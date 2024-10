Şanoger Elvan Koçer: Li dijî tûndkarî û kuştina jinan em ê jî bi vê festîvalê û lîstikên xwe dengê xwe bilind bikin

Di çarçoveya ‘Rojên Şanoya Jinan a Amedê’ de wê di navbera 5-10ê Mijdarê de festîvala şanoya jinan bê lidarxistin. Festîval wê bi alîkariya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê pêk were û 5 rojan berdewam bike.

Her weha gelek lîstik naveroka wan ji çîrokên jinan pêk tê û lîstikvanên wan jin in.

Têkildarî naveroka Rojên Şanoya Jinan de şanoger Elvan Koçer bi bianet kurdiyê re axivî.

Şanoger Elvan Koçerê di destpêkê de da zanîn ku ev cara yekeme rojên şanoya jinan li dar dixin û ev tişt anî ziman:

“Her sal em festîvala giştî ya şanoyê çêdikin û herî dawiyê jî me festîvala 9emîn çêkiribû. Bi salane me dixwest em festîvala jinan a şanoyê jî çêbikin lê wek xwediyê malê lîstikeke me ya jinan tune bû. Me got wek xwediyê malê em jî lîstîkekê derînin piştre em festîvalê bifikirin. Bi salan bû ku hem lîstikeke jinan hem jî ev festîval xeyala me bû. Dawiya dawî îsal me dest bi lîstikeke jinan kir û niha xebatên me ber bi festîvalê ve bi dawî dibin. Promiyere lîstika me ya bi navê ‘Çalakiya Mal Çêkirî’ jî dê di roja festivalê ya yekem ( 5ê Mijdarê) de were kirin.”

“Ji lîstikên heyî heta şanogeran dê tev jin bin”

Elvanê derbarê naveroka festîvalê de agahî da û wiha pê de çû: “ 9 lîstik tev li festîvalê dibin. Ji Rojhilat du kom, ji Başûr 2 kom, ji Enqerê, Îzmîr û Stenbolê jî lîstikên me hene. Jixwe em wek xwediya malê jî lîstikeke me heye. 3 heb hevpeyvînên dê li ser rola jinan a di şanoyê de hem li Rojhilat, li Başûr , li Bakur û hem jî li Tirkiyeyê , pêk were. Her wiha dê atolyeyeke li ser avakirina çîrokan çêbibe. Yên ku atolyeyan çêbikin, lîstîkan bilîzin, axivêr tev jin in. Hemû lîstikvan jî jin in.”

Çend gotin li ser lîstika ‘Çalakiya Mal Çêkirî’

Elvan Koçerê di berdewama axaftina xwe de bal kişand ser lîstika ku ji aliyê şanogerên jin ên ji Şanoya Bajarê Mezin a Amedê û wiha bi lêv kir:

“ Ev cara yekeme ku em lîstikekî tenê ji bo jinan çê dikin. Di lîstika me ya bi navê ‘Çalakiya Mal Çêkirî’ de sê karekterên cuda jin hene. Ev karakter wek karekterên ku bi navê kurdên sipî ango ‘beyaz kürd’ in an jî em bêjin jiyaneke ji çîna navîn dijîn. Ji aliyê feraseta mêrperest ve di malê de di navbera çar dîwaran de hatine hepskirin. Wek metefor, neynik heye û div ê neynikê de ew jin ji aliyê bav, hevjîn, bra û mêr ve hatibe desteserkirin an jî di mal de hatibe hepskirin, di wê neynikê de xuya dike. Her wiha xweşikatiya ku ji aliyê pergala kapîtalîst ve li pêşiya jinan hatî dayîn û pîvanên ku ji aliyê heman pergalê ve wek ‘estetîkê’ li pêşiya jinan hatî dayîn, tên rexne kirin. Di lîstikê de li ser hem furyaya estetîkê hem ya makyajê ku di îrorojê de jin hemû şibandine hev, disekine. Li ser tundiya mêran disekine. Yanî ev her sê jinên di lîstika Çalakiya Mal Çêkirî de em dikarin bêjin ku temsîliyeta hemû jinên di civakê de dike. Bêguman ez ê qala hemû lîstikê nekim û surprîz jî gelek in di lîstikê de. Navê lîstika me jî ji feraseta ku jin ji civakê hatî durxistin û di mal de di bin çewisandinê hatî hepskiri, tê. Jin çalakiyên xwe di malê de dikin ji ber çewisandin û tundiya mêran.”

‘Bi hêviya em di festivala bê de wek navneteweyî bikin’

Şanoger Elvan Koçer di dawiya axaftina xwe de da zanîn ku ev festîval û lîstikan wan hê destpêkeke û wiha domand:

“ îsal dive ku em ê bi 6 rojan û bi 10 lîstikan vê festîvalê li dar bixin lê em di wê hêviyê de ne ku sala bê em festîvala şanoyê ya jinan di çerçoveyake navneteweyî de li dar bixin. Berbi roja 25ê Mijdarê ve li dijî tundiya li ser jinan, kuştina jinan em ê jî bi vê festîval û lîstikên xwe dengê xwe bilind bikin. Em dibêjin bila her kes xwe ji bo 5-10 Mijdarê amade bike û were temaşe bike.”