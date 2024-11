Şaredarîya Şîşlîyê konserta Murad Demir betal kir

Şaredariya Şîşliya Stenbolê konserta hunermend Murad Demir betal kir.

Demir li ser hesaba xwe ya Instagramê da zanîn ku konserta wî ji aliyê şaredarîya Şîşlîyê ve hatiye betal kirin û wî diyar kiriye ku dê dîroka nû ya konserta xwe di demekî nêzîk de ragihîne.

Ev çend roj in konsertên hunermendên kurd yên wekî Xecê, Diljen Ronî, Rojda û Metîn Kemal Kahraman li Stenbol ji alîyê şaredarîyan ve têne betalkirin.

Konserên Xecê yên li sê bajaran hatine betalkirin

Diljen Ronî di hevpeyvîna xwe ya Ajansa Mezopotamyayê da wiha dibêje: “Di van demên dawîn de min dest bi xebata albumeke nû kir û me plan dikir ku wê li Stenbolê bi konsereke xweş bixemilînin. Di meha Tebaxê de ji bo dîyarkirina dîrokê me serlêdan kir û me ji bo 6’ê Kanûnê biryar da. Me peymana fermî çêkir û piştî daxuyanîyê me bilêtên xwe li nuqteyên firotanê yên têkildar danşn. Piştre dema ku me dest bi provayê kir, xeber hat ku konser ji ber tamîrkirinê hatîye betalkirin. Lê daxuyanîyeke fermî jî nedan.”

*Çavkanî: Botan Times, MA