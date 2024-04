DÎSK Basin-Îş: Ne rojnamegerî, astengkirina rojnamegeriyê sûc e

DÎSK Basin-Îşê têkildarî desteserkirina 9 rojnamegerên Kurd û serdegirtina Medya Haber TV û Stêrk TVyê yên Belçîkayê civîna çapemeniyê li dar xist.

Parlamentera DEM Partiyê ya Stenbolê Ozgul Saki, Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) û ji Komeleya Rojnamegerên Dîcle Firatê (DFG) Nezahat Dogan û Sekreterê Giştî yê DÎSK/Dev Yapi-Îşê Nîhat Demîr jî piştgirî dan civîna ku li avahiya sendîkayê ya Şîşliyê hat lidarxistin.

Di daxuyaniya ku ji aliyê Endama Desteya Rêveber a DÎSK Basîn-Îşê Îzel Sezerê ve hat xwendin de wiha hat gotin: "Em li Tirkiyeyê hema bêje her roj bi serdegirtinek nû ya li hemberî çapemeniyê ji xew şiyar dibin. Her çend sedemên heyî yên van polîtîkayên çewisandinê ji hev cuda bin jî, em dibînin ku yekane tişta ku naguhere binpêkirina sîstematîk a hikûmetê ya li ser çapemenî, xebatên rojnamegeriyê û mafê gel ê agahî girtinê ye."

Lêpirsîn ya du sal berê ye

Sezer destelerkirina nûçegihanên Ajansa Mezopotamyayê (MA) Esra Solîn Dal û Mehmet Aslan, xebatkarê Rojnameya Yenî Yaşamê Enes Sezgîn, kedkarên Çapemeniya Azad Saliha Aras, Yeşîm Alici, Beste Argat Balci, Şîrîn Ermîş, rojnameger Erdogan Alayumat û nûçegihanê MAyê yê berê Dogan Kaynak bi bir list û got:

“Dîsa wekî di her operasyona ku çapemeniyê dike hedef de, di vê operasyonê de jî pêvajoya lêpirsînê ji parêzer û çapemeniyê veşartî tê bi rê ve birin û sûc tên veşartin. Tişta ku em niha fêrbûne ewe ku sedem lêpirsîneke ku du sal berê ye.”

Îzel Sezerê destnîşan kir ku polîsan bi awayekî hemwext çawa li Tirkiyeyê bi ser malan de girt, li Bruksela Belçîkayê jî bi ser stûdyoyên Stêrk TV û Medya Haber TVyê de girtin û got:

“Balkêşe ku him li Tirkiyê û him jî li Ewropayê serdegirtinên li ser saziyên çapemeniyê û rojnamevanan di demekê wiha de pêk hatin ku têkiliyên dîplomatîk ên derbarê operasyonên leşkerî yên Tirkiyê yên li dijî Iraq û Sûriyê de zêde ne. Ev jî polîtîkaya ‘Di şer de berê her tiştî rastî tên kuştin' nîşan dide.

“Mafê gel ê wergirtina agahiyan û pêvajoya çêkirina nûçeyan nabe ku bibe mijara sûcdarkirinê. Dadgeha Destûrî, qanûn û normên Ewropayê ne xebatên rojnamegeriyê, astengkirina rojnamegeriyê weke sûc dinirxîne.” Sezerê got, "Em careke din tînin ziman ku tu hêz nikare mafê agahî girtinê yê gel asteng bike û Çapemeniya Azad bitepisîne."

Her weha Sezerê xwest ku rojnameger demildest bên azadkirin.

(VC/AY)