2024: LGBTI+yan di bianet kurdiyê de çawa cih girtiye?

bianet kurdî dema ku nûçeyan li ser LGBTÎ+yan çêdike bi pîvanên nûçegihanîya LGBTÎ+parêz çêdike. Ev yek ji wan kategoriyan e ku bianet di çêkirina nûçeyan de esas digire.

bianet kurdîyê di sala 2024an de bi giştî nêzîkî 1500 nûçe(taybet, werger, berhevkirî) çêkiriye. Beşek ji wan nûçeya rasterast behsa LGBTÎ+yan kiriye.

Di medyaya kurdî de gelek kêm nûçeyên li dijî LGBTI+an hene ya rastî gelek kêm nûçeyên li ser LGBTI+an hene. Medyaya Kurdî dijayetîyê nake lê LGBTI+an jî zêde nabîne.

Hin nûçeyên berçav ev in:

Ji LGBTI+yan bo Partiya Refahê ya ji nû ve: Bajar yên me ne



Di vîdeoya ku di çarçoveya kampanyaya hilbijartina herêmî de ji aliyê Partiya Refahê ve hatiye weşandin de axaftinên nefretê yên li dijî LGBTI+yan cih girt...

25 Çile 2024

Pêşangeha Hefteya Rûmetê ya Transan ya li Depoyê hat qedexekirin

Depoyê derbarê biryara qedexeyê ya Qeymeqamtiya Beyogluyê de daxuyanî da û wiha got: "Em ê bi rêyên hiqûqî îtirazî biryara qedexeyê bikin."...

12 Tîrmeh 2024

"Meha me ya rûmetê pîroz be, Lubunya!"

Komîteya Hefteya Rûmetê ya Stenbolê ya 32emîn vîdeoya banga ji bo Hefteya Rûmetê ya îsal weşand...

7 Hezîran 2024

Li Zanîngeha Marmarayê derbarê xwendekarên ku tundkariya mêran protesto kirine de lêpirsîn hat destpêkirin

Xwendekaraê Fakulteya Hiqûqê Alperen Kargioglu got, "Em tenê ji bo protestokirina kuştinên jinan û ji bo ku em ji kesên ku Peymana Stenbolê pêk naynin re gotinekê bibêjin, li wir kom bûn. Bi rastî ez xemgîn im ku zanîngeha min di vê rewşê de ye, ez hêvî dikim ku di zûtirîn demê de dev ji vê helwesta xwe berdin."...

2 Kanûn 2024

Sedemên sosyolojîk û psikolojîk ên vegotinên nefretê

Nîjadperestî pêşdarazî û cudakarîya li dijî komeke nijadî an etnîkî ye. Mirovên nijadperest dikarin bawer bikin ku nijada wan ji nijadên din bilindtir e. Dibe ev bawerî rê bidin wan ku li dijî nijadên din tev li axaftinên nefretê bibin.

2 Çile 2024

Mêran di sala 2023an de herî kêm 333 jin kuştine

Mêran di sala 2023an de hêrî kêm 333 jin û 28 zarok kuştine. Mêran di heman salê de herî kêm tecawiz li 18 jinan kirine, 123 zarok istismar kirine, tacîz li 355 jinan kirine, 745 jin birîndar kirine û bi darê zorê karê seksê bi 371 jinan dane kirin.

22 Çile 2024

Rewşa Sosyo-Psîkolojîk ya Jinkujiyê

Kuştina jinan a ku di van demên dawî de zêde bûye, yek ji pirsgirêkên herî girîng ên Tirkiye û cîhanê ye. Kuştina jinê weke kuştina bi zanebûn a li hemberî jinê tenê ji ber ku jin e tê pênasekirin. Kuştina jinan ne tenê kuştinek e, di heman demê de pirsgirêkek civakî ye...

31 Çile 2024

Sara Kolektîfê ji bo transa girtî Buseyê banga piştevaniyê kir

Buse li Girtîgeha Tîpa F a bi Hejmara 1 a Kocaeliyê girtîye...

23 Sibat 2024

Faîlên êrîşa transfobîk a li Îzmîrê serbest bûn

Parêzera xwebexş a Înîsiyatîfa Trans+yan ya 20ê Mijdarê Zeynep Yavûzê aşkere kir ku kesên hatine desteserkirin 4 jê zarok in.

16 Nîsan 2024

Li Fransayê mêran di du mehên destpêkê yên salê de 31 jin kuştine

Li Fransayê di sala 2023an de 134 jin hatibûn kuştin...

12 Adar 2024

Aktîvîstên trans li Pira Bogazîçiyê çalakî pêkanîn

Komîteya Hefteya Rûmetê ya Transan a 10emîn bi lazerê li ser pireyê nivîsa, “Gelo wêrekiya min zor da hişê te? "Em ne bêdeng in, em li kolanan in" nivîsand.

24 Hezîran 2024

Mêran di Tîrmehê de 25 jin kuştin

Mêran di meha Tîrmehê de tundkarî herî hindik li 61 jinan kirine. Mêran, herî hindik 13 zarokên keç û kur îstismar kirine û 4 zarok jî kuştine.

6 Tebax 2024

Mêran di Tebaxê de 27 jin kuştin

Mêran di meha Tebaxê de tundkarî herî hindik li 63 jinan kirine. Mêran, herî hindik 12 zarokên keç û kur îstismar kirine û 6 zarok jî kuştine.

4 Îlon 2024

Mêran di Mijdarê de 32 jin kuştin

Mêran di meha Mijdarê de tundkarî herî hindik li 71 jinan kirine. Mêran, herî hindik 34 zarokên keç û kur îstismar kirine û 2 zarok jî kuştin.

4 Kanûn 2024

Mêran di Îlonê de 33 jin kuştin

Mêran di meha Îlonê de tundkarî herî hindik li 45 jinan kirine. Mêran, herî hindik 14 zarokên keç û kur îstismar kirine û zarokek jî kuştine.

3 Cotmeh 2024

Di doza ‘Pride’ de endamên BEKSAVê beraet kirin

“Rûmeta me nayê qedexekirin û nayê darizandin! Kolektîfên me wê bi hilberîna xwe di parastina têkoşîna LGBTI+yan de berdewam bin.”

19 Mijdar 2024

Malbatên LGBTI+an: Em dixwazin hûn rêzê ji mafên wekhev ên zarokên me re nîşan bidin

Piştî ku rêvebiriya Zanîngeha Bogaziçiyê nehişt belgefîlma “Benim Çocuğum” nîşan bidin, kom û komeleyên malbatên LGBTI+an li dijî biryara qedexekirinê ya daxuyaniyek weşand.

Ji bo Meşa Rumetê ya ODTUyê xeta piştgiriyê hat sazkirin

Hevgirtina LGBTIQAA+yan ya ODTUyê bi bîr xist ku xwendekarên hemwelatiyên Komara Tirkiyeyê nîne beşdarî meşê bibe ji bo wan rîskeke mezin e dibe ku werin dersînorkirin.

31 Gulan 2024

Polîsan êrişî 4emîn Meşa Rûmetê ya Eskîşehîrê kir

Polîsan bi îşkenceyê aktîvîstên LGBTİ+yan desteser kir û nehêştin parêzer avê bidin wan.

10 Hezîran 2024

Xeta Şêwirmendiya LGBTÎ+yan ya bakadê vebû

Kesên ku bixwaze dikarin li ser 08508882145 vê hejmarê bi xeta şêwirmendiyê re têkiliyê saz bikin.

4 Tîrmeh 2024

Têkildarî 8 kesên ku beşdarî Meşa Rûmetê ya Stenbolê bûne, doz hat vekirin

Dozgeriyê di îdianameyê de ji bo kesên beşdarî meşê bûne gotiye “LGBTyî” û Meşa Rûmetê jî weke “qaşo” bi nav kiriye.

12 Kanûn 2024

Hejmara rojnamegerên hatine deserkirin derket 9an, dema desteserkirina wan rojek hat dirêjkirin

Rojnamegerên ku li Stenbolê hatin desteserkirin birin navenda lêpirsînê Eskîşehîr e. Di dema birina de rojnamegeran de destên wan hatin kelemçekirin û destûr nehat dayîn ku bi hev re biaxivin û rê 8 saetan dom kir.

27 Mijdar 2024

Li Stenbolê ji ber 25ê Mijdarê 169 jin hatin desteserkirin

Rêxistinên jinan ji bo ku li Tunela Taksîmê kom bin di saet 19.00an de bang kirin. Ji danê nîvroyê ve hemû kuçeyên ku ser bi Kolana Îstîklalê ne bi barîkatên polîsan hatine girtin. Polîsan 169 jin desteserkirin.

25 Mijdar 2024

Konferansa Weqfa Ragihandinê ya IPS/bianetê: Rojnameger Bi Mafên Xwe Hene

Konferans wê di çarçoveya projeya "Rojnamegerî Ji Bo Mafan, Ji Bo Rojnamegeran Azadî" bê lidarxistin. Her weha konferans wê di roja Îniya 22ê Mijdara 2024an de li Kampusa santralistanbulê ya Zanîngeha Bilgi ya Stenbolê pêk were.

12 Mijdar 2024

Ji bo Îrîs Mozalarê, aktîvîsta LGBTÎ+yan banga piştgiriyê hat kirin

“Em ê saet di 19.30an de ji bo aktîvîsta mafên mirovan Îrîsê ku bi awayekî neqanûnî hat girtin, li Operaya Sureyya bin ku Kadikoyê ye.”

12 Tîrmeh 2024

Rapora binpêkirina mafên LGBTÎ+yan ya meha Hezîranê hat weşandin

Li gorî rapora nû ya Komeleya Kaos GLyê, binpêkirinên mafên LGBTÎ+yan yên Tirkiyeyî ji ber Meşên Rûmetê yên meha Hezîranê zêde bûne.

8 Tîrmeh 2024

Di 40emîn danişîna doza Ahmet Yildizê de careke din edalet pêk nehat

Serokê dadgehê careke din daxwaza midaxilbûna dozê ya rêxistinên LGBTÎ+yan nepejirand.

27 Hezîran 2024

Ji bo danişîna Ahmet Yildizê bang kirin: Bibin dengê Ahmetê

Ahmet Yildiz ji bo meyla xwe ya zayendî bû hedefa malbata xwe û ji aliyê bavê xwe ve hat kuştin. 40emîn danişîna doza Ahmetê di 27ê Hezîranê de wê li Edliyeyê Anadolûyê pêk were.

25 Hezîran 2024

Newroza Amedê dest pê kir

Leyla Zana, birayê Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, Mehmet Ocalan û Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan bi hev re ketin qada Newrozê. Bernameyê bi bîranîna Kemal Kurkutê ku di Newroza 2017an de bi guleya polîsan hat kuştin dest pê kir.

21 Adar 2024

“Ji bo motivasyon û hêviyên ciwanan bên fêmkirin, xebatên li ser hafizeyê girîng in”

Xebatkara Navenda Hafizeyê Burcû Bîngollû destnîşan kir û got,“Di gelek qadan de tevlibûna nifşên nû pir kêm e û em dixwazin di her qadên heyî yên wek mafên mirovan, qada jinan, siyaset û di qadên sivîl ên civakî de balê bikşînin ser vê yekê de ku haya nifşên nû ango jenerasyona nû jî jê vê hafizeyê hebe.

20 Adar 2024

IHD: Li girtîgehên herêma Marmarayê di salekê de 2 hezar û 257 bûyerên îşkenceyê pêk hatine”

Komîsyona Girtîgehan a Şaxa Stenbolê ya IHDyê rapora xwe ya derbarê girtîgehên herêma Marmarayê de aşkere kir. Li gorî raporê di salekê de bi kêmanî 2 hezar bûyerên îşkenceyê û kiryarên xirab pêk hatine.

14 Adar 2024

Li Stenbolê tevî astengiyan jin û LGBTI+ li kolanan in

Polîsan di saet 16.00an de bi bariyeran rêyên kûçeyên ku berbi Kolana Sîraselvîlerê diçin, girtin.

8 Adar 2024

Bila 8ê Adarê pîroz be!

Em weke bîanetê 8ê Adara tevahî jinan û LGBTI+yan pîroz dikin û cîhanek bê tûndkarî û şer dixwazin!

8 Adar 2024

bakad: Zimanê nûçeyan divê rêzê li mafê aştiyê yê hemû beşên civakê bigire

Koordînatorê Giştî yê Komeleya Lêkolînên Çandî ya ji bo Aştiyê – bakad, Atalay Goçer destnîşan kir û got: “Divê zimanê nûçeyan bikaribe derfetên jiyana bi hev re biafirîne. Divê di vî warî de veguherîna civakî pêk bîne.”

28 Sibat 2024

Walîtiya Enqereyê 12emîn KuirFest a Jiyana Şîrikî qedexe kir

Komeleya Jiyana Şîrikî derbarê biryara qedexeyê de daxuyanî da û got: "Va ye em vegeriyan û carekê ji deve me derket evîndara/ê min, ew ê nikaribin li pêşiya me bibin asteng ku em zivistanê germ bikin."

23 Sibat 2024

“Qedexekirina geşta LGBTI+an ne hiqûqî ye”

Rêxistinên LGBTI+yan îra ragihandin ku dadgehê biryara xwe aşkere kir û ji bo biryara qaymeqamtiyê gotiye, “ne hiqûqî ye.”

12 Çile 2024

Di doza Ahmet Yildizê de daxwazên parêzeran nehat pejirandin

Danişîna ku îro li 5emîn Dadgeha Cezayê Giran a Edliyeya Anadoluyê ya Stenbolê pêk hat, tevî ku di zabitnameyê de weke "darizandina vekirî" derbas dibe jî ji çapemeniyê re girtî bû.

11 Çile 2024

(AY)