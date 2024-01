DFG: Pirsgirêkên rojnamegeran ji yên sed sal berê dijwartin in

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) ji bo 10ê Kanûna Paşiyê Roja Rojnamegerên Dixebitin, daxuyaniyeke nivîskî weşand.

DFGyê di daxuyaniya xwe de bal kişand li ser rewşa rojnamegerên girtî ya li Tirkiyeyê ku li derdora 50 rojnameger girtî ne.

Yek ji wan rojnamegeran Hevseroka DFGyê Dîcle Muftuoglû ye. DFGyê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku “Di serdema 22 salên dawî de, bi taybetî di 10 salên dawî de li holê ye ku îktîdara AKPyê çapemenî anîye çi halî. Îro ji xeynî rojnamegerên ku ji kevneşopiya çapemeniya azad tên û rojnamegerên ku pênûsa xwe nafiroşin, saziyên din ên çapemeniyê û xebatkarên wan, hema bêje, nikarin bêyî fermana dewletê tev bigerin û nikarin serbixwe bixebitin.”

Beşek ji daxuyaniya DFGyê wiha ye:

“Li tevahiya cîhanê rojnameger bi pirsgirêkên cûda re têdikoşin. Hêj di şeran de bi dehan rojnameger dibin qurbana şer. Li Tirkiyeyê jî azadiya çapemeniyê di dîrokê de her tim bû pirsgirêk û heta îro hat. Ji serdema Osmanî heta avakirina Komarê, ji îqtîdara Partiya Demokratîk, pêvajoya darbeyan, heta salên 90î û herî dawî jî heta rejîma AKPyê rojnameger bi rejîma tundirav re rû bir û man. Di mijara azadiya çapemeniyê de, pirsgirêkên îro jî ji pirsgirêkên sedsalên borî ne cudatir in. Heta niha pirsgirêk ji yên sed salên borî dijwartir bûne.

“Çapemeniya azad û rojnamegerên kurd ku li dijî zext û bêhiqûqiyên li ser azadiya çapemeniyê ya li welat dengê xwe bilind kirin û rêveçûna heyî qebûl nekirin, di salên 90î de wekî nefesekê derket holê. Lê bi zext û qetilkirinan hewl dan vê nefesê tune bikin. Bi dehan hevalên me yên rojnameger şehîd bûn. Avahiyên rojnameyên me bombe kirin. Buroyên me yên rojnameyan hatin girtin. Rojnamegerên bi rûmet, hatin darizandin, girtin û hatin sirgûnkirin. Li gel vê yekê jî mirov dîsa dikare qala çapemeniya azad ku berxwedan û têkoşîna xwe berdewam dike, bike.

"Astengiyan derdixin pêşiya wan"

“Li qadê dema nûçe dişopînin, gelek astengiyan derdixin pêşiya wan. Pergala ku zextan pêş dixe, rojnamegerên ku nikare wan li qadê asteng bike, vê carê bi rêya darazê wan asteng dike. Saziyên darazê jî bi temamî li dijî hiqûqê biryaran didin û hiqûqê qetil dikin. Wekî ku dema em li binpêkirinên mafan ên di sala 2023an de dinerin, em dibînin ku darizandinên rojnamegeran derketine asta herî jor. Ev jî nîşanî me dide ku li Tirkiyeyê rojnamegerî çiqas zor e.

“Di rewşek wisa de Wezîrê Dadê li çavê mirovan dinere û dibêje ‘Rojnamegerên girtî tune ne’.

Lê daneyên rojnamegerên girtî li pêş çavan in. Hê jî zêdeyî 50 rojnamegerên girtî hene. Yek ji vana jî Hevseroka Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê Dicle Muftuoglu ye. Ji xeynî vê yekê jî çend roj berê hevalên me yên rojnameger hatin berdan. Di navbera salên 2022-23an de bi dehan rojnameger hatin girtin û hatin berdan. Hê jî gelek rojnamegerên hatin girtin hene.

Rojnamegerên ceza xwarine hene. Di rojên dawî yên salê de jî rojnameger hatin girtin. Furkan Karabay hêj nû hat berdan. Îro ku ji bo rojnamegeran rojek taybet e, 6 hevalên me yên rojnamegerên jin dê derkevin pêşberî dadgehê.

“Li ruxmê van hemû rastiyan, dîsa em 10ê çile Roja Rojnameger ên xebatkar li hemû rojnamegerên bi rûmet pîroz dikin. Bi şiara ‘Çapemeniya azad, civaka azad’ em bi mezinkirina piştevaniyê dikarin bêtir vê zordarî û zilmê têk bibin.”

(FD)