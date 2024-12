Hevserokê MED-DERê yê berê Rifat Ronî serbest bû

Hevserokê Komeleya Lêkolîna Ziman û Çandê ya Mezopotamyayê (MED-DER) Rifat Ronî di 25ê Îlonê de li Amedê bi îdiaya ku “endamê rêxistinê ye” hatibû girtin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê danişîna yekem a doza Ronî li 5emîn Dadgeha Cezayên Giran a Amedê hate lidarxistin.

Serokê Baroya Amedê Abdulkadîr Guleç, Hevberdevkê Komîsyona Ziman û Çandê ya DEM Partiyê Heval Dilbahar û gelek dersdêrên zimanê Kurdî danişîn şopandin.

Xebatên ji bo kurdî yên Hevserokê berê ya MED-DERê weke sûc hat nirxandin

Di danışînê de Ronî, parastina xwe bi Kurdî kir. Her weha Ronî da zanîn ku kurteya îdianameyê gihiştiye ber destê wî û xebatên wî yên ji bo Kurdî weke hinceta girtinê hatine nîşandin. Ronî, qala kêliyên desteserkirinê kir û wiha got:

“Dema em birin nexweşxaneyê, destên me kelemçekirî bûn. Dema me got ev yek neheqî ye, hêj bêhtir şidandin.”

Bi domdarî Ronî diyar kir ku komeleya wan komeleyeke fermî ye û ji ber xebatên wê tê sûcdarkirin. Ronî, wiha domand: “Nabe ku gotinên têkildarî pirsgirêka Kurd weke sûc bên nîşandan.”

Dozger, xwest li îtîrafkar Umît Akbiyik were guhdarîkirin û di vê pêvajoyê de Ronî girtî bê darizandin.

Her weha şandeya dadgehê bi şertê qedexeya derveyî welat ji bo Ronî biryara tehliyeyê da. Danişîna dozê taloqî 10ê Nîsana 2025an hate kirin.