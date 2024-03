Mûrat Karayilan: “Di çend rojên pêş de em ê mizginiyekê bidin gelê me”

Endamê Desteya Rêvebir ê Koma Civakên Kurdistan (KCK) Mûrat Karayilan bi Ajansa Nûçeyan a Firatê re axivî.

Karayilanî behsa Newrozê, hilbijartinên herêmî yên li Tirkiyeyê û geşedanên dawî kir û got ku “Di çend rojên pêş de em ê mizginiyekê bidin gelê me.”

Karayilanî diyar kir ku “Em weke gelê Kurd di qonaxeke gelekî girîng re derbas dibi” û bi van gotinan dewam kir: “Em weke tevger, rêveberiya tevgera me di vê Newrozê de, di çend rojên pêşiya me de mizgîniyekê bide gelê me. Ev mizgînî wê bi daxuyaniyeke nivîskî bê weşandin. Wê di têkoşîna me de hîmekî hînî xurt bi xwe re ava bike, di bilindkirina têkoşînê de wê bibe amûrekî pir girîng û roleke xwe wê hebe. Ev mizgînî jî wê di rojên pêş me de bê îlankirin û weşandin. Di vê çarçoveyê de careke din Newroza tevahiya gelê me û tevahiya gelan bi dil û can pîroz dikim û ez dibêjim bijî, bijî Newroz.”

“Bêguman em ketin bihareke, saleke pir girîng. Weke gel, netewe em di qonaxeke pir girîng de ne. Di qonaxeke bi vî rengî de pêkhatina hilbijartinên xwecihî jî roleke xwe ya girîng heye.

“Li Rojavayê elektrîka bi hezaran mirovan nîne”

"Weke tê zanîn, rejîma AKP-MHP-Ergenekon 9 sal in êrîşên curbecur ên bêperwa li ser gelê me, tevgera me dimeşîne. Îro rayedarên wan bi kuştina xort û keçên Kurd her roj pesnê xwe didin, dibêjin me îro ewqas kes kuşt. Êrîşî ku dikin? Êrîşî Rojava, Başûr, Bakur dikin. Li Rojava êrîşî kaniya jiyanê dikin, êrîşî nexweşxaneyan dikin, êrîşî avê dikin, êrîşî elektrîkê dikin, êrîşî febrîqeyên nan, ar dikin. Yanî êrîşî tiştên jiyan pê bibe dikin. Niha îro gelê me li Rojavayê Kurdistanê bi milyonan mirov bê şewq e, bê elektrîk e. Li wir bi mazotê germahî çêdibe, li wir bi mazotê sobe pê dikeve, bê sobe ne. Di perîşaniyekê de ye. Kî vê dike? Kî vê zalimiyê dike? Ev rejîma AKP'ê dike. AKP îro ji bo gelê Kurd weke zebanî ye, zalimeke."

"Dinihêre, gelê Kurd li Hesekê jiyanek çêkiriye diçe êrîşî wir jî dike. Li Şengalê, ewqasî dûrî sînorê Tirkiyeyê ye, xelkê me yê Êzidî eger li wir qala azadiyê dike, diçe li wir jî êrîş dike. Yanî zalimeke û di vê kêliyê de hilbijartin dibe. Gelê me yê welatparêz, gelê me yê oldar, dîndar, xwedî wijdan divê dengê xwe nedin van zaliman. Vana li dijî gelê Kurd in. Ew timî qala terorê dikin. Terora çi? Hûn terorê dimeşînin, hûn her roj sûîqestê dikin, hûn her roj kujeriyê dikin. Hem jî mirovên sivîl, mirovên dibistanan, hûn her kesî dikin hedef, çima Kurd e, çima heqê xwe dixwaze. Rewşeke wisa ye. Tevî vê eger Kurdekî xwedî dîn, îman here dengê xwe bide wan wê çi bibe?”

“Em niha di meha pîroz de ne, meha Remezanê de ne. Di vê mehê de yek biçe dengê xwe bide kujeran, bide van zaliman wê ne guneh be? Guneh e. Bi taybetî hinek kesên ku ol bi kar tîne, yaw tu qatîl e, te ewqas kes kuştiye diçe olê jî bi kar tîne. Dixwaze ola pîroz jî ji bo berjewendiyên xwe bi kar bîne, bixe xizmeta xwe. Divê mirovên me êdî deng nedin wan. Berê dibe ku hinek kes xeşîm bûn, nezan bûn, ji hev dernedistin, dû wan diçûn. Lê niha ewqasî înternet heye, medya heye, dîjîtal medya heye. Her kes îro zane. Ji ber wê jî lazim e nezaniyên welê çênebin. Divê mirov dengê xwe nedin dizan, ewana diz in. Mirov nedin kesên qatil, zaliman. Di vê mijarê de banga min li her kesên welatparêz, xwedî wijdan, hemû kesên oldar ew e ku bifikirin û dengê xwe bi kar bînin. Banga min ew e.”

(RT/FD)