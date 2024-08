Li Girtîgeha Şirnexê axaftina bi kurdî hat qedexekirin

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, piştî ku hatîye zanîn li girtîgehê axaftina kurdî qedexe ye, parêzer Fadil Tay ji bo piştrastikirina vê yekê çûye girtîgehê û ligel girtîyan hevdîtin kirîye.

Ji Komîsyona Girtîgehan a Baroya Şirnexê parezer Fadil Tay derbarê mijarê de wiha gotîye:

“Me bi girtiyên siyasî û edlî re hevdîtin kirin. girtiyan got ku midûrê girtîgehê guherî ye û bi vê yekê re zext û êriş zêde bûne. Kiriyarên midûriyeta nû ya girtîgehê li dijî qanûn, hiqûq û wijdanê ne. Girtiyan got; ‘Pirsgirêka me ya herî mezin ew e ku midûriyetê ji me re got hin nikarin li ser telefonê bi kurdî biaxivin.’ Ev zext, hem li dijî destûra bingehîn hem jî li gorî qanûna girtîgehê xelete. Mafeke wan ê wisa tune ye û ev yek dermirovtî ye. Ev bi tena serê xwe îşkence ye.”

“Girtiyan gotin ku midûrê nû ji wan re gotiye; ‘Dema hûn radizên, ceyranên qawîşê vekirî bihêlin da ku ez bibînim bê ka hûn çi dikin.’ Ev sepan, derqanûnî ye. Girtiyan got ku di dema hevdîtinên bi malbatan re de jê re dibêjin ‘hûn nikarin wan hembêz bikin.’ Ev tişt, dermirovî ye. Sepanên keyfî xistine meriyetê. Ji ber qedexeya lênûs û pênûsê, min serî li dozgeriyê da. Dozgeriyê got; ‘qanûneke wiha tune ye.’ Komîsyona me dê di roja sêşemê de dîsa biçe girtîgehê û raporekê amade bike. Sepanên salên 90’î yên weke ‘Bi tirkî biaxive, pir biaxive’ tînin bîra mirov. Dê têkoşîna me ya li dijî van derhiqûqtiyan bidome.”