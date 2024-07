Bakirhan û Hatîmogullariyê bertek nîşanî desteserkirinên ji ber govendê dan

Hevserokên Giştî yên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tuncer Bakirhan û Tulay Hatimogullariyê bertek nîşanî desteserkirina Hevserokên Partiyê yên Bajarê Wanê Veysî Dîlekçî û Gulşen Kurt û desteserkirina gelek kesên din dan.

Bakirhan di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de wiha got, "Duh êrîşa li dijî avahiya me ya Wanê û bi şev bi serdegirtina malan dewam kir. Hevserokên me Veysî Dîlekçî û Gulşen Kurt jî di nav de gelek hevalên me hatin desteserkirin. Jêbirina nivîsên kurdî yên li kolanan û desteserkirina ji ber govendan berdewamiya dijminatiya li dijî kurdan e. Divê demildest ev hewldanên nehiqûqî û neheqî bi dawî bibe. Divê hevalên me were berdan. Em vê zîhniyeta faşîzan bi tu awayî qebûl nakin"

Li Wanê Hevserokên DEM Partiyê jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin

Bakirhan diyar kir ku êrîş ne tenê li dijî DEM Partiyê tên kirin û wiha got: "Ev êrîş li dijî siyaseta demokratîk, raman û nasnameyên cuda ne. Ev êrîş li dijî vîna gelê Wanê ye. Ev êrîş xizmeta dijminatiya Kurdan û jihevqetandina civakî dike. Ev êrîş nikarin me bitirsîni, nikarin me bêdeng bikin!. Em ê bi tu awayî dev ji doza xwe bernedin.”

Hatimogullari: Govend ne sûc e

Hatîmogullariyê jî di daxuyaniya xwe de wiha got: "Em tu carî van hewldanên ku di encama pêkanînên nîjadperestî yên li dijî ziman, çand û nasnameya kurdî de li gelek bajaran bi taybet li Wanê pêk hatine qebûl nakin. Demildest hevalên me serbest berdin. Govend ne sûc e. Nivîsa hişyariyê ya bi kurdî ne sûc e. Daxuyaniya çapemeniyê ya bi kurdî ne sûc e. Ev hemû mafên herî bingehîn ên demokratîk in.

Li Wanê polîsan ji ber govendê bi ser DEM Partiyê de girtin: Desteserkirin didomin

(RT/AY)