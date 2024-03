Li Stenbolê tevî astengiyan jin û LGBTI+ li kolanan in

Navnîşana Meşa Şevê ya Femînîst a 8ê Adarê ya li Stenbolê îsal jî Taksîm e. Jin û LGBTÎ+ bi dirûşma "Rizgariya me têkoşîna femînîst e" berbi Siraselvîlerê diçin.

Peymana Stenbolê, qanûna bi hejmar 6284, serhildana jinên ku ji erdhejê bandor bûne, zextên li ser LGBTI+yan, peyamên hevgirtinê yên bi jinên Fîlîstînî, Rojava û Qerebaxê re mijarên sereke yên 22emîn Meşa Şevê Femînîst bûn.

Bianet geşedanan bi zindî radigihîne:

Daxûyanî ji aliyê komîteya amadekar ve bi kurdî, tirkî û erebî hat xwendin. Daxûyaniya kurdî Derya Aslanê xwend:

Îro 8’ê Adara 2024’an e. Em li meşa Şevê ya Femînîst ya 22’emîn in. Ne tenê 22 sal in em têdikoşin, ji cerga ku em xwe nas dikin, bi hêza jinên ku bi sed salan e li hember mêran li ber xwe dane em têdokin. Îroj jî femînîzm di kêliyên ku em xwe bêçare, bê alternatîf hîs dikin tîne bîra me ku em dikarin vê jiyanê biguherin.



Hêza ku em ji mêran re bibêjin “na” û serî li vê pêrgalê natewînin dide me.



Piştî erdhejên 6'ê Sibatê me dît ku ev pêrgal bi awayekî herî dijwar çawa dixebite. Xanî hilweşiyan, lê barê jinan ji bo ji nû ve avakirina jiyanê ji holê ranebû. Serokên Şaredariyan û wezîrên ku ji vê hilweşandinê berpirsyar in, di hilbijartinên herêmî de bi awayekî bêşerm bûne namzet. Yên li herêma erdhejê gotina “Eger hûn dengê xwe nedin me wê ev bê serê we” ji desthilatê bihîstibûn. Em her ku diçe xizantir dibin.



Li dijî vê tenê rêyek ji me re tê pêşkêş kirin: Ew jî malbat e. Ev kolanên ku ji me re girtî ne, di bin navê "Hevdîtinên Malbatên Mezin" de ji tarîqatên ku nefreta LGBTI+’yan belav dikin re têne vekirin. Tişta ku ew jê re dibêjin malbat ferzkirinek e ku tê de em rastî destdirêjî û tundiyê tên, keda me tê xwarin, laş û hebûna me tune tê hesibandin.



Tenê di nava 2 rojan de 9 jin ji teref mêrê ku veqetiya ye, ji teref bav û ji teref kesê ku dixwaze veqete hat qetilkirin. Her wiha îsal dîsa em ji her alî ve di nava şer de ne. Li Xezzeyê qirkirineke eşkere li ber çavên me didome. Bi dagirkerî û qirkirinê re femînîzm nabe! Dema ku Tirkiye ji aliyekî ve dibêje ku ez piştgiriya Fîlîstînê dikim lê bazirganiya xwe ya bi Îsraîlê re didomîne. Dema Îsraîlê şermezar dike, bombeyan diavêje jin û zarokên Rojava. Li ser vê yekê dijminatiya li dijî penaberan û biyaniyan her tim tê bilindkirin. Jinên koçber ji her demê bêhtir bê ewle ne. Lê em ê dev ji xewna cîhanek bê şer, baviksalarî, transfobî, homofobî, îstîsmara keda kapîtalîst û nîjadperestiyê bernedin.



Ji bo vê yeke:

Hêviya me têkoşîna femînîst e

Hêviya me têkoşîna femînîst e

Hêza me têkoşîna femînîst e

Jiyanên me têkoşîna femînîst e

Xelasiya me têkoşîna femînîst e

21.15: Jin û LGBTI+yan li Cihangîrê daxuyaniya çapemeniyê xwendin.

21.07: Jin û LGBTI+yan dirûşma "Mêrê Emîneyê îstifa bike" berz kirin û her weha ber bi Otoparka Girtî a Cihangîrê dimeşin.

21.00: Polîsan li ber Otoparka Cîhangîrê pêşî li kortejê girtin û barikat li vir danîn. Meşa jin û LGBTI+yan ya ber bi Şeqama Cîhangîrê berdewam dike.

20.30: Jin û LGBTI+yan ber bi Kolana Cîhangîrê dest bi meşê kirin.

20.21: Jin û LGBTI+yan gotin ku ji bo siyasetmedarên jin ên Kurd Gultan Kişanak û Sebahat Tuncel ên girtî "Dengê xwe bilind bikin" û bi wî awayî navê wan bi bîr anîn. Her wiha di çalakiyê de bi berdewamî dirûşmên "Kuştinên jinan polîtîk e" û "Kuştinên transan polîtîk e" tên berzkirin.

20.15: Komîteya amadekar ragihand ku ew ê ji Siraselvîler heta Kolana Cîhangîrê bimeşin.

20.08: Li Siraselvîlerê sloganên "Jin, jiyan, azadî" tên berzkirin.

20.03: Dirûşmeyên, “Şermezarkirin ne bes e, bazirganiyê rawestîne”, “Ji şer, dagirkerî, qirkirinê re na”, “Jinên filistînî ne bi tenê ne” û “Jinên Rojava ne bi tenê ne” hatin berzkirin.

19.50: Jin û LGBTÎ+ dirûşmên "Yê xwe hilnapekîne Tayyîp e” û "Veke veke, barîkatê veke" berzkirin û her weha li bendê ne barîkatên polîsan li Şeqama Siraselvîlerê bê rakirin.

19.28: Jin û LGBTI+yan li Siraselvîlerê pankarta sereke ya "Rizgariya me têkoşîna femînîst e" vekirin. Li pişt pankarta sereke pankartên tirkî û kurdî hatin hilgirtin.

19.20: Li Siraselvîlerê bi bandoyê re coşa 8ê Adarê mezin dibe.

19.15: Komîteya Amadekar xwest hemû jin û LGBTI+yan di saet 19.30an de bên Firuzagayê.

18:45: Li Kolana Telê li ber Cihê Femînîst ala "Serhildana Femînîst" hate vekirin. Ala li Sılaselviler tê kirin.

18.40: Ji xetên Karakoy, Tophane, Findikli, Gumuşsûyû û Cîhangîrê berbi Şeqama Siraselvîlerê rê vekirî ne. Bi sedan jin û LGBTI+ bê navber li vir siloganên "Barîkatê veke" û "Polîs bicehime, ev kolan yên me ne" berz dikin.

18.10: Jin û LGBTI+ bi dirûşma "Her der Taksîm, her der berxwedan" ji Şeqama Faîkpaşa berbi Sîraselvîlerê dimeşin.

17.50: Komîteya Amadekar a Meşa Şevê ya Femînîst li Şeqama Siraselvîlerê dubare bang kir û got: "Dê rêyên ji Karakoy û Kabataşê ve berbi jor jî vekirî bin. Em ê saet di 19.30an de li Siraselvilerê hevdu bibînin."

17.35: Polîsan dest bi girtina kuçeyên ji Sîlaselvîlerê diçin Otoparka Biqat ya Cîhangîrê kirin. Her wiha li derdora otoparkê jî polîs tên bicihkirin.

17.20: Polîs destûr nadin jin li ber Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdehiyê ya Taksîmê derbasî Kolana Siraselvîler bibin. Polîsan rê bi barîkatan girtine. Ji bo ku bihêlin derbas bibin, ji welatiyan navnîşana malê an go belgeya ku ispat dike ew li nexweşxane û otêlan dîmînin, dixwazin. Komîteya Meşa Şevê ya Femînîst a 8ê Adarê jî koman arasteyî qehwexaneyên li derdora nexweşxaneyê dikin.

#FeministGeceYürüyüşü ♀️ Polis, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünden Sıraselviler Caddesi'ne geçişleri engelliyor. Yurttaşlardan ikamet adresi ya da hastane ve otellerde kaldıklarına dair belge göstermelerini istiyor.https://t.co/mqyToUWbcC pic.twitter.com/VkydgjGOsD — bianet (@bianet_org) March 8, 2024

17.00: Jin û LGBTÎ+ li mekan û qehwexaneyên li Kolana Sîraselvîlerê sekinîne. Polîsan her çiqas bi barîyeran rêyên kuçeyan girtibe jî ji bo çûna kolanê astengiyan dernaxin. bi bariyeran bigire jî rê dide peyayan ku bikevin kolanê. Li Karakoyê jî kuçe û kolan vekirî ne û astengiyan çênakin.

Saet 16.15: Polîsan çûn û hatina wesayîtan a ji bo Kolana Siraselvîlerê bi temamî girtin. Di çûn û hatinê de kontrola nasnameyê tê kirin û destûr nadin derbasbûna bi komî.

16.10: Jin û LGBTI+ ji kuçeyên hewl didin xwe bigihînin Kolana Siraselvîlerê, hêj kombûn çênebûye.

16.00: Polîsan bi bariyeran dest bi girtina kuçeyên ser bi Kolana Siraselvîlerê kirin.

15.40: Li hemû rêyên ku diçin Sîraselvîlerê û li ser Şeqama Cîhangîrê barîyer û otobusên polîsan hatine bicihkirin. Çûn û hatin kolanan hê jî nehatine girtin.

(TY/HA/AY)