Mehmet Atli: Muzîk wargeha min e

Me tevan dengê hunermend Mehmet Atli di Koma Dengê Azadî û piştre jî bi strana ‘Carek Were’ bihîst. Vêce ew roj ev roj e ku dengê wî di kakerîka guhê me de ye. Vaye di ser wan rojan de 30 sal derbas bûye û Mehmet Atliyê ku ji sala 1994an ve bi hunera kurdî re mijûl e, 30 sal li pişt xwe hiştiye.

Di çerçoveya salvegera 30 saliya xwe de ev demeke dirêje ku Mehmet Atli rêzekonseran li dar dixe. Heta niha li gelek bajarên cuda û bi gelek hunermendên cur bi curî yên wek Mavîş Guneşer, Alî Dogan Gonultaş û hwd re di heman çerçoveya salvegera 30 saliya xwe de derkete ser dikê û bi vî awayî 30 saliya xwe bi guhdarvan û hunermendên kurd re pîroz dike.

Yek ji van konseran jî doh li Amedê li Navenda Çand û Kongreya Şaredariya Bajarê Mezin hat lidarxistin. Bi sedan welatî û mûzîkhezan jî berê xwe dabûn konsera Mehmet Atli û hema bêjin hemû stran bi hev re hatin xwendin.

‘Mûzîk wargeha min e’

Mehmet Atliyê 30 sal li pişt hunera xwe hiştî bi gotineke ji dil a ‘Mûzîk wargeha min e’ piroz kir û got ku; ‘”Ez bixwe mîmarek im û hetta min tu zanîngeheke li ser mûzîkê nexwendiye. Ez çiqas mîmarek bim jî min tu xanî ji xwe re çê nekiriye. Lê xaniyê min î ku min ava kirî jî, mûzîka min e. Ji ber vê yekê jî min wek dirûşmeya xwe Mûzîk wargeha min e’ diyar kir.”

Piştî van gotinên hunermend Atli ji salonên bi çepik û fitîkan dengê guhdarvanan bilind bû.

Hunermendê ku bi strandina stranên kirmancî-zazakî û kurmancî tê zanîn, bi tevî orkestraya xwe û vokalîsta xwe derketin ser dikê.

Ji ‘Ay lê Gulê’ heta ‘Kejê’…

Stranbêjê dengxweş Mehmet Atli ku bi terza xwe ya muzîkek henûn tê zanîn, konsera xwe bi strana “Ay lê gulê” ya hunermend Mihemed Şêxo da destpêkirin û bi strana “Kejê” hunermend Mihemed Arifê Cizrawî qedand. Atli gelek stranên gelerî û folklorîk yên bi dimilkî û kurmancî strî. Eywan bi dengê stranên dimilkî û kurmancî şên û geş bû û kêf û coşa temaşevanan jî renga da konserê.

Bi dimilkî, kurmancî û tirkî strand

Mehmet Atli di kêliya navbera stranan de bi dimilkî, kurmancî û tirkî jî axaftinan kir û got ew 30 saliya huneriya xwe li gelê xwe û li Amedê pîroz kir. Atli stranên xwe got û guhdar û temaşevanên wî lê vegerindin.

Baran Ertaş jî distire

Yek ji surprîza vê konserê jî (ango em bêjin surprîza ji bo me guhdarvanan) di kêliyekê de hunermend Atli cihê xwe ji muzîkjen Baran Ertaş ê kemanjen re hişt. Baran strana “Medîna min” strî û li ber dengê kemana xwe temeşevanan mest kir.

Herî dawî li ser israra welatiyan Atli bi awayê govendî enstrûman jenand û welatiyan govend gerand. Em jî dibêjin bila 30 saliya hunermendê hêja pîroz be û dengê wî hertim di gohê me de be.