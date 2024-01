Li Hewlêr û Dihokê wê sê rojan şînê girê bidin

Waliyê Hewlêrê Umêd Xoşnaw ragihand ku ji ber êrîşên Îranê ew ê sê rojan şînê girê bidin. Xoşnavî duh daxuyaniyeke nivîskî weşand û diyar kir ku di êrîşan de çar sivîl mirin, 6 sivîl jî birîndar bûn: ““Êrşa nerewa û bê hincet xelkê sivîl û bêguneh kiriye armanc. Em ji îro û ve li parêzgeha Hewlêrê sê roj wek şîna giştî radigihînin.”

Supaya Pasdaran a Îranê du roj berê bi mûşekên balîstîk êrişî Hewlêrê kir.

Di vê êrişa Îranê de karsazê kurd Pêşrew Dizeyî, karsazê iraqî Kerem Mixayîl yê di dema êrîşê de mêvanê Pêşrew Dizeyî bûye û keça Pêşrew Dizeyî ya bi navê Jîne mirin.

Iraq: Mala Dizeyî ne baregeha Mossadê ye

Piştî êrîşê, Îranê bi daxuyaniyekê îdia kiribû ku wan êrîşî baregeha Mossadê kiriye.

Şêwirmendê Ewlehiya Niştîmanî ya Îraqê û Serokê Lijneya Lêkolînê ya ji bo êrişên mûşekî yên Îranê yên li Hewlêrê Qasim Erecî ji b ovan îdiaya got ku ne rast in: “Xaniyê hatiye mûşekbarankirin mala karsazakî sivîl e, ne baregeha Mossadê ye.”

Şêwirmendê Ewlehiya Niştîmanî ya Îraqê Qasim Erecî li ser fermana Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdaniyî, tevî şandeyekê çû Hewlêrê. Şandeya navborî ji bo lêkolînan çû cihên bûne armanca mûşekên Îranê.

Qasim Erecî piştî lêkolîna destpêkê diyar kir ku wan hemî xanî dîtin û got: “Me dît ku ev xaniyê karsazekî sivîl e û ew propagandaya ku baregeha Mossadê kiriye armanc ji rastiyê dûr in.”

Serokwezîrê Îraqê Mihemed Şiye Sûdanî li Foruma Aborî ya Cîhanî li Davosê, têkildarî êrişa Supaya Pasdaran a Îranê ya li Hewlêrê daxuyanî da.

Sûdanî diyar kir ku êrişê serweriya Îraqê kiriye armanc: “Karekî dijminane yê zelal bû li dijî Îraqê. Ev kiryar bêguman pêşhateyeke metirsîdar e ku têkiliyên bihêz yên di navbera Îraq û Îranê de têk dide.”

Rêveberiya Bexdayê her weha biryar da ku ji ber vê bûyerê, ew giliyê Îranê li Neteweyên Yekgirtî bike.

Serokatiya Herêmê: "Sûcên li dijî nirxên mirovatiyê ne"

Serokatiya Herêma Kurdistanê li ser êrişan daxuyaniyeke nivîskî belav kir û diyar kir ku “Hincetên Supaya Pasdaran a Îranê bi tevahî bêbingeh in û ji rastiyê dûr in.”

Serokatiya Herêma Kurdistanê, ev êrişên Îranê wekî "sûcên li dijî nirxên mirovatiyê" bi nav kirin:

“Hedefgirtina Herêma Kurdistanê û şehîdkirina sivîlan, li dijî nirxên mirovatiyê, cîrantiyê û hiqûqa navneteweyî tawanek e. Ev êriş di heman demê de binpêkirina eşkere ya aştî, aramî û serweriya Îraqê ne. Herêma Kurdistanê ti carî ji bo ti aliyî nebûye çavkaniya gefan û nabe jî."

KNK: “Bila gelê me nerazîbûna xwe nîşan bide”

Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) derbarê êrîşê de got: “Dagirkerên Kurdistanê ji bo nehiştina gelê me û serkeftinên gelê me dek û dolaban digerînin.”

KNKyê doh daxuyaniyeke nivîskî weşand û diyar kir ku “Em hemû êrişên li ser gelê xwe û destekftên gelê xwe şermezar dikin.”

KNKyê bangî gelê Kurdistanê kir ku li hemû bajaran bêyî ferq û cudahiyê nerazîbûna xwe nîşan bide û destnîşan kir ku divê gel ti cihî neyê astengkirin.

Blinken: Gefeke mezin e

Wezîrê Kar û Barên Derve yê DYAyê Anthony Blinken ragihand ku DYA û Serokê DYAyê Joe Biden êrişa li hemberî Herêma Kurdsitanê weke gefeke mezin dinirxînin û ji bo parastina aramiya herêmê dê gavên pêwîst biavêjin.

Anthony Blinkenê kul i Davosê beşdarî Forûma Aborî ya Cîhanî bû, bi Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî re civiya.

Di hevdîtinê de Blinkenî êrişa li Hewlêrê şermezar kir û got, “Ev bi eşkere binpêkirina serweriya Îraqê ye.”

(FD)