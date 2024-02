Demirtaş: Li Tirkiyê êdî ne siyaset, bazirganî tê kirin

Hevserokê Giştî yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) ê berê Selahattîn Demîrtaş ku li Girtîgeha Hejmar 2 ya bi Tîpa F a Edîrneyê tê ragirtin, têkildarî namzetiya Başak Demîrtaş û hin îdiayên ji hêla derdorên cuda ve hatine kirin, nivîsek nivîsand.

Başak Demîrtaşê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî nivîsa Demîrtaş parve kir û got, "Selahattîn piştî çend mehan, tenê li ser geşedanên dawî nivîsî."

Tevahiya nivîsa Demîrtaş weha ye:

“Heke siyaseta we ne ji bo başiya gel, xizan, kedkar û bindestan be, wê demê tişta ku hûn dikin, ‘bazirganiyeke erzan e.’ Dema mirov tenê li tiştên di nava van 20 rojên dawî de qewimîn jî dinêre, dikare vê tespîtê bi rehetî bike; li Tirkiyeyê ne siyaset lê ‘bazirganî’ tê kirin. Ew kesên ku di bin her hemleyeke me ya siyasî de li pey dek û dolaban digerin, dibêjin qey her kes mîna wan e. Yek ji wan jî nafikire û nabêje gelo dibe ku ev hemleya siyasî ji bo armanceke baş hatibe kirin. Heyf û mixabin, cihê xemgîniyê ye lê partiyên siyasî veguherîne mekanîzmayên ji bo bidestxistina kursî, meqam û rantê.

Lewma namzetiya Başak Demîrtaş a ji bo Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê jî, hewldanên DEM Partiyê yên ji bo Rêya Sêyemîn jî fêm nakin. Ji ewil bazariyên qirêjî tên bîra her kesî lê yek kes jî nabêje ku siyaset dikare ji bo pêşxistina demokrasî û aştiyê were kirin. Ji ber ku siyaseta heyî veguherî ‘siyaseta berjewendiyan’ û nirxên siyasetê hatin jibîrkirin. Ez nizanim bê ka hûn çiqas di ferqa vê rewşa nebaş de ne lê heke em niha mudaxele nekin, ev rewş nîşan dide ku salên pêş hêj pir zûde hatine windakirin.

Ji bilî parastinên xwe yên li dadgehan, ev demekî dirêj bû ez nediaxivîm û inyetke min a wisa jî nebû. Lê di demekî ku ji derveyî me lê derheqê me de ewqas spekulasyon dihatin kirin de nedibû ku ez bêdeng mabûma. Bêguman ez nikarim bersiva her spekulasyon, derew û îftîrayê bidim. Ez ê tenê tiştên hewce dike ez bibêjim dê bibêjim û dîsa xwe vekişînim.

- Ez nizanim bê ka di navbera DEM Partî û AKP’ê de hevdîtin tên kirin an na. Lê heke nebin, ev yek kêmasiyeke mezin a her du partiyan e. Divê hemû partî bikarin ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî hevdîtinan bikin û biaxivin. Ev tiştekî pir rewa ye, heta di rewşa heyî de peywir û berpirsyartiyeke.

- Li ser çapemeniyê hat parvekirin ku di navbera DEM Partî û CHP’ê de hevdîtin tên kirin. Divê ev hevdîtin hêj bêhtir bên kirin û bêhtir bihevre biaxivin. Bi heman awayî divê partiyên din jî bi hev re baxivin. Parastina berevajiya vê rewşê, li dijî xwezaya siyasetê ye.

- Îradeya namzetiyê ya Başak Demîrtaş ji bo wê bû ku rewşa dijbertiyê ya heyî, dabeşkarî û dijminatiya heyî hinek jî be ji holê rake û atmosfereke ku her kes bikare bi hev re biaxive biafirîne. Hêj niha jî cenazeyên zarokên me ji çiyayan tên bajaran û ji bilî barandina rondikên tîmsehê ya koroya ‘şermezarkirina terorê’ çi tiştek nayê kirin. Gelo ma lixwegirtina berpirsyartiyê ya ji bo vê rewşê ji tevahiya kursiyên şaredariyan biqedirtir nîne? Heke bersiva we ‘nîne’ be, wê demê ji vir û şûnde- îşala nebe- dema cenazeyên leşkeran hatin bila mîna libên tizbiyan nekevin rêzê.

- Îradeya Başak Demîrtaş ji bo wê bû ku siyaseta Rêya Sêyemîn bêhtir bê xuyanîkirin. Ji bo wê bû ku bibêjin ‘em siyasetê ne ji bo kursî, meqam û rantê lê ji bo demokrasî, aştî û edaletê dikin.’ Heke kesên ku dibêjin ‘nexêr, ji bo min ev nirx bi qasî kursiya şaredariyê girîng nînin’ hebin, wê demê bila qala edalet û demokrasiyê nekin.

- Îradeya namzetiyê ya Başak Demîrtaş ji bo wê bû ku destên bûne mist bên vekirin û bidestêhevgirtinê bi bîr bixe bû. Kesên ku qîmet nedayîn vê, êdî dema mist li nav çavên wan dikeve qet nebe bila axe waxê nekin.

- Îradeya namzetiyê ya Başak Demîrtaş nîşaneya sekna jidil û birûmet a gelê kurd û DEM Partiyê bû ku tevî bedelên giran jî tu caran dev ji gotina demokrasî û aştiyê bernedan. Bêexlaqên ku di tevahiya jiyana xwe de tu bedel nedayîn û li şûna xwe rûniştî û digotin ‘ji bo hevjînê xwe bazarî kir’, qet nebe belkî ji vir û şûnde hinek jî be biexlaq tevbigerin.

Weke encam;

Pirsgirêka kurd, pirsgirêka giran a demokrasî û edaletê ya li Tirkiyeyê û pirsgirêka aboriyê mijarên me yên sereke ne. Em ê bi her kesên dixwazin van pirsgirêkan çareser bikin re rûnin. Heke em jidilbûn û cidiyetekê bibînin jî her du alî jî dê gavan biavêjin. Ji bo vê jî em ji tu kesî destûrê naxwazin. Îcar tu mecbûriyeta me nîne ku hesabê bidin kesên ji bo kursiyekî ketine qirika hev. Divê DEM Partî bi vê jixwebaweriyê tevbigere. Lê heke bikare, partiya îktîdarê û muxalefet jî di nav de, bi tevahiya partiyan re hevdîtinan bike. Heke bikare, di çarçoveya rêgezan de dikare lihev bike. Ji bo me ji hilbijartinên 31’ê adarê zêdetir, 1’ê nîsanê û pêvajoya piştre girîng e.

Kesên ku girîngiyeke pir mezin didin hilbijartinên 31’ê adarê, divê bi awayekî cidî nêzî lêgerînên me yên ji bo edalet, demokrasî û aştiyê bibin. Divê CHP vê mijarê tenê girêdayî 31’ê adarê neke, divê girîngiyê bide tifaqa têkoşîna demokrasiyê. AKP jî divê van çar saliyên pêşiyê ku dê bêyî hilbijartin derbas bibin, weke firsenda vegera li demokrasiyê binirxîne. Divê DEM Partî bikare bi her du aliyan re hevdîtinan bike û ji wan kî jê li gorî rêgezan tevbigere divê di nava hewldanên lihevkirinê de be.

Ji van aliyan ve namzetiya Başak Demîrtaş, ji bilî DEM Partiyê ji hêla tu aktorên din ên siyasî ve rast nehat nirxandin. Lewma jî tê fêmkirin ku dê bi hevalên me yên din re bikevin pêşbirka hilbijartinê. Lê belê em vê hemleyê ji hilbijartinê zêdetir, ji bo aştiya civakî girîng dibînin.

Lewma jî ji bo pêşketina aştiya civakî û demokrasiyê, tu carî ji bo guftûgo û muzakereyan dereng nîne. Divê hemû partî bikarin bi hev re biaxivin. Divê hemû kes mijarê ji vî alî ve û bi bêhnfirehî binirxîne. Em xizmetê ji bo demokrasî, azadî û aştiyê dikin. Bedelên em didin tenê ji bo vê ne. Û di wê baweriyê de me ku dê ev nirx bi ser kevin û bikevin meriyetê. Ji bo vê hem îrade hem jî hêza me heye.”

Selahettîn Demîrtaş