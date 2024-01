Hevserokên DEM Partiyê serdana Serokê Giştî yê CHPyê Ozelî kirin

Hevserokên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tulay Hatîmogûllari û Tûncer Bakirhanî, serdana Navenda Giştî ya Partiya Gel a Komarî (CHP) kir û bi Serokê Giştî yê CHPyê Ozgur Ozelî re civiyan.

Alîkarên Serokê Giştî yên CHPyê Gul Çîftçî û Gokhan Zeybekî li ber derî heyeta DEM Partiyê ya di bin serokatiya Hatîmogûllari û Bakirhanî de pêşwazî kir.

Civîna di navbera herdu heyettan de bi qasi du saetan dewam kir. Herdu alî li ser hilbijartina herêmî ya 31ê Adarê û çendîn mijarên din axivîn.

Piştî hevdîtina heyetan, Hatîmogûllariû Bakirhan tevî Ozelî civîneke çapemeniyê li dar xist.

Ozel: Em bi zimanekî zelal dibêjin, em siyaseta kayiman red dikin

Di destpêka civîna çapemeniyê de Serokê Giştî yê CHPyê Ozgur Ozel axivî. Ozelî got, hevdîtin, gava yekem a wê têkiliyê ye ku di navbera herdu partiyan de berdewem dike.

Wî her weha diyar kir ku ji niha û pê de ew û DEM Partî dê li ber çavê civakî, bi rengekî vekirî û bi zelalî serdanên hev bikin û derbarê mijarên gelekî girîng ên Tirkiyeyê de bidin û bistînin.

Di 100 saliya Komarê de Tirkiye welatekî wiha ye ku hin dengder dikarin rêvebirên herêmî ji xwe re hilbijêrin, hinek nikarin rêvebirên herêmî hilbijêrin, hilbijêrin jî destûr nayê dayîn ku ew birêve bibin. Ne mimkun e ku em bipejirînin. Ji ber wê em careke din bi zimanekî gelekî zelal dibêjin ku siyaseta kayiman napejirînin.

Hatîmogûllari: Em li ser gelek tiştan axivîn

Piştî Ozelî Tulay Hatîmogûllari axivî. Hatîmogûllariyê diyar kir ku li beramberî serdana Ozelî ya partiya wan wan jî serdana CHPyê kiriye û ew li ser gelek tiştan axivîne: “Em derbarê pêvajoya siyasî de ya Tirkiye û cîhan tê re derbas dibin axivîn. Bi taybet me hewl da em pirsgirêkên ekonomîk yên li Tirkiyeyê hene, krîza darazê ya li Tirkiyeyê heye, pêkanînên antidemokratik binirxînin.”

Bakirhan: Kayim ne tenê pirsgirêka partiya me ye

Tûncer Bakirhanî jî diyar kir ku “kayim ne tenê pirsgirêka partiya me ye” û bi van gotinan berdewam kir: “Divê mixalefet jî di vê mijarê de hevgirtî be. Em li ser yek ji rojevên bingehîn ên Tirkiyeyê, li ser hilbijartin herêmî jî axivîn, me ew jî nîqaş kir. Hûn jî dişopînin; li Tirkiyeyê pirsgirêkek kurdan heye ku hîna nehatiye çareserkirin, hem jî li herêmê hiqûqa dumend tên pêkanîn. Du serdem in ku kayiman tayîn dikin li ser îradeya gelê kurd, a gelên me hilbijartiye.”

Bakirhanî got ku divê hikûmet jî li dijî vê hiqûqa dumend siyaset û zimanekî hevgirtî nîşan bide. (HA/FD)