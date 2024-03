Weşanxaneyên kurdan ji bo Newrozê kampanya dan dest pê kirin

Weşanxaneyên kurdan ji bo Newrozê bihayê pirtûkan anîne xwarê û yên bixwazin pirtûkan bikirin wê heta ji sedî 40-50yî ji bo wan daşikandin çêbîbe.

Li gorî nûçeya diyarnameyê weşanxaneyên ku daxistin çêkirine ev in:

ARYEN:

Weşanên Aryen ji bo Newrozê kampanyaya sedî 50 daxistinê daye dest pê kirin. Kirinên 1000 TL û zêdetir kargo ji wan e.

AVESTA:

Weşanên Avesta kampanyaya xwe ji bo rojên navbera 16-24'ê adarê eşkere kiriye. Pirtûk bi sedî 40, setên wan jî bi sedî 50 bi erzanî têne firotin.

DARA:

Weşanên Dara ji bo seta li ser dîroka kurdan sedî 40 erzanî çêkiriye. Di setê de 10 pirtûk hene.

NÛBIHAR:

Nûbiharê kampanyayeke bi navê “Kampanyaya 25 hezar xwendekar 25 hezar kitêb!” daye dest pê kirin û bi navê “Kerem bikin em bi hev re “Pişîka Min” bigihînin ber destê hemû zarokên xwe!” ragihandiye. Nûbiharê wisa gotiye, “Gelî dildar û dilsozên Kurdî! Heta 21’ê Adarê Newroza îsal (2024) ji bo xwendekarên dersa hilbijarî ku teqrîben 25 hezar kes in, em ê vê kitêba Mîkaêlê Reşîd ‘Pişîka Min’ wekî diyarî bişînin. Di vê kampanyaya 25 hezar xwendekar 25 hezar kitêb de em li benda piştgirî û diyariyên we ne. Her sîparîşa ku hat dayîn wekî navnîşan ‘ji bo xwendekarên dersa hilbijarî’ bê nivîsandin, bes e. Em ê li ser navê we piştî cejna Newrozê ji hemû xwendekaran ra wekî diyarî bişînin.”

SÎTAV:

Sîtavê bi navê "Kampanyaya Newrozê" kampanyaya xwe ji bo navbera rojên 11 û 27'ê adarê bi sînor kiriye û di van rojan de hemû pirtûkên wan bi sedî 50 bi erzanî têne firotin. Sîtavê wisa gotiye, "Hûn jî hem piştgirî bidin me, hem pirtûkan bi erzanî bi dest bixin."