bin şert û mercên giran de tê girtin û 36 meh in agahî jê nayê girtin. Heyeta ku ji bo tecrîdê li Tirkiyeyê, ji Swêd, Afrîkaya Başûr, Spanya, Îtalya û Norwêcê ji 12 parêzeran pêk te.

Heyeta Delegasyona Hiqûqnasên Navneteweyî ya li Dijî Tecrîdê beriya Stenbolê serdana Amedê kir.

Wezaretê serlêdan qebûl nekir

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê serdan bi hevnaskirinê dest pê kir û piştre jî derheqê xebatên buroyê de agahî hatin dayîn.

Endamên şandeyê dan zanîn ku bi sala ye ji bo pirsgirêka kurd dixebitin, têkildarî tecrîda girankirî xwestin bi Wezareta Dadê re hevdîtinê bikin û serlêdan kirine lê ev serlêdan hatiye redkirin.

Piştre jî ji parêzeran Cengîz Yureklî têkildarî tecrîda mutleq a li Îmraliyê û rewşa “incommunicado” ango rewşa agahînegirtinê agahî dan şandeyê.

Yureklî, wiha domand: “Girtîgeha Îmraliyê piştî revandina birêz Ocalan hate avakirin. Ev girtîgeh, ji bo şexsê birêz Ocalan taybet hata avakirin û 25 sal li pey xwe hişt. Niha li gel birêz Ocalan, sê miwekîlên me yên din jî li wir tên ragirtin. Pergala Îmraliyê ji roja hatiye avakirin heta niha roj bi roj girantir dibe. Raporên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) yên têkildarî vê mijarê hene û CPT’yê jî 9 rapor amade kirine. Rewşa heyî ji bo me gelek giran e. Ev bû 3 sal em tu agahiyan ji wir nagirin. Lewma hatine we û pêşniyarên we gelek bi qedr û qîmet e.”

Tirkiye bi peymanan re dikeve ber hiqûqa Ewropayê. Lê belê niha tekane welate ku bi hiqûqê nake. Ewropa jî li dijî tecrîda li Îmraliyê li li gorî hiqûqê tevnagere. Di nava 3 salan de tenê serdanekî malbat û parêzeran çênebûye. Her wiha name, telefon û hwd. jî tên astengkirin. Em nizanin bê ka nameyên em dişînin digihijin wan an na. Em nizanin ka miwekîlên me di nava çi şert û mercan de tên ragirtin. Li gorî Qaîdeyên Mandela divê hevdîtin bên kirin lê ev 3 sal in ne parêzer ne jî malbat nikarin hevdîtinê bikin û incommunicado di meriyetê de ye.”

Parêzeran piştre jî rapora xwe ya têkildarî Îmraliyê amade kirine dan şandeyê. Serdan ji çapemeniyê re girtî berdewam kir.

Şande dê piştre jî biçe serdana Dayikên Şemiyê, HDK û şaxên ÎHD û TÎHVê yên Stenbolê.

(AS/AY)