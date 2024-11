15em Festîvala Fîlmên Kurdî ya Hamburgê dest pê dike

15em Festîvala Fîlmên Kurdî ya Hambûrgê îsal di navbera 7-10ê Mijdarê de bi mijara "Huner Li Dijî Nîjadperestiyê" wê bê lidarxistin.

Festîvala ku çar rojan didome dixwaze balê bikişîne ser hêza afrandina zanetiyê ya hunerê û rola wê ya di peydakirina diyaloga navçandî de.

Ji Komîteya Amadekar a Festîvalê Lîstikvan Bîlal Bulut ji Rojnameya Yenî Ozgur Polîtîkayê re axivî û got, “Festîvala Fîlmên Kurdî ya Hamburgê ji bo gelê me yê li dîasporayê yek ji çalakiyên herî binavûdeng e. Îsal 150 serlêdanên fîlman ji bo festîvalê hatin kirin û em ê 19 ji wan bi gelê xwe re parve bikin. Di nav fîlmên ku hatine hilbijartin de 9 kurtefîlm, 6 belgefîlm û 4 fîlmên metraj dirêj hene. "Me bi taybetî xwest ku fîlmên hemû beşên Kurdistanê tê de cih bigirin."

Komîteya Festîvalê jî daxuyand û got, "Fîlmên hilbijartî bi awayekî bandordar radixe ber çavan ku hunermendên ji çandên cuda çawa li pirsgirêkên civakî dinêrin û çawa berhemên xwe weke sembolên li dijî nîjadperestiyê bi kar tînin."

Xelat û çalakî

Galaya festîvalê wê sibe (7ê Mijdarê) saet di 18.00an de li Zeise Kino ya Altonayê pêk were.

Piştî galayê dê fîlma derhêner Mehmet Alî Konar ya bi navê “Dema Pelên Guza” bê nîşandan. Piştre Konar û lîstikvanê sereke yê fîlm Korkmaz Aslan dê bi temaşevanên sînemayê re bên cem hev.

Di festîvalê de ji Şanoya Mutê nivîskar Yavuz Ekincî wê bi sernavê "Çîrok û Sînema" pêşkeşiyek bike. Adar Jan ku li Berlînê xebatên xwe yên muzîkê didomîne dê di Şemiya 9ê Mijdarê de li Hamburg Kunstê konserê bide.

Di festîvalê de dê di çar beşan de xelat bên dayîn: Kurtefîlma Herî Baş, Belgefîlma Herî Baş, Xelata Taybet a Juriyê û Xelata Behremendiyê ya Hêvîbexş. Di nav endamên juriyê de Mano Xelîl, Yavuz Ekinci û Ozlem Diler jî hene.

Nîşandana fîlman dê li Kino 3001ê ku li Sternschanzeyê ye were lidarxistin.

Agahiyên berfireh ên derbarê bernameya festîvalê û fîlmên ku bên nîşandan de li ser vê navnîşanê peyda dibe.

(AY/TY)