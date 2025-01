2024: Zarokan di bianet kurdiyê de çawa cih girtiye?

bianet kurdiyê di sala 2024an de nêzîkî 1500 nûçeyên ku ji werger, taybet û berhevkirî pêktên, çêkirine. 160 ji wan yên derbarê zarokan de bûn. Ev jî tê wê wateyê ji her deh nûçeyan herî kêm nûçeyek li ser zarokan hatiye çêkirin.

Zarok ew kes in ku hewcedarî û têgihiştineke wan a taybet heye. Li gorî Peymana Derbarê Mafên Zarokan (PMZ) ya Neteweyên Yekgirtî, zarok kesê serbixwe yê xwedî maf û azadiyê ye, zaroktî jî şêweyekî hebûnê ye. Zaroktî tê wateya statuyekê û kesên temenê wan di navbera 0-18ê de ye zarok in.

Qonexeke wisa ye ku pêşketina mirovan di van temenan de gelekî bi lez dibe. Ji mezinan cidatir, di vê demê de hin pêdiviyên taybet ên zarokan çêdibin. Helbet, pêdivî û potansiyelên cida yên her zarokekî/ê heye ku li gorî temen, taybetmendiyên şexsî û derdora ku lê dijî diguhere.

Her weha li cîhanê ji sêyan yekê mirovan zarok in û di medyayê de tên paşguhkirin. Yan jî piranî li gorî hin qalibên diyar, dibin mijara nûçeyan: “Mexdûr”, “belengaz”, “gumanbar”… Zarok pirtir bi bûyerên neyênî dibin mijara nûçeyan û ev nûçe dema tên çêkirin, piraniya caran ne li gorî berjewendiya zarokan û çareseriya pirsgirêkan tên sazkirin. Ev bi xwe jî binpêkirina mafan e.

Wate zarok bi awayekî dibin mijara nûçeyan, lê em dibînin ev nûçe bi xwe dibin sedema binpêkirina mafan.

Li Tirkiyeyê di sala 2024an de jî dîsa zarok hatin kuştin, girtin, desteserkirin, tecawizkirin, mafên wan hatin binpêkirin û rastî îşkenceyê hatin.

Li gorî rapora tûndkariyê ya bianetê di 11 mehên destpêkê yên sala 2024an de 209 zarok rastî îstismarê hatine û herî kêm 42 zarok hatine kuştin.

Her weha li gorî rapora Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Karî (ISIG) di 10 mehên destpêkê yên sala 2024an de herî kêm 61 karkerên zarok mirine. Di 11 salên dawî de jî herî kêm 695 zarok mirine ku ev jî tê wê wateyê ku her sal herî kêm 60 di dema karî de dimirin.

Her weha di êrîşên Îsraîlê yên ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve li ser Xezeyê de 45 hezar û 514 Filistînî mirine ku ji wan 17 hezar û 492 zarok in û 11 hezar û 979 jin in.

Di şerê Sûriyeyê de bi hezaran zarok mirine û birîndar bûne.

bianet kurdî nûçeyên derbarê zarokan de di çarçoveya nûçegîhaniya zarokparêziyê de çêdike û diweşîne. Nûçegîhaniya zarokparêz kategoriyeke esas ya bianetê ye.

Hin nûçeyên berçav bûyîn ev in:

Diyarname 29 Reşemî: Ev rojname wê her ji çar salan carekê çap bibe

Ekîba rojnameyê diyar dike ku “Heta em hebin êdî em karibin 'vê rojê ji xwe re’ rojnameyekê derxînin.”

5 Adar 2024

Diyanetê ji bo xwendekarên dibistana seretayî dest bi projeya perwerdehiya nirxên Îslamî kir

Gelo dê xwendekarên ne-misilman bêqîmet bimînin? Di çarçoveya vê projeyê de dê zarokên elewiyan jî bibin mizgeftan? Zarokên elewiyan dê hînî nimêjê bibin gelo, ev ne bêhurmetiya baweriya elewîtiyê ye an jî li bawerî û ramanên din?

4 Adar 2024

Rojnameger Sedat Yilmaz beraat kir

Edîtorê Ajansa Mezopotamyayê û Nivîskarê Pirtûkxaneya Zarokan a BIAyê ya bianetê Sedat Yilmaz, ji doza ku 7 meh girtî ma, beraat kir.

29 Sibat 2024

Xwekuştina zarokan, metirsiya civakî

Li hestên zarokê xwe guhdarî bikin û wî/ê dadbar nekin. Dibe ku zarok ji mezinan bêtir di derbirîna hestên xwe de dijwar bibin. Ji ber vê yekê, gava ku hûn guh didin hestên zarokê xwe, girîng e ku hûn nîşan bidin ku hûn piştgirî ne û ne dadbar in.

26 Sibat 2024

Namzetê CHPê yê Mamakê zarok kirin hedef: 'Koçberan weke amûra hilbijartinê bi kar neynin'

Velî Gunduz Şahîn zarok nîşanî kesên derdora xwe dane û ji bo zarokan gotiye, "Ez ê wan bişînim welatên wan. Dema vana mezin bibin dê ji bo welat bibin pirsgirêkeke mezin."

23 Sibat 2024

Bernameya Şanoya Bajêr a Amedê ya Adarê aşkere bû

Şanoya Bajêr a Amedê, bernameya xwe ya meha Adarê aşkere kir.

23 Sibat 2024

NY: Li Xezeyê di nexweşxaneyekê de 10 hezar filistînî hene

Nexweşxaneya Nasir, Îsraîlê veguherand baregeha leşkerî, elektrîka wê qut kir û amûra oksîjenê ya nexweşxaneyê ji xizmetê xistibû. Li beşa nexweşên giran ya wê nexweşxaneyê 8 nexweş mirin.

22 Sibat 2024

NY: Li Sûdanê bi kêmanî 25 milyon mirov birçî ne

Li gorî daxuyaniya Saziya Xwarinê ya Cîhanî ya Neteweyên Yekgirtî, li Sûdanê nêzîkî 3,8 milyon zarokên sûdanî ji xwarina têr bêpar in.

21 Sibat 2024

DEM Partiyê civîna xwe ya Parlamentoyê bi 7 zimanan li dar xist: Zimanê me xeta me ya sor e

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakırhan ji bo 21ê Roja Zimanê Zikmakî ya Cîhanî, di civîna koma partiya xwe de bi kurdî kurmancî axivî. Her weha di heman civînê de axavtinên bi kurdiya zazakî/kirî, erebî, suryankî, gurcî, lazî û ermenkî hatin kirin.

20 Sibat 2024

Doktor Jîjo ji zarokan re behsa çûna doktoran dike

Seta bi navê Doktor Jîjo ji sê pirtûkan pêk hatiye û her pirtûkek behsa rewşeke çûna doktoran dike.

19 Sibat 2024

Vîdeoya tûndkariya mêran a bianetê di weşanê de ye

Mêran di sala 2023an de hêrî kêm 333 jin û 28 zarok kuştine. Mêran tecawiz li 18 jinan kirine, bi darê zorê karê seksê bi 371 jinan dane kirin, 123 zarok istismar kirine, tacîz li 355 jinan kirine, 745 jin birîndar kirine.

14 Sibat 2024

“Li Xezeyê 17 hezar zarok bê malbat dijîn”

Sevabite, Rêvebirê Gişti ye Ofisa Medyayê ya Hikumeta li Xezeyê aşkere kir ku 2 milyon fîlîstiniyen ku ji cih û warên xwe bûne ji ber ku nikarin xwarin, av û derman peyda bikin, bi jiyaneke pir zihmet re rû bi rû ne.

9 Sibat 2024

Hamas: Me xwest Tirkiye, Qeter, Misir, NY û Rûsya ji bo agirbestê bibin garantor

Endamê Buroya Siyasî ya Tevgera Hemasê Usame El Hemdan têkildarî pevguhertina dîlgirtiyan û peymana agirbestê ya ku pêşkeşî Îsraîlê kiriye agahî da.

8 Sibat 2024

ISIG: Di Kanûna Paşiyê de 158 karker mirine

Li gorî daneyan Meclîsa ISIGê di meha Kanûna Paşiyê de di dema karkirinê de 158 karker mirine û ji wan 7 zarok bûne.

7 Sibat 2024

Mêran di Kanûna Paşiyê de 28 jin kuştin

Mêran di meha Kanûna Paşiyê de tundkarî herî hindik li 39 jinan kirine. Mêran, zarokên kur jî di nav de herî hindik îstismar li 5 zarokan kirine û 5 zarok jî kuştine.

6 Sibat 2024

Rewşa Sosyo-Psîkolojîk ya Jinkujiyê

Kuştina jinan a ku di van demên dawî de zêde bûye, yek ji pirsgirêkên herî girîng ên Tirkiye û cîhanê ye. Kuştina jinê weke kuştina bi zanebûn a li hemberî jinê tenê ji ber ku jin e tê pênasekirin. Kuştina jinan ne tenê kuştinek e, di heman demê de pirsgirêkek civakî ye.

31 Çile 2024

Heyva Sor a Filistînê: Leşkerên Îsraîlê konên penaberan şewitandin

Heyva Sor a Filistînê ragihand ku leşkerên Îsraîlê piştî bi ser navenda wan a li bajarê Xan Yûnûsê de girtin, konên penaberan şewitandin. Xan Yûnûs li Xeta Xezeyê ye.

31 Çile 2024

NY: Îsraîl alîkariyên mirovî yên ji bo Xezeyê asteng dike

"Derengketina karên derzîkirinê yên rûtîn û nebûna dermanan ji bo dermankirina nexweşiyan metirsiya belavbûna nexweşiyan zêdetir dike."

23 Çile 2024

442 hezar zarok nikarin biçin dibistanê û gelek ji wan nikarin bi zimanê dayikê perwerde bibin

Mafê perwerdehiya bi zimanê dayikê ji bo pêşketina şexsî û akademîk a zarokan, mafekî girîng e. Ev maf dihêle ku zarok, ziman û çanda xwe hîn bibin, nasnameya xwe bi pêş bixin û bi bandor beşdarî civakê bibin.

22 Çile 2024

Mêran di sala 2023an de herî kêm 333 jin kuştine

Mêran di sala 2023an de hêrî kêm 333 jin û 28 zarok kuştine. Mêran di heman salê de herî kêm tecawiz li 18 jinan kirine, 123 zarok istismar kirine, tacîz li 355 jinan kirine, 745 jin birîndar kirine û bi darê zorê karê seksê bi 371 jinan dane kirin.

22 Çile 2024

Ji Neteweyên Yekbûyî bo Îsraîlê: Qetlîamên li dijî filistîniyan bi dawî bikin

Komîseriya Bilind a Mafên Mirovan a Neteweyên Yekbûyî banga rawestandina qetlîamên neqanûnî yên Îsraîlê yên li ser filistîniyan kir.

18 Çile 2024

Polîsê ku bû sedema mirina Mîraç Mîroglûyê 7 salî beraet kir

Navenda Mafên Zarokan a Baroya Amedê piştî biryarê daxuyanî da. Navendê di daxuyaniyê de diyar kir ku rapora ji bo polîsa hatiye amadekirin kêm e û biryara beraetê jî li gorî vê raporê hatiye dayîn.

17 Çile 2024

Îranê vê carê jî êrîşî Pakistanê kir, Îslamabadê jî bertek nîşanî êrîşê da

Hat îdiakirin ku Îranê li Pakistanê êrişî baregehên rêxistina "Ceyş ul-Adl" kiriye, Îslamabadê ragihand ku di êrîşê de 2 zarok mirine û 3 jî birîndar bûne.

17 Çile 2024

Çû!

Lew çûyîn, rewşek fizîkî ye. Dema em dibên çû, behsa perçebûnekê dikin, behsa şûrek ku rastiyê ji nîvê wê de wê dibire...

11 Çile 2024

ISIG: Di Kanûna Pêşiyê de 154 karker mirine

Li gorî daneyan Meclîsa ISIGê di meha Kanûna Pêşiyê de di dema karkirinê de 154 karker mirine û ji wan 5 zarok bûne.

4 Çile 2024

Mêran di meha Kanûna Pêşiyê de 30 jin kuştin

Mêran di meha Kanûna Pêşiyê de tundkarî herî hindik li 38 jinan kirine. Mêran, zarokên kur jî di nav de herî hindik îstismar li 5 zarokan kirine, herî hindik 5 jin tacîz kirine.

4 Çile 2024

Li Xezeyê 21 hezar û 978 Filistînî hatine kuştin

Berdevkê Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê Eşref Kûdrayî got ku 900 hezar zarokên li stargehan bi cîh bûne, di bin serme de ne, bê av in û xwarina wan kêm e, nexweşiyên laşî û derûnî û travma li wan peyda dibin.

2 Çile 2024

Li Amedê Rojên Belgefîlmên Ekolojîk ên Gerok dê were lidarxistin

Li Amedê di navbera 24-25-26ê Gulanê de dê Rojên Belgefîlmên Ekolojîk ên Gerok were lidarxistin.

23 Gulan 2024

Li Xezeyê di 230 rojan de 2 milyon kes ji cih û warên xwe bûn

Li gorî daxuyaniya hikûmeta Xezeyê, ji 7ê Çiriya Pêşiya 2023an û vir ve li Xezeyê 31 kes ji ber kêmxwarinî û bêhêziyê mirine; li nexweşxaneyan ji 7 gorên komî cenazeyên 520 Filistînîyan hatin derxistin.

24 Gulan 2024

Baskên Hawarê

Herdû cîldên Hewarê li ber min in. Dema li zindanê bûm, bavê min bi kelecanek mezin, di nêv para xwe ya wê axaftina telefonê ya deh deqeyî de behsa wan û tam, wate û îlhama xwendina wan kiribû… Çawa gihîştim mal bala min kişandin ji pirtûkxanê. Bi heybet in, wek du baskên mezin û rizgarker. Lê nikarin wek wan ejderhayên di sînemayan me bidin ser baskên xwe yên mezin û xelas bikin bibin. Çima nikarin?

13 Gulan 2024

Qîrîna Bêdeng: Qêrîna zarokên di bin îstismara hestiyarî de

Îstîsmar, têgehek e ku wateyên wekî îradeya baş a kesan, bikaranîna xirabî , armanckirina zirarê bikaranîna xirabî a ramanekê, bikaranîna xirabî a kesê din bêyî rizamendiya wî û bêyî berçavgirtina îradeya wî dihewîne. Mixabin îstîsmar di her civakê de, di her sazî û şert û mercan de dibe.

20 Gulan 2024

Mêran di Nîsanê de 24 jin kuştin

Mêran di meha Nîsanê de tundkarî herî hindik li 33 jinan kirine. Mêran, herî hindik 20 zarokên keç û kur îstismar kirine û 2 zarok jî kuştine.

8 Gulan 2024

Perwerde mafê her zarokî ye

Li gorî UNICEFê, ji her 3 zarokan jê 2 nikarin nivîseke hêsan bixwînin û jê fam bikin. Li gorî daxuyaniya UNICEFê li cîhanê ji sedî 11ê zarokên ku di temenê dibistanê de ne, bi gotineke din 123 mîlyon, li Tirkiyeyê jî 4 mîlyon zarok ji ber sedemên cuda nikarin biçin dibistanê. Beşek mezin ji zarokên ku dikarin biçin dibistanê jî nikarin perwerdehiyekî baş bistînin.

3 Gulan 2024

Li Şirnexê 19 kes hatin desteserkirin

Li Cizîrê, navçeya Şirnexê zarok jî di nav de 19 kes hatin desteserkirin.

26 Nîsan 2024

Zarokên qurbaniyên şer: Jenosîda bêgunehiyê

Li cîhanê çend zarok dibin qurbaniyên şer? Li ser vê yekê ku li cîhanê çend zarok niha li herêmên şer ên çalak dijîn, daneyên rast tune ne.

26 Nisan 2024

Di doza Qetlîama Trênê ya Çorlûyê de biryar aşkere bû: Çar bersûcan beraet kir

Di doza qezaya trenê ya li navçeya Çorluyê de ku 25 kes miribûn, dagehê biryara xwe aşkere kir.

25 Nîsan 2024

Îsraîlê êrîşî parka zarokan kir

Di êrîşa bi balafirên şer a li dijî Kampa Penaberan a Megaziyê de 10 kes mirin.

17 Nîsan 2024

Faîlên êrîşa transfobîk a li Îzmîrê serbest bûn

Parêzera xwebexş a Înîsiyatîfa Trans+yan ya 20ê Mijdarê Zeynep Yavûzê aşkere kir ku kesên hatine desteserkirin 4 jê zarok in.

16 Nîsan 2024

Pirtûka “Repertuwara Stranên Kurdî bo Akorên Gîtarê” derket

Pirtûka “Repertuwara Stranên Kurdî bo Akorên Gîtarê” yên 13 salên dawîn ku gotinên stranan û qalibên rîtmên wan dihundirîne derket.

15 Nîsan 2024

Li Mêrsînê agir bi cihê xurdeyan ket û zarokekî Sûriyeyî mir

Li tenişta konê ku malbata Sûriyeyî lê diman, agir bi cihê xurdeyan ket û zarokekî 6 salî mir.

8 Nîsan 2024

Nivîskarê Fîlîstînî Welîd Dakka di girtîgeha Îsraîlê de koça dawî kir

Rêxistinên Filistînî ragihandin ku Dakka ji ber muameleya xerab û xemsariyên tibbî yên li girtîgehên Îsraîlê mir.

8 Nîsan 2024

Li Colemêrgê ji 44 kesên hatibûn desteserkirin jê 14 hatin girtin

Li Colemêrg û navçeya wê ya Geverê ji 44 kesên hatibûn desteserkirin jê 14 hatin girtin

5 Nîsan 2024

Mêran di Adarê de 24 jin kuştin

Mêran di meha Adarê de tundkarî herî hindik li 43 jinan kirine. Mêran, herî hindik 15 zarokên keç û kur îstismar kirine û 3 zarok jî kuştine.

4 Nîsan 2024

Sandiqa Wanê

Li Wanê sandiq bû darbest û çiyayê wê yê hêja û cengawer Araratê evî li ser nivîsand:”…..Li vir medfûn e, definkirî û veşartiye!” Cîhê vala ji bo xatirê dilê me ye, me çi bivê em ê wê binivîsin, her carê ji nû ve… Cîhên vala li benda me ne, me çi xwest em ê wê binivîsin. Em ji vir in li vir in, ji dil in. Wan jî em in,ax û pênûs jî.

1 Nîsan 2024

Zarokên Kolanên me

Malbat hêmana herî bingehîn a fonksiyonên ferd û civakê ye. Malbat cihê bingehîn e ku ferd hewcedariyên xwe yên bingehîn ên wekî xwarin, lênêrîn, hewcedariyên hezkirinê, pêşkeftina hestyarî, pêşkeftina derûnî, perwerdehî, bidestxistina nirxên çandî, domandina pêşkeftina hişmendiya saxlem (saziya civakî ya herî bingehîn e) tê de peyda dike.

29 Adar 2024

Çîroka Kurt

...Bi zimanê ku xwediyê çîrok û derdê herî dirêj e, çîrokek kurt çawa tê nivîsandin? Bi zimanê ku nahêle tu tişt di kêliyek dilxweş û dilopek baranê de biveje û biçe. Di qedehek avê de bê vexwarin û tîbûna har ji holê rabike…Çîroka kurt û kurdî, tu li ku yî ka were?

26 Adar 2024

Hejmara kesên ku di êrişa Moskowê de mirine derket 139an

Diyar bûye ku ji êrîşkaran 2 di destpêka sala îsal de demeke kurt li Stenbolê mane.

26 Adar 2024

Baroya Amedê: Zarok di Newrozê de bi awayekî kêfî hatin desteserkirin

Navenda Mafên Zarokan a Baroyê diyar kir ku desteserkirin û pêkanînên din ên ji ber tevlîbûna pîrozbahiyên Newrozê li dijî zarokan tên kirin, li dijî hiqûqê ne û ew ê pêvajoyê bişopînin.

22 Adar 2024

Li Amedê piştî Newrozê 126 kes hatin desteserkirin

Li Amedê piştî pîrozbahiya Newrozê zarok jî di nav de herî kêm 126 kes hatin desteserkirin.

22 Adar 2024

Nû

Em dîsa bûn Newroz lewre. Ev bûyîn, ne rîtûelek ji rêzê, ne jî mecbûriyetek e. Ev bûyîn, çawa ku herî geş û herî rast, di can û beden û coş û mîhrîcana Rojhilat de tê dîtin, bişkivîna xwezayê ye. Her kes dibe dara behîvê, dibe kanî û robar, dibe ax, dibe çiya û zozan, dibe pinpinîk û teyr, dibe agir, stêrk, av, mirov, jin, mêr, zarok û pîr...

20 Adar 2024

Li gelek bajaran gelek kes hatin desteserkirin

Li Şirnex, Îzmîr û Êlihê polîs û leşkeran bi ser gelek malan de girtin û di encamê gelek kes desteserkirin.

18 Adar 2024

IHD: Li girtîgehên herêma Marmarayê di salekê de 2 hezar û 257 bûyerên îşkenceyê pêk hatine”

Komîsyona Girtîgehan a Şaxa Stenbolê ya IHDyê rapora xwe ya derbarê girtîgehên herêma Marmarayê de aşkere kir. Li gorî raporê di salekê de bi kêmanî 2 hezar bûyerên îşkenceyê û kiryarên xirab pêk hatine.

14 Adar 2024

Namzetên DEM Partiyê: “Em ê di hemû kar û xebatên xwe de zimanê kurdî esas bigirin”

Namzetên DEM Partiyê diyar kir ku “Em wek namzetên hevşaradariyên Partiya DEMê û hemû endamên meclîsên me, di çarçoveya rêvebiriyên xwecihî yên pirzimanî û pirçandî de, bi taybetî ji ber rastiya rewşa zimanê kurdî û çanda kurdewar, dê di hemû kar û xebatên xwe de zimanê kurdî û çanda kurdewar di asta herî jor de esas bigirin.”

13 Adar 2024

Îsraîlê zêditir ji 400 Filistînî kuştine ku li benda alîkariya mirovî bûn

Serokê Ofîsa Medyayê yê hikûmeta li Xezeyê Marûfî got ku “Îsraîl bi israr dixwaze polîtîkaya xwe ya birçîhiştina gelê filîstînê kûr bike.”

12 Adar 2024

Li Fransayê mêran di du mehên destpêkê yên salê de 31 jin kuştine

Li Fransayê di sala 2023an de 134 jin hatibûn kuştin.

12 Adar 2024

Gulsum Elvan: Ez bang li kujera dikim, dema zarokên xwe hembêz dikin bila me bi bîr bînin

Berkîn Elvan di 10emîn salvegera kuştina xwe de li ser gora xwe hat bîranîn.

11 Adar 2024

MKG: Em xwedî li pêşeroja xwe derdikevin

MKGê diyar kir ku ew îsal 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanê bi berxwedanê pêşwazî dikin û got: “Em di 8ê Adarê de li qadan in. Em xwedî li hêvî û pêşeroja xwe derdikevin.”

8 Adar 2024

MKG: Zextên desthilatê li dijî rojnamegeran zêdetir dibin

Li gorî rapora MKGyê ya sibatê 9 rojnamegerên jin girtî ne û darizandina 20an jî berdewam kir.

Mêran di Sibatê de 37 jin kuştin

Mêran di meha Sibatê de tundkarî herî hindik li 43 jinan kirine. Mêran, herî hindik 2 zarokên keç û kur îstismar kirine û 3 zarok jî kuştine.

7 Adar 2024

ÎHD: Di çalakiyên 2023an de 3 hezar û 487 kes hatin derpkirin

Komeleya Mafên Mirovan aşkere kir ku li gorî daneyên ji serlêdanan û xebatên komîsyona girtîgehan hatine wergirtin, par di girtîgehan de 42 kes mirine.

26 Tebax 2024

''Divê em nehêlin ku dewlet kurdî û kurdbûnê krîmînalîze bike''

Şêrko Kanîwar, yek ji damezrînerên Gerok MAyê ye diyar kir û got: ‘’Dewlet a xwe dike, divê em jî wek hunermend, sazî û dezgehên çand û hunera Kurdî, heta ji me tê, xebatên bi Kurdî li her derê û di asteke pir bilind de bikin û bigihînin gel’’

23 Tebax 2024

Zarok tadeya li ajalan dikin: Gelo bertekek trawmaya zarokane?

Tadeya zarokan a li ser heywanan pirsgirêkek e ku nayê paşguhkirin. Divê em li koka vê pirsgirêkê bigerin û çareyan bibînin.

19 Tebax 2024

Li Dêrazorê bi roketan êrişî baregeha DYAyê kirin

Li herêmê di şer û êrîşên ku 6 roj in didomin de 8 jê zarok 18 sivîl mirine.

14 Tebax 2024

Weşanxaneya Nûbiharê 4 pirtûkên zarokan çap kirin

Weşanxaneya Nûbiharê 4 pirtûkên zarokan weşandin û belav kirin.

12 Tebax 2024

Li Stokcholmê Festîvala Çand û Hunera Kurdî wê were li dar xistin

Çend saziyên kurdî bi hev re bi navê "Li Stokcholmê Festîvala Çand û Hunera Kurdî" lidar dixin. Di festîvalê de gelek hunermend wê amade bin.

9 Tebax 2024

Îsraîlê, li Xezeyê êrişî kampa penaberan kir

Di encama êrîşên artêşa Îsraîlê de ji 7ê Çiriya Pêşiyê vir ve li ser hev 39 hezar û 699 kes mirin û 91 hezar û 722 kes jî birîndar bûn.

8 Tebax 2024

Di Tîrmehê de herî kêm 144 karker di dema karî de mirin

Di meha Tîrmehê de herî kêm 44 karker di dema karkirinê de mirine. Ji wan 12 kes zarok bûn.

6 Tebax 2024

Mêran di Tîrmehê de 25 jin kuştin

Mêran di meha Tîrmehê de tundkarî herî hindik li 61 jinan kirine. Mêran, herî hindik 13 zarokên keç û kur îstismar kirine û 4 zarok jî kuştine.

6 Tebax 2024

Feleknas Ûca: Bi fermanê, civaka êzidî travmayeke mezin derbas kir lê xwe bi rêxistin jî kir

Feleknas Ûcayê bal kişand ser destpêka Fermana 74an û wiha got: “Deh sal di ser fermanê de derbas bû lê ev deh sal jî bi êş û birîn bûn hê jî berdewam dike.”

2 Tebax 2024

Govenda bi tenê

Dema li derek nasnameyek bibe hevkara sûcê dagirkerên xwe her tiştên wê mehsûmiyeta xwe ji dest dide, her tiştên wê! Yanî govenda wê jî! Û çawa ku di wateya bi rûmet û xwebûnî de govend, tenê govend nîne, di wata bişaftinê de jî govend, êdî tenê govend nîne…

30 Tîrmeh 2024

22emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Munzurê dest pê kir

22emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Munzurê bi çalakiyên cur bi cur hate destpêkirin. Parlamentera DEM Partiyê Ayten Korduyê got ku ew ê ji bo xweza, çand û zimanê xwe dengê xwe bilind bikin.

25 Tîrmeh 2024

Li Şerîeya Rojava 9 hezar û 785 Filistînî hatin desteserkirin

Di êrîşên ku Îsraîl 292 roj in li dijî Filistînê dimeşîne de li Xezeyê 39 hezar û 145 kes mirin û hejmara kesên ku li Şerîeya Rojava hatin desteserkirin jî bûye 9 hezar û 785.

24 Tîrmeh 2024

ÎHD: Di 6 mehan de herî kêm 3 hezar û 895 caran maf hatine binpêkirin

Şaxa ÎHDyê ya Amedê rapora xwe ya binpêkirinên mafan a 6 mehên destpêkê yên 2024an aşkere kir. ÎHDê da zanîn ku di 6 mehan de herî kêm 3 hezar û 895 caran maf hatine binpêkirin.

17 Tîrmeh 2024

Eva Kor û Dr

Di sala 1944an de ez û malbata xwe ji nîşkave hatin girtin. Me tî û birçî li trênek ku pê dewaran dibirin suwar kirin...

16 Tîrmeh 2024

Doza H.K.G.yê dîsa hat taloqkirin

Di dozê biryar derneket û dadgehê danişîn taloqî 23ê Îlonê kir.

16 Tîrmeh 2024

Zarokên xwe li dijî îstîsmarê ji yên herî nêzîkî xwe jî biparêzin

Zarokên me di cîhanê de dewlemendiyên me yên herî bi qîmet in. Erka her dê û bavan parastina ewlehiya zarokan ne. Mixabin ev bêsûc timî di metirsiyê de ye û carinan xetereyên herî mezin jî ji yên herî nêzî me jî derdikevin.

16 Tîrmeh 2024

Mêran di Hezîranê de 34 jin kuştin

Mêran di meha Hezîranê de tundkarî herî hindik li 60 jinan kirine. Mêran, herî hindik 7 zarokên keç û kur îstismar kirine û 3 zarok jî kuştine.

3 Tîrmeh 2024

Di 6 mehên destpêkê yên salê de 34 kolber hatine kuştin

Di nav 6 mehên destpêkê yên îsal de herî kêm 270 kolber hatine kuştin û birîndar bûne.

1 Tîrmeh 2024

Li Qeyseriyê êrişî sûriyeyiyan kirin

Qeyseriyiyên ku ji ber îddiaya îstismara zayendî li zarokekî hatiye kirin daketin kolanan, êrişî kargeh û wesayîtên sûriyeyiyan kirin.

1 Tîrmeh 2024

Îhmalkirina Zarokan: Sedem, encam û pêşîlêgirtin

"Bi xebata bi hev re, em dikarin piştrast bikin ku her zarok di hawîrdorek tijî hezkirin, lênêrîn û dilovanî de mezin bibe û em dikarin berbi pêşerojek çêtir ve biçin."

28 Hezîran 2024

Îsraîlê li Şerîeya Rojava 640 zarokên Filistînî desteser kirin

Li gorî daxuyaniya Cemiyeta Dîlgirtiyên Filistînê, ji zarokên hatine desteserkirin jê nêzî 250 zarok rastî îşkenceyê hatine.

18 Hezîran 2024

Gerok Mayê li Şemrexê şahiya zarokan li dar xist

Şaredariya Şemrexê bi kargeha Gerok Mayê li gundê Kesrikê şahiya çand û hunerê li dar xist.

12 Hezîran 2024

Zordestiya hevsalan di zarokan de

Heger zarok bi xwe bêje ku ew rastî zordestiyê tê, pir girîng e ku meriv bêyî şîrove, sûcdarkirin û dadbarkirinê guh bide gotinên zarok û ji zarokê bawer bike. Eger tiştên ku ew dibêje ne rast bin, divê bê lêkolîn kirin bê çima wî hewce dît ku tiştekî wiha bêje bêyî ku zarok bê sûcdarkirin.

11 Hezîran 2024

Li Amedê komekê tekbîr anî û êrişî çalakîya dansê kirin

Li Amedê komekê tekbîra Allah û Ekber anî û êrişî çalakîya dansê kir.

10 Hezîran 2024

Mêran di Gulanê de 40 jin kuştin

Mêran di meha Gulanê de tundkarî herî hindik li 56 jinan kirine. Mêran, herî hindik 29 zarokên keç û kur îstismar kirine û 5 zarok jî kuştine.

6 Hezîran 2024

Dadgehê ceza li polîsên ku di Newroza Amedê de li zarokek dabûn birî

Pênc polîs bi sedema ku li Y.D.yê 14 salî dane dihatin darizandin. Ji wan li her polîsek 8 sal cezayê girtîgehê hat birîn.

5 Hezîran 2024

Zarokên xwe teşwîqî fêrbûnê bikin

Dê û bavitî ne tenê mezinkirina zarokekî ye, di heman demê de mezinkirina zarokên serkeftî ye. Dema ku zarok ji hêla fîzyolojîkî ve mezin dibe, mezinkirina zarok hewceyê hestyarî, derûnî û psîkomotorî ye...

5 Hezîran 2024

Îsraîlê ji 7ê Çiriya Pêşiyê vir ve 80 rojnamegerên Filistînî girtine

Cemiyeta Dîlgirtiyên Filistînê bang li hemû saziyên navneteweyî û bi taybet Neteweyên Yekbûyî kir ku berpirsyariya rojnamegerên ku ji aliyê Îsraîlê ve hatine desteserkirin û girtin bigirin.

3 Hezîran 2024

NY: Di êrîşa Îsraîlê ya li ser Refahê de herî kêm 200 kes mirin

Dîrektora Ragihandinê ya UNRWAyê Juliette Toumayê aşkere ku di operasyona li dijî Refahê de ji milyonek zêdetir kes li cih û warên xwe bûn.

29 Gulan 2024

6emîn ‘Rojên Ma Musicê’ wê 1ê Hezîranê de dest pê bike

“6emîn Rojên Ma Musicê” yên Akademiya Ma Musicê wê di 1ê Hezîranê de dest pê bike.

29 Gulan 2024

Alên Reş û Firîna Bi Baskên Şikestî

Mirî…dîsa ranazên û li ser kar in, li wir, li wê gulistana ebedî ya li ser dil jî.. Nahewin, natirsin, li ser welat difikirin. Mirî ne xerîb in, ji me ne. Mirî em in em. Hisiyata; hay loo…em eynî ne” bi mirov re çê dikin. Mirî, ne bêzar û bêziman, ne jî bê fikr û raman in…

27 Gulan 2024

Îsraîlê êrîşî bakurê Lubnanê kir: 21 mirin

Di êrîşa hewayî ya artêşa Îsraîlê ya li ser bajaroka Aytuya herêma Zigarta ya li bakurê Lubnanê de 21 kes mirin û 8 kes jî birîndar bûn.

15 Cotmeh 2024

Îsraîlê li Xezeyê êrîşî dibistanekê kir: Herî kêm 28 kes mirin

Hikûmeta Gazzeyê bang li hemû cîhanê kir ku komkujiyên artêşa Îsraîlê şermezar bikin û zextê li Îsraîlê bike ku bila êrîşên xwe rawestîne.

10 Cotmeh 2024

Sepana Discordê hat astengkirin

Wezîr Tûnç aşkere kir ku têra xwe guman hene ku li ser platforma medyaya civakî Discordê sûcên "îstismara zayendî ya zarokan û mustehcenî" tên kirin û ji ber vê yekê sepana navborî hat astenkirin.

9 Cotmeh 2024

Pitika ku li Tekîrdagê rastî îstîsmara zayendî hatibû, mir

Sîla Yenîçeriya 2 salî ku li Tekîrdagê ji aliyê du zarokan ve rastî îstîsmara zayendî hatibû, mir.

7 Cotmeh 2024

Bi hejmaran encama şerê ku saleke li Xezeyê didome

Îsraîl saleke bê navber Xezeyê bombebaran dike. Di encamê de bi deh hezaran filistînî hatin kuştin û cih û warên welatiyan wêran kir.

7 Cotmeh 2024

'Berdêla rastiyê': Rojnamegerên Filistînî yên ku Îsraîlê li Xezayê kuştine

Di sala yekem a şer de, em ji nêz ve li rojnamegerên ku ji aliyê Îsraîlê ve li Xezeyê hatine kuştin û rastiya ku wan hewl didan ji cîhanê re ragihînin, mêze dikin…

7 Cotmeh 2024

Mêran di Îlonê de 33 jin kuştin

Mêran di meha Îlonê de tundkarî herî hindik li 45 jinan kirine. Mêran, herî hindik 14 zarokên keç û kur îstismar kirine û zarokek jî kuştine.

3 Cotmeh 2024

30 Îlon 2024

Li Hênê şahiya zarokan hat lidarxistin

Şaredariya Hênê cara yekeme “Şahiya Zarokan” li dar dixe û zarok gelek eleqedar bû.

30 Îlon 2024

Di civakê de ewlehî û mafên zarokan

Ewlehiya zarokan ne tenê ew e ku ji tundiya fizîkî bêpar bin. Ewlehiya zarokan ji aliyê sosyolojîk ve; gelek pîvanên cihêreng ên wekî tenduristî, perwerde, xwarin û mafê lîstikê vedigire.

27 Îlon 2024

Roja çarem a êrîşên Îsraîlê yên li ser Lubnanê: Êrişî sînorê Sûriyeyê kirin

Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê aşkere kir ku hejmara kesên ku di êrîşên Îsraîlê yên ji 23ê Îlonê ve berdewam dikin de mirine ji 700î derbas kiriye.

26 Îlon 2024

Festîvala ‘Amed Surfest’ê wê 29ê Îlonê de dest pê bike

Festîvala ‘Surfest’ê di navbera 29ê Îlonê û 5ê Cotmehê de wê bê lidarxistin. Di festîvalê de performansên hunermendên heremî û navnetewî, ji bo zarokan kargehên curbicur, panelên online û dê konser bêne lidarxistin.

26 Îlon 2024

Lubnan: Di êrîşên Îsraîlê de 1247 kes mirin

Wezîrê Jîngehê yê Lubnanê Yasîn aşkere kir ku ji roja 8ê Cotmeha 2023an ve ji destpêka şerê di navbera Îsraîl û Hizbullahê de hejmara miriyan li welatê wî bûye 1247 û ya birîndaran jî bûye 5 hezar û 278 kes.

26 Îlon 2024

Roja sêyemîn a êrîşên Îsraîlê yên li ser Lubnanê: 500 hezar kes koçber bûn

Libnanê ragihand ku ji ber êrîşên hewayî yên Îsraîlê 500 hezar kes li cih û warên xwe bûne. Li hember êrîşên Îsraîlê, Hizbullahê jî mûşek avêtin Tel Avîvê.

25 Îlon 2024

Îsraîlê êrişî başûrê Lubnanê kir: Herî kêm 492 kes mirin

Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê ragihand ku di êrîşên Îsraîlê de herî kêm 492 kes mirine û zêdeyî 1645 kes jî birîndar bûne. Bi hezaran Lubnanî ji herêmên başûr ber bi paytext Beyrûtê direvin.

23 Îlon 2024

Hejmara 19em ya Psychology Kurdiyê derket

Hejmara 19em a Kovara Derûnnasîyê Psychology Kurdî derket.

23 Îlon 2024

Dîlan Guvenç: Qedexekirina perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo zarokan dibe sedema travmayên giran

Dîlan Guvenç, mamosteya MED-DERê destnîşa kir û got: "Berî her tiştî em dixwazin bînin ziman ku dersên bijarteyên kurdî ji bo zarokên kurd wek binpêkirina mafên wan dibînin. Divê tu zarok ji bilî zimanê xwe yê dayikê bi zimanekî din neyên darê zorê û mafên bingehîn nebin bijarte.”

23 Îlon 2024

Di êrîşên li Lubnanê de 32 kes mirin

Serokwezîrê Lubnanê Mikatî ragihand ku di êrîşên teqandina amûrên ragihandinê û bêtêlan de zêdetirî 3 hezar û 250 kes birîndar bûne.

19 Îlon 2024

Li gorî perspektîfa sosyolojîk însest

Têkiliyên İnsest di kesan de dibe sedema travmayên kûr ên psîkolojîk. Lêkolînên ku li ser zarokan hatine kirin destnîşan dikin ku İnsest dibe ku di demek dirêj de bibe sedema nexweşiyên psîkolojîk ên wekî depresiyon, nexweşiya xeman, û nexweşiya stresa piştî trawmatîk (PTSD).

18 Îlon 2024

Derengmayîn jî çû

Çima wî şîrê spî û şîrîn, wê zaroktîya li hembêza dayîkan nayê hewarê? Bi ku va çû ew zaroktîya ku bê rûyê dayîk û xwişkê nedibû? Kanên ew lawikên ku wek berfê spî, wek bexçeyên baharê bê guneh bûn? Mêr kengê û çilo wiha ji însanîyetê ket û bi dijminê her tiştê jinan?

18 Îlon 2024

Şîrketa Taywanî: Me amûrên ragihandinê yên ku di teqînên Lubnanê de hatine bikaranîn çênekirine

Şîrketa Gold Apolloyê aşkere kir ku amûrên ragihandinê ji aliyê şîrketa bi navê BACê ve têne çêkirin ku xwediyê destûrnameya bikaranîna marqeyê ne.

18 Îlon 2024

Li Amedê Zarokistan vebû

Li Peyasê, navçeya Amedê Zarokistan vebû. Li Zarokistanê dê ji bo zarokên temenê wan di navbera 3-4 salî de ne atolyeyên muzîkê, fen, xweza û ekolojiyê bên lidarxistin.

17 Îlon 2024

Navê 11 hezar û 983 zarokên ku li Xezeyê hatine kuştin, aşkere bû

Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê navên zêdetirî 34 hezar Filistîniyên ku di êrîşên Îsraîlê de mirine, eşkere kir.

17 Îlon 2024

Li Îsraîlê xizmên dîlgirtiyan çalakiya rêgirtinê li dar xistin

Xizmên dîlgirtiyên Îsraîlî bi daxwaza ku bi komên Filistînî yên li Xeta Xezeyê ne re peymana pevguhertina dîlgirtiyan were çêkirin, li Tel Avîvê rê girtin.

13 Îlon 2024

ISIG: Herî kêm 66 zarok di heyama xwendina salê de li ser kar mirine

Li gorî rapora ku ÎSÎGê têkildarî zarokên kar dikin amade kiriye, di heyama xwendinê ya sala dawî de herî kêm 66 zarok di dema karkirinê de mirine.

11 Îlon 2024

Li Amedê bi pêşengiya jinan ji bo Narîn Gûranê konê sersaxiyê hat vedan

Konê sersaxiyê ya li Parka Koşuyoluyê ku ji aliyê polîsan ve bi gotina “Heke kesên bi çek werin em ê çawa we biparêzin” hat astengkirin, piştî ku Hevşaredarên Amedê hatin qadê hat avakirin.

10 Îlon 2024

Sendîka û komeleyên ziman: Bila zimanê kurdî bibe zimanê perwerdehiyê

Komeleyên ku xebatên zimanê kurdî dikin û Egîtîm Sen li gelek bajaran daxuyanî dan û daxwaza perwerdehiya bi zimanê zikmakî kirin û xwestin zimanê kurdî li her qada jiyanê bibe zimanê fermî.

9 Îlon 2024

ISIG: Di Tebaxê de herî kêm 179 karker mirine

Li gorî rapora Meclîsa ISIGê di meha Tebaxê de herî kêm 179 karker di dema karî mirine ku ji wan 7 kes temenê wan di bin 18 salî de ne.

4 Îlon 2024

Mêran di Tebaxê de 27 jin kuştin

Mêran di meha Tebaxê de tundkarî herî hindik li 63 jinan kirine. Mêran, herî hindik 12 zarokên keç û kur îstismar kirine û 6 zarok jî kuştine.

4 Îlon 2024

Derbarê mêrê ku tundkarî li zarokek Sûriyeyî kir de lêpirsîn hat destpêkirin

Tûnç got, “Tundkariya fizîkî ya li dijî zarokê ku nîşaneya bêgunehiyê ye, bi çi awayî dibe bila bibe, tu carî nayê qebûlkirin. Dijminahiya biyaniyan û nejadperestî ya ji bo nijad, reng, ol û ziman li dijî nirxên me ne.”

29 Tebax 2024

Li Xezeyê 16 hezar û 589 zarok mirine

Di encama êrîşên artêşa Îsraîlê de ji 7ê Çiriya Pêşiyê vir ve li ser hev 40 hezar û 476 kes mirin û 93 hezar û 647 kes jî birîndar bûn.

27 Tebax 2024

Zarok dê bi ‘Şemamokê’ fêrî kurdî bibin

Armanca kanalê ew e ku bi anîmasyon, dîmenên rengîn û stranan fêrbûna kurdî hêsantir bike.

27 Tebax 2024

2024: Jinan di bianet Kurdiyê de çawa cih girtiye?

Di 11 mehên destpêkê yên sala 2024an de mêran, 359 jin kuştine, tacîz li 120 jinan kiriye, 209 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 592 jinan kiriye, tecawiz li 14 jinan kiriye. Bi kêmanî 555 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 282 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 41 zarok kuştine.

2024: LGBTI+yan di bianet kurdiyê de çawa cih girtiye?

bianet kurdîyê di sala 2024an de di çarçoveya rojnamegeriya mafparêz de bi giştî nêzîkî 1500 nûçe çêkiriye. Beşek ji wan nûçeyan rasterast behsa LGBTÎ+yan dike. bianet kurdî li gor pîvanên nûçegihanîya zayenda civakî nûçeyan çêdike.

Îsraîlê li Xezeyê êrişî dibistanekê kir: 43 kes mirin

Îsraîlê êrîşî Dibistana Xelîl Uweyda ya ku li bajaroka Beyt Hanûnê ye kir. Dibistan Filistîniyên ku ji cih û warên xwe bûne lê diman.

16 Kanûn 2024

Dersdêra Ma Musicê Evîn Tiryakî: Armanca me bi van xebatan ew e ku rê li ber asîmîlasyonê bê girtin

Ma Musîcê ji bo pirtûka bi navê "Repertuara Stranbêjiyê" bigihîne zarokan, kampanyaya “Milyonek pirtûk, milyonek zarok” da destpêkirin. Dersdêra Akademiyê Evîn Tiryakiyê diyar kir ku armanca wan ew e ku rê li ber asîmîlasyonê bê girtin.

13 Kanûn 2024

Ma Musîcê kampanyaya 'Milyonek pirtûk, milyonek zarok’ da destpêkirin

Ma Musîcê ji bo pirtûka bi navê "Repertuara Stranbêjiyê" bigihîne zarokan, kampanyaya “Milyonek pirtûk, milyonek zarok” da destpêkirin.

12 Kanûn 2024

Kumsor

Zivistanek ecêb û xedar e. Zarok dicemidin. Zivistanek koçber e jî dîsa bo me. Hêvî tenê dimînin, dinya di ser mirina me re derbas dibe û wilo haziriya sersalê dike. Lê em ê bi pêlavên sor û kurdî li ser spîtahiya berfê bimeşin. Ji berfê heta newrozê bimeşin. Newroza xwe ji nû va geş kin. Dê ji ber meşa pêlavên sor û kurdî zemher û seqem bireve, agirê wê bigihîje asîman.

10 Kanûn 2024

SOHR: Tirkiyeyê bi balafira bêmirov êrişî Eyn Îsayê kir, 12 sivîl mirin

Malbenda Çavdêriyê ya Mafên Mirovan a Sûriyeyê aşkere kir ku sivîlên di êrîşa li bejahiya Eyn Îsayê de mirin, ji heman malbatê ne.

9 Kanûn 2024

di Mijdarê de 32 jin kuştin

Mêran di meha Mijdarê de tundkarî herî hindik li 71 jinan kirine. Mêran, herî hindik 34 zarokên keç û kur îstismar kirine û 2 zarok jî kuştin.

4 Kanûn 2024

Dersdêr û girîngiya wan a di civakê de

Dê û bav li şûna ku ji dibistanan li benda mûcîzeyan bin, divê ji bo perwerdekirina zarokên xwe bi dersdêran re hevkariyek saxlem saz bikin.

25 Mijdar 2024

Ma Musicê li Stenbolê şaxa xwe vekir

Akademiya Ma Musicê li Dibistana Muzîkê ya Egîdê Cimo şaxa xwe vekir.

24 Mijdar 2024

Di êrîşên Îsraîlê yên di 12 saetên dawî de 112 Filistînî hatin kuştin

Li gor daxuyaniya Rêvebirê Ofîsa Çapemeniyê ya Hikûmeta li Xezeyê Îsmaîl el-Sevabîte, ji Filistîniyên ku mirine 64 jin û zarok in.

22 Mijdar 2024

Dersdêrên kurdî bertek nîşanî qeyûm dan û îstîfa kirin

Dersdêrên “Kreşa Pirzimanî ya Beybûnê” bertek nîşanî tayînkirina qeyûm a li Şaredariya Êlihê dan û îstîfa kirin. Malbatan jî biryar dan ku zarokên xwe neşînin kreşê.

21 Mijdar 2024

Mêran di 15 salan de 4 hezar û 179 jin kuştin û 7 hezar û 221 jin birîndar kirin

Mêran di 322 rojên navbera qonaxa 1ê Kanûna Paşiya 2024an- 18ê Çiriya Paşiya 2024an de herî kêm 344 jin kuştin û herî kêm tûndkarî li 558 jinan kirin. Di heman qonaxê de çapemeniyê mirina herî kêm 263 jinan weke “biguman” nivîsiye.

21 Mijdar 2024

Îsraîlê berpirsê medyayê yê Hizbullahê Mihemmed Afîf kuşt

Di êrîşên ku li du cihên li navenda Beyrûta paytexta Lubnanê hatin kirin de herî kêm 6 kes mirin û 36 kes jî birîndar bûn.

18 Mijdar 2024

Ji bo zarokan girîngiya perwerdehiya werzişê

Perwerdeya werzîşê hem ji bo pêşveçûna laşî û hem jî ji bo pêşveçûna derûnî ya zarokan xwedî girîngiyek mezin e. Ew di gelek waran de ji zarokan re dibe alîkar wek bidestxistina jiyanek tendurist, pêşxistina jêhatîbûna civakî, avakirina xwebawerî û dîsîplînê.

18 Mijdar 2024

Li Îzmîrê zaroka 13 salî ji ber AIDSê mir

Derket holê ku li Îzmîrê keçeke 13 salî HIV pozîtîf e. Diyar bû ku ev nexweşî ji dayikê derbasî zarokê nebûye, bi rêya îstîsmara zayendî derbasî zarokê bûye.

14 Mijdar 2024

Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Guterres, di Lûtkeya Çalakiya Îklîmê ya Rêberên Cîhanê de axivî

"Divê cîhan di mijara fînansmaniya îklîmê de deynê xwe bide, heke nede dê mirovahî berdêla wê bide. Çalakiya îklîmê ne hilbijartinek e, neçarîyek e."

12 Mijdar 2024

Li Îzmîrê agir bi malek ket û 5 zarok mirin

Li Îzmîrê agir bi xanî ket û di encamê de 5 zarok mirin. Li ser agahdarkirinê ekîbên tenduristiyê û agirkujiyê çûn cihê bûyerê.

12 Mijdar 2024

Salîm Guran: Nevzat Bahtiyar Narîn kuşt

Enes Guran ku girtiye ji dadger re diyar kir û got ku îşkence li wî Yuksel Guranê hatiye kirin û dîmenên îşkenceyê cendirmeyan bi wî dane temaşekirin.

7 Mijdar 2024

Di dibistanan de girîngiya perwerdehiya hunerê

Perwerdeya hunerî li Tirkiyeyê bi giştî di nav hin qalib û sînoran de tê kirin. Her çend dersên hunerî yên wekî wêne û muzîkê di mufredatê de cih bigirin jî, di pratîkê de tê dîtin ku gelek caran ev ders bi pirsgirêkên wek kêmbûna mamosteyan û kêmbûna materyalan re rû bi rû dimînin.

7 Mijdar 2024

ISIG: Di Cotmehê de herî kêm 164 karker mirine

Li gorî rapora Meclîsa ISIGê di meha Cotmehê de herî kêm 164 karker di dema karî mirine. Di 10 mehên destpêkê yên sala 2024an de 61 karkerên zarok mirine.

6 Mijdar 2024

Mêran di Cotmehê de 49 jin kuştin

Mêran di meha Cotmehê de tundkarî herî hindik li 79 jinan kirine. Mêran, herî hindik 58 zarokên keç û kur îstismar kirine û 8 zarok jî kuştin.

6 Mijdar 2024

Li Mêrdînê gel li dijî xespkirina îradeya xwe li ser pêyan e

Duh Wezareta Navxweyî tevî Şaredariyên Êlih û Xelfetiyê qeyûm tayînî Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê jî kir. Berxwedana gel a li dijî tayînkirina qeyûm li Mêrdînê didome.

5 Mijdar 2024

Li sê bajaran tayînkirina qeyûm tê protestokirin

Welatiyek bertek nîşanî tayînkirina qeyûm da û got: “Madem dê we qeyûm tayîn bikira, wê demê we çima hilbijartin li dar xist? Min dayik û bavê xwe yê kal ji derve anî. Dengê xwe dan. Em vê neheqiyê qebûl nakin. Heke hûn bêdeng bimînin, wê demê hûn şeytanên bêziman in.”

4 Mijdar 2024

Îsraîlê li Xezeyê êrişî avahiyek kir: Hejmara miriyan derket 93an

Ofîsa Medyayê ya Hikûmeta li Xezeyê ragihand ku di êrîşê de bi dehan kes birîndar bûne û herî kêm 40 kes jî winda ne.

29 Cotmeh 2024

Li Amedê Komeleya Ekolojiyê ji bo zarokan çalakiyek li dar xist

Komeleya Ekolojiyê ya Amedê û Komeleya Hêviyên Rengîn di çarçoveya çalakiyan de zarok li Baxçeyên Hewselê gerandin.

28 Cotmeh 2024

Serêş

Here serêşê, here. Êdî qet li me venegere. Tûrikê xwe yê tije gotinên rizîyayî, qutîka xwe ya tije bindestî, sandiqa xwe ya tije xeyalên mirî bigre û here. Here serêşê here. Rim û mertalên xwe yên şikestî û bindestîperestîya xwe bibe û here, qet li me venegere.

25 Cotmeh 2024

TSK-MÎTê li dijî Herêma Kurdistanê û Rojava êrîşên hewayî pêk anî

TSK-MÎTê piştî êrîşa li dijî TUSAŞê li hin herêmên Herêma Kurdistana Iraqê û Rojava êrîşên hewayî pêk anî. Hêzên Sûriyeya Demokratîk ragihand ku di encama êrişan de herî kêm 12 mirin û 25 kes jî birîndar bûne.

24 Cotmeh 2024

Îdianameya têkildarî kuştina Narîn Guranê hat pejirandin

Di îdianameya têkildarî kuştina Narîn Gurana 8 salî de ji bo 4 gumanbaran cezayê muebbeta girankirî tê xwestin.

23 Cotmeh 2024

Îdianameya têkildarî kuştina Narîn Guranê hat amadekirin

Di îdianameyê têkildarî kuştina Narîn Gurana 8 salî de ji bo 4 gumanbaran cezayê muebbeta girankirî hat xwestin.

22 Cotmeh 2024

Demîrtaş: Em qêrîna jinan dibihîsin

Siyasetmedarê kurd Selahattîn Demîrtaş metna “Em qêrîna jinan dibihîsin” da Serokê Giştî yê CHP’ê Ozgur Ozel ku çûbû serdanê.

21 Cotmeh 2024

Behra Wanê

Bes e êdî. Bila Rojîn neçin û çavên me hepsê nava wan sê tiştên li ber avê nebin. Em wilo bihêz bin ku kujertî têk biçe. Keçik kulîlkan vekin, zarok bifirin li baharan.

16 Cotmeh 2024

(AY)