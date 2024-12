2024: Jinan di bianet Kurdiyê de çawa cih girtiye?

bianet her meh rapora tundkariya mêran diweşîne. Em jî weke bianet kurdî van raporan ji bo kurdiyê werdigerînin û diweşînin. Weke her sal, her wext û her kêliyê îsal jî têkoşîna jinan a li dijî tundkariya mêran berdewam kir. Li Tirkiyeyê û her deverên cîhanê têkoşîna jinan û bandora vê têkoşînê di sala 2024an de jî berbiçav bû.

Di sala 2024an de bi taybetî li Rojhilata Navîn hebûna şer zêdetir rê li ber tundkariya mêran vekir û bû sedema desteserkirin, îşkencekirin, kuştin û qetilkirina jinan.

Bandora çalakiyên ku li Rojhilatê û Îranê bi qetilkirina Jîna Emîniyê re bi dirûşma “Jin, Jiyan, Azadî” û serperiştiya jînan dest pê kiribû, di sala 2024an de jî berdewam kir.

Her weha şerê ku li Sûriyeyê ji sala 2011an ve didome bû sedema kuştin, birîndarkirin, tecawizkirin, koçberkirin û windakirina bi hezaran jinan. Di sala 2024an de jî li wî welatî tundkariya li dijî jinan berdewam bû.

Dîsa çalakiyên jinan ên li Tirkiyeyê pêk anîn, çi di 8ê Adarê de, di 25ê Çiriya Paşiyê de rojev diyar kirin. Bi taybetî îsal dirûşma “Jin, Jiyan, Azadî” rojeva jinan bû. Tevî ku ev dirûşim li hin deveran hat qedexekirin, jinan di her çalakiyên li dijî tûndkariyê de li qadan berz kirin.

Her weha di vê salê de jî li navendên desteserkirinê, li qadan, li nava malan, li girtîgehan, li kargehan, li dibistanan û hwd.. jin rastî tûndkariya mêran hatin.

Li Afganistan, Hîndistan û li gelek welatên din jî jinan li dijî tûndkariyê têkoşîna xwe domandin.

Li gorî nûçeyên ku bianetê ji rojname, ajans û malperên nûçeyan ên herêmî û netewî kom kirine; di 11 mehên destpêkê yên sala 2024an de mêran, 359 jin kuştine, tacîz li 120 jinan kirine, tundkarî li 592 jinan kirine û her weha tecawiz li 14 jinan kirine. Bi kêmanî 555 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 282 jinan gotiye, "bigûman e".

bianet kurdîyê di sala 2024an de di çarçoveya rojnamegeriya mafparêz de bi giştî nêzîkî 1500 nûçe çêkiriye. Beşek ji wan nûçeyan rasterast behsa jinan dike.

Nûçeyên ku me di nava salê de weşandine ev in:

Parlamentera DEM Partiyê Gulcan Kaçmaz Sayyîgît: Dewlet jinan tenê di nav malbatê de dibîne

Parlamentera DEM Partiyê Gulcan Kaçmaz Sayyîgîtê têkildarî budçeya sala 2025an destnîşan kir û got, "Budçeya AKPê pirsgirêkên ciwanan, jinan, kesên teqawidbûyî, karkeran û astengeran çareser nake. Lewra mijara sereke ya ji bo rejima AKPê ne civak e, şerê li derveyî sînoran e.

25 Kanûn 2024

Egîtîm Sen: Divê Rêvebirê Lîseya Fenê ya Panosê ji ber gotinên wî yên zayendperest ji wezîfeyê bê girtin

"Kêmasiya mekanîzmayên pêşîlêgirtinê yên li dijî tevgerên zayendperest dibe sedem ku rê li ber pirsgirêkên bi vî rengî zêde bibe."

6 Kanûn 2024

Şaredariya Peyasê dê “Pirtûkxaneya Berhemên Jinan” veke

Rêvebiriya Jinan a Şaredariya Peyasa Amedê xebatên ji bo vekirina “Pirtûkxaneya Berhemên Jinan” da destpêkirin. Rêvebiriyê ji bo komkirina pirtûkên ku jinan nivîsîne banga piştgiriyê kir.

17 Kanûn 2024

Jinên feminîst dê ji mafparêza girtî Nîmet Tanrikûlûyê re nameyan bişîne

Bi mebesta ku nameyan ji Tanrikûlûyê re bişîne, jinên feminîst wê di saet 11.00ê roja Şemiya 21ê Kanûna Pêşiyê de li pêş Postexaneya Şîşliyê kom bibin.

18 Kanûn 2024

Li Stenbolê ji ber 25ê Mijdarê 169 jin hatin desteserkirin

Rêxistinên jinan ji bo ku li Tunela Taksîmê kom bin di saet 19.00an de bang kirin. Ji danê nîvroyê ve hemû kuçeyên ku ser bi Kolana Îstîklalê ne bi barîkatên polîsan hatine girtin. Polîsan 169 jin desteserkirin.

25 Mijdar 2024

Li Zanîngeha Marmarayê derbarê xwendekarên ku tundkariya mêran protesto kirine de lêpirsîn hat destpêkirin

Xwendekaraê Fakulteya Hiqûqê Alperen Kargioglu got, "Em tenê ji bo protestokirina kuştinên jinan û ji bo ku em ji kesên ku Peymana Stenbolê pêk naynin re gotinekê bibêjin, li wir kom bûn. Bi rastî ez xemgîn im ku zanîngeha min di vê rewşê de ye, ez hêvî dikim ku di zûtirîn demê de dev ji vê helwesta xwe berdin."

2 Kanûn 2024



Mêran di Mijdarê de 32 jin kuştin

Mêran di meha Mijdarê de tundkarî herî hindik li 71 jinan kirine. Mêran, herî hindik 34 zarokên keç û kur îstismar kirine û 2 zarok jî kuştin.

4 Kanûn 2024

Şaredariya Peyasê dê “Pirtûkxaneya Berhemên Jinan” veke

Rêvebiriya Jinan a Şaredariya Peyasa Amedê xebatên ji bo vekirina “Pirtûkxaneya Berhemên Jinan” da destpêkirin. Rêvebiriyê ji bo komkirina pirtûkên ku jinan nivîsîne banga piştgiriyê kir.

17 Kanûn 2024

Walîtiya Stenbolê ji ber 25ê Mijdarê Taksîm qedexe kir

Walîtiya Stenbolê beriya 25ê Mijdarê Roja Têkoşîna li Dijî Tundkariya Li Ser Jinan careke din biryar da ku qadan li jinan qedexe bike.

25 Mijdar 2024

Şaredariya Wanê ji bo jinan JINKART belav kir

Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê, ji bo jin di veguheztina giştî de bikar bînin dest bi belavkirina JINKARTê kir.

24 Mijdar 2024

Bajar bi bajar bernameyên 25ê Mijdarê: Em bi hev re bi hêz in

Wê li çar aliyê Tirkiyeyê daxuyaniyên çapemeniyê, mîtîng û meş bên kirin. Jin wê bi van çalakiyan careke din hêza têkoşîn û hevgirtinê nîşan bidin.

24 Mijdar 2024

Mêran di 15 salan de 4 hezar û 179 jin kuştin û 7 hezar û 221 jin birîndar kirin

Mêran di 322 rojên navbera qonaxa 1ê Kanûna Paşiya 2024an- 18ê Çiriya Paşiya 2024an de herî kêm 344 jin kuştin û herî kêm tûndkarî li 558 jinan kirin. Di heman qonaxê de çapemeniyê mirina herî kêm 263 jinan weke “biguman” nivîsiye.

21 Mijdar 2024

Platforma Jinan a 25ê Mijdarê: Li dijî tundkariya mêran li Tunela Taksîmê bin

Platformê hemû jin û her kesên ku dixwazin piştgiriyê bidin vexwend çalakiyê û weha got, “Em bi hev re dikarin bi hêz bin. Em jiyan, maf û azadiyên xwe diparêzin.”

20 Mijdar 2024

Parêzer Dîlek Ekmekçiyê li girtîgehê dest bi greva birçîbûnê kir

Nameya ku Ekmekçiyê li girtîgehê nivîsiye, ji aliyê parêzer Peren Sanriyê de li ser medyaya civakî hat weşandin.

18 Mijdar 2024

Konferansa Weqfa Ragihandinê ya IPS/bianetê: Rojnameger Bi Mafên Xwe Hene

Konferans wê di çarçoveya projeya "Rojnamegerî Ji Bo Mafan, Ji Bo Rojnamegeran Azadî" bê lidarxistin. Her weha konferans wê di roja Îniya 22ê Mijdara 2024an de li Kampusa santralistanbulê ya Zanîngeha Bilgi ya Stenbolê pêk were.

12 Mijdar 2024

Femînîstan bang kir: Bila Serap serbest bibe

Di 27ê Mijdarê de li 6emîn Dadgeha Cezayê Giran a Kuçukçekmeceyê wê doza Serapê pêk were. Tê xwestin ku têkoşîna Serapê a ji bo jiyanê weke xweparastineke rewa ya hiqûqî bê qebûlkirin.

11 Mijdar 2024

Hejmara rastî ya bêkaran ji 9 mîlyonî zêdetir e

TUÎKê aşkere kir ku rêjeya bêkariyê ya meha Îlonê ji sedî 8,6 e û hejmara bêkaran jî 3 milyon û 100 hezar e. Daneyên vê mehê û Tebaxê weke yek in. Lêbelê, ev daneyana sînordar kirîne. Rêjeya bêkariyê ya berfirehkirî ji sedî 25,6 e û hejmara rastî ya bêkaran jî 9 milyon û 258 hezar kes e.

11 Mijdar 2024

Li ser medyaya civakî çalakiya Rojîn Kabaîşê: Em edaletê dixwazin

Navenda Mafên Jinan a Wanê bal kişand ser biryara nepenîtiyê ya di dosyayê de û diyar kir ku heta ku bizanibin ka çi bûye bi Kabaîşê ew ê bipirsin.

11 Mijdar 2024

Salîm Guran: Nevzat Bahtiyar Narîn kuşt

Enes Guran ku girtiye ji dadger re diyar kir û got ku îşkence li wî Yuksel Guranê hatiye kirin û dîmenên îşkenceyê cendirmeyan bi wî dane temaşekirin.

7 Mijdar 2024

Nazan Kesal bi lîstîka ‘Birînên Min Ji Evînê ne’ behsa jiyana Furûx Furûxzadê kir

Bi pêşengiya Şanoya Bajêr a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, Şanoya Bajêr a Amedê, Komeleya Çand Huner û Wêjeyê ya Jinan û Rêxistina ÎVAyê di 5ê Mijdarê de "Festîvala Şanoyê ya Jinan a Amedê" hat lidarxistin.

8 Mijdar 2024

Rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê: Tûndkariya polîsan a li dijî rojnamegeran bi dawî bikin

Rêxistinên pîşeyî yên çapemeniyê, têkildarî tundkariya li dijî rojnamegeran ku di demên dawî de zêde bûye, daxuyaniyeke hevpar dan. Di daxuyaniyê de tundkariya li dijî rojnamegeran hat şermezarkirin û peyama piştevaniyê hat dayin.

7 Mijdar 2024

Şanoger Elvan Koçer: Li dijî tûndkarî û kuştina jinan em ê jî bi vê festîvalê û lîstikên xwe dengê xwe bilind bikin

Elvan Koçerê destnîşan kir û got, “Her sal em festîvala giştî ya şanoyê çêdikin û herî dawiyê jî me festîvala 9emîn çêkiribû. Bi salane me dixwest em festîvala jinan a şanoyê jî çêbikin lê wek xwediyê malê lîstikeke me ya jinan tune bû.”

29 Cotmeh 2024

DEM Partî: Em ê Ermenekê nedin jibîrkirin

DEM Partiyê têkildarî 10emîn salvegera karesata madenê ya li Ermenekê daxuyaniyeke nivîskî weşand û got: “Em ê ji bîr nekin, nedin jibîrkirin. Em ê têkoşîna xwe ya nan û edaletê mezin bikin.”

28 Cotmeh 2024

Li Îzmîrê rojnameger bi ‘endamtiya rêxistinê’ hatin sûcdarkirin

Nûçegihana Jinnewsê Melîke Aydin û nûçegihanên Ajansa Mezopotamyayê Semra Turan û Tolga Guney di yekemin sala desteserkirina xwe de wê bi tohmeta endamtiya rêxistinê bên darizandin.

1 Mijdar 2024

Hevşaredar Êlihê Sonuk: Em ê bajarê xwe ji rejîma talanker rizgar bikin

Hevşaredara Êlihê Gulistan Sonuk li pêşiya şaredariya ku hatiye dorpêçkirin axivî, wiha got: “Em ê bi hev re bajarê xwe, şaredariya xwe ji vê rejîma xespkar, talanker û mêtinger rizgar bikin.”

4 Mijdar 2024

Parlamentera DEM Partiyê Çelenkê serdana Mater û Ozerdenê kir

Sevîlay Çelenkê li girtîgehê serdana girtiyên Geziyê kir û got, "Divê hevalên me demildest bên berdan."

4 Mijdar 2024

IHD: Hatîce Onaran ne bi tenê ye

Rêvebera ÎHDê Hatîce Onaran piştî ku cezayê li wê hatibû birîn, hat pejirandin birin girtîgehê. Mafparêzan bertek nîşanî biryarê dan.

10 Cotmeh 2024

Xelata Nobelê a 2024an Acemoglu, Johnson û Robinson bi dest xist

Xelata Nobelê ya Aboriyê ya 2024an ji ber xebatên wan ên li ser avakirina saziyan aboriyê û bandora wan saziyan a li ser aramiya civakî dane Daron Acemoglu, Simon Johnson û James Robinson.

14 Cotmeh 2024

Cenazeyê Rojîn Kabaişê li Amedê hat binaxkirin

Cenazeyê Rojîn Kabaişê li qeraxa Gola Wanê hatibû dîtin. Cenazeyê Kabaîşê li Goristana Yenîkoyê ya navçeya Rezana Amedê hat definkirin.

16 Cotmeh 2024

Li Moskowayê ‘Roja Çanda Kurdî’ hat lidarxistin

Li Mala Netewan a Moskowayê çalakiyeke çandî ya bi navê “Roja Çanda Kurdî” hat lidarxistin.

21 Cotmeh 2024

Demîrtaş: Em qêrîna jinan dibihîsin

Siyasetmedarê kurd Selahattîn Demîrtaş metna “Em qêrîna jinan dibihîsin” da Serokê Giştî yê CHP’ê Ozgur Ozel ku çûbû serdanê.

21 Cotmeh 2024

Ozgur Ozel: Pirsgirêka Kurd dê bi tevlîbûna 86 mîlyonan çareser bibe

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel diyar kir ku pirsgirêka kurd bi axaftina yek kesî çareser nabe û wiha got: “Heta kurd nebêjin ‘pirsgirêk nema’ ev pirsgirêk heye û divê were çareserkirin.”

23 Cotmeh 2024

Mêran di Cotmehê de 49 jin kuştin

Mêran di meha Cotmehê de tundkarî herî hindik li 79 jinan kirine. Mêran, herî hindik 58 zarokên keç û kur îstismar kirine û 8 zarok jî kuştin.

6 Mijdar 2024

Li Amedê jin li dijî tûndkariyê meşiyan

Parlamentera DEM Partiyê Ceylan Akça, piştî meşa ji bo jinên hatin qetilkirin pêk hat li Amedê axivî û got, “Tevahî faîlan di rabirdûya xwe de tûndkarî kirine û dewletê ev yek dizanibû, lê bi zanatî jin neparast. Rojîn, Mîraç, Gulîstan li ku ne?"

8 Cotmeh 2024

Endama KASEDê Serap Ergîn: Em dixwazin bi Mihrîcanên wek Surfestê pêşî li qirkirina çandê bigrin

Di çerçoveya parastina mîrateya çandî û bidestxistina mafên çandî de Komeleya Çand Huner û Wêjeyê Ya Jinan (KASED) li navçeya Sûra Amedê bi navê ‘Surfest’ê mihrîcanek li dar xist.

7 Cotmeh 2024

Xwendekarên Zanîngeha Dîcleyê li dijî kuştina jinan çalakiya rûniştinê lidarxistin

Xwendekarên Zanîngeha Dîcleyê çalaki li dar xistin û nerazîbûn nîşanî qetilkirina jinan dan û bang li rayedaran kirin ku li dijî qetilkirina jinan tevdîrê bigirin.

7 Cotmeh 2024

Li Şemrexê Festîvala Çand û Hunerê ya Jinan wê bê lidarxistin

Şaredarıya Şemrexa Mêrdînê wê Festîvala Çand û Hunerê ya Jinan lidar bixe. Festîval wê di 11 Çiriya Pêşiyê dest pê bike û 12ê heman mehê de bi dawî bibe.

4 Cotmeh 2024

Mêran di Îlonê de 33 jin kuştin

Mêran di meha Îlonê de tundkarî herî hindik li 45 jinan kirine. Mêran, herî hindik 14 zarokên keç û kur îstismar kirine û zarokek jî kuştine.

3 Cotmeh 2024

Ji bo nûçegîhan Bûrcû Karaya hatibû girtin, daxûyanî hat dayîn

Hêzên Têkoşîna Yekgirtî bertek nîşanî girtina rojnamevan Lutfiye Bûrcû Karayê dan û gotin: “Demildest berdin.”

2 Cotmeh 2024

Li Wanê du xwendekarên keç winda bûne

Xwendekara zanîngehê Rojîn Kabaîş û xwendekara dibistana amadehiyê Sumeyye Azîz bi rojane li Wanê winda ne û tu agahî jê nayên wergirtin.

30 Îlon 2024

Festîvala ‘Amed Surfest’ê wê 29ê Îlonê de dest pê bike

Festîvala ‘Surfest’ê di navbera 29ê Îlonê û 5ê Cotmehê de wê bê lidarxistin. Di festîvalê de performansên hunermendên heremî û navnetewî, ji bo zarokan kargehên curbicur, panelên online û dê konser bêne lidarxistin.

26 Îlon 2024

Ezên şerker

Em ji wê kilamê hez dikin, erê. Tenê bêje “şervano”jî em dizanin ku behsa me jî dike, behsa jinan jî. Bes niha mijar ne ew şervantîya bi heybet û çek rext e. Niha ya ku şûrê xwe bilind dike, şervantîya me ya hundirîn e. Ew şervantîya bêdawî û bênavber û bêçek û rext!

24 Îlon 2024

Doza edîtora bianetê Evrîm Kepenekê hat taloqkirin

Edîtora nûçeyên jinan û LGBTÎ+yan ya bianetê Evrîm Kepenek ji ber parvekirinek xwe ya erdhejê bi xala TCK 217/Ayê tê sûcdarkirin.

23 Îlon 2024

Dîlan Guvenç: Qedexekirina perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo zarokan dibe sedema travmayên giran

Dîlan Guvenç, mamosteya MED-DERê destnîşa kir û got: "Berî her tiştî em dixwazin bînin ziman ku dersên bijarteyên kurdî ji bo zarokên kurd wek binpêkirina mafên wan dibînin. Divê tu zarok ji bilî zimanê xwe yê dayikê bi zimanekî din neyên darê zorê û mafên bingehîn nebin bijarte.”

23 Îlon 2024

Derengmayîn jî çû

Çima wî şîrê spî û şîrîn, wê zaroktîya li hembêza dayîkan nayê hewarê? Bi ku va çû ew zaroktîya ku bê rûyê dayîk û xwişkê nedibû? Kanên ew lawikên ku wek berfê spî, wek bexçeyên baharê bê guneh bûn? Mêr kengê û çilo wiha ji însanîyetê ket û bi dijminê her tiştê jinan?

18 Îlon 2024

Bi fotografan 16em Merasîma Xelatên Hrant Dînkî yên Navneteweyî

16em Merasîma Xelatên Hrant Dînkî yên Navneteweyî li Salona Konseran ya Cemal Reşît Rey a Stenbolê hat li dar xistin.

16 Îlon 2024

Li Bismilê ‘Rojên Fîlman’ wê dest pê bike

Şaredariya Bismilê dê li 5 parkên bajar çalakiya “Rojên Fîlman” bide destpêkirin.

12 Îlon 2024

Li Amedê bi pêşengiya jinan ji bo Narîn Gûranê konê sersaxiyê hat vedan

Konê sersaxiyê ya li Parka Koşuyoluyê ku ji aliyê polîsan ve bi gotina “Heke kesên bi çek werin em ê çawa we biparêzin” hat astengkirin, piştî ku Hevşaredarên Amedê hatin qadê hat avakirin.

10 Îlon 2024

Ji bo serlêdanên Xelatên Rojnamegeriyê yên Apê Mûsa îro roja dawîn e

Serlêdanên ji bo 31emîn Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anter û Şehîdên Çapemeniya Azad ku ji aliyê rojnameya Yenî Yaşamê ve tê lidarxistin, îro roja dawîn e.

10 Îlon 2024

Sendîka û komeleyên ziman: Bila zimanê kurdî bibe zimanê perwerdehiyê

Komeleyên ku xebatên zimanê kurdî dikin û Egîtîm Sen li gelek bajaran daxuyanî dan û daxwaza perwerdehiya bi zimanê zikmakî kirin û xwestin zimanê kurdî li her qada jiyanê bibe zimanê fermî.

9 Îlon 2024

Mêran di Tebaxê de 27 jin kuştin

Mêran di meha Tebaxê de tundkarî herî hindik li 63 jinan kirine. Mêran, herî hindik 12 zarokên keç û kur îstismar kirine û 6 zarok jî kuştine.

4 Îlon 2024

MKG: 6 rojnamegerên jin di girtîgehê de ne

MKGê rapora xwe ya binpêkirina mafên jinên rojnameger a meha Tebaxê aşkere kir. Li gorî raporê 6 rojnamegerên jin girtî ne, 25 caran mafên rojnamegeran hatine binpêkirin.

3 Îlon 2024

Romaneke Postmodern: “Payîz an Ziyab” a Suzan Samanciyê

Romana “Payiz an Ziyab”, mîna di şevekê de, mirov li pêy hev çend xewnên nelihev, ji hev dûr, bibînê. Xeyal û rastî, xewn û xeyal; binheşî, dibe xeyal û xewn. Bûyerên ku diqewimin ji hev dûr in, dem û mekân ji hev dûr in, belê di heman demê de ne. Mirov nizane çima ew bûyer qewimiye û paşê çi bûye, çîrokeke ji serî heta binî ya hevgirtî tune… Ev şêwe, di vegotina wêjeyê de, şêweya cereyana “post modernîzmê” ye.

3 Îlon 2024

Hekîm Lokman ji ber ku bi kurdî axiviye hatiye kuştin

Derbarê kuştina Lokmanî de heta niha emniyetê û dezgehên edlî yên Tirkiyeyê ti daxuyanî nedane.

2 Îlon 2024

DEM Partî dê ‘Seferberiya rêxistinbûnê’ bide destpêkirin

Partî di meha Îlonê de wê du konferansan pêk bîne. Di konferansan de rexneyên navxweyî yên partiyê, modelên nû yên rêxistinî û gavên li dijî zextên hikûmeta AKP-MHPê bên avêtin wê were nirxandin.

30 Tebax 2024

Serlêdanên pêşîn ên ji bo JINKARTê hate dest pê kirin

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, ji bo serîlêdana JINKARTê ya ku jinên di navbera 18-64 salî de ku dahata wan tune ye, dest bi serîlêdana pêşîn kir. Serlêdanên ku li ser înternetê bên kirin dê di 9ê Îlonê de bi dawî bibin.

28 Tebax 2024

ÎHD: Di çalakiyên 2023an de 3 hezar û 487 kes hatin derpkirin

Komeleya Mafên Mirovan aşkere kir ku li gorî daneyên ji serlêdanan û xebatên komîsyona girtîgehan hatine wergirtin, par di girtîgehan de 42 kes mirine.

26 Tebax 2024

Jinan çelenga reş danîn ber Balyozxaneya Îranê: Darvekirinan bi dawî bike

Jinên ku li ber balyozxaneya kom bûn xwestin daxuyaniyê bidin, lêbelê polîsan hewl da wan asteng bike.

22 Tebax 2024

TUÎK: 3 milyon û 156 hezar kes bêkar in

Li gorî daneyên TUÎKê yên di çaryeka yekem a salê de bêkarî ji bo mêran ji sedî 7,3 û ji bo jinan jî ji sedî 11,7 hate tomarkirin.

19 Tebax 2024

Dadgehê, îdianameya têkildarî Dilruba Y. a ku ji ber hevpeyvîna li kolanê hat girtin, pejirand

Parêzerê Dilruba Y.yê Huseyîn Yildiz, diyar kir ku muwekîla wî bi îdiaya ku “Kîn û dijminahî xistiye nava gel û piçûk xistiye(TCK 216)” hatiye sûcdarkirin û dadgehê îdianame pejirandiye.

16 Tebax 2024

Komeleya Dema Jinan: Jinên bi kurdî diaxivin rastî cihêkariyê tên

Komeleya Dema Jinan, derbarê jinên kurd ên li Stenbolê dijîn de raporek amade kir û got: “Ji sedî 42ê jinan bi tundiya derûnî û ji sedî 30,40’ê wan jî bi tundiya fîzîkî dibînin. Ji sedî 54.7 jin jî dixwazin bi kurdî agahiyan bigirin.”

15 Tebax 2024

Festîvala Xweza û Çandê ya Depê wê dest pê bike

Wê sibê 1emîn Mîhrîcana Çand û Xwezayê ya Depê dest pê bike. Ji bo beşdarbûnê bang hat kirin.

9 Tebax 2024

Mêran di Tîrmehê de 25 jin kuştin

Mêran di meha Tîrmehê de tundkarî herî hindik li 61 jinan kirine. Mêran, herî hindik 13 zarokên keç û kur îstismar kirine û 4 zarok jî kuştine.

6 Tebax 2024

MKG û DFG: Divê Pexşan Ezîzî demildest were berdan

MKG û DFGê bi daxuyaniyeke hevpar biryara darvekirina rojnameger Pexşan Ezîzî ya rejîma Îranê şermezar kir û bang li rejîmê kirin ku demildest Ezîziyê azad bikin.

31 Tîrmeh 2024

Îranê cezayê darvekirinê li rojnamegera jin a Kurd Pexşan Ezîziyê birî

Îranê bi tohmeta ku “tevlî serhildana çekdarî bûye” cezayê darvekirinê li rojnameger û mafparêza Kurd Pêşxan Ezîziyê birî.

26 Tîrmeh 2024

22emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Munzurê dest pê kir

22emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Munzurê bi çalakiyên cur bi cur hate destpêkirin. Parlamentera DEM Partiyê Ayten Korduyê got ku ew ê ji bo xweza, çand û zimanê xwe dengê xwe bilind bikin.

25 Tîrmeh 2024

KASED: Nêrîneke feminîst li ser romanên kurdî

Seroka KASEDê Saliha Ayatayê diyar kir û got, “Li cihanê jî deriyên edebiyatê ji bo jinan girtî ne, jinan jî hewl daye ku van deriyan bişkînin. Hindik be jî hin caran bi ser ketine. Ji bo kurdan jî heman tişt derbasdar e.”

24 Tîrmeh 2024

Bernameya Festîvala Mûnzûrê eşkere bû

Bernameya 22emîn Festîvala Çand û Xwezayê ya Mûnzûrê hat eşkere kirin. Festîval wê bi diruşmeya “Em ê destûr nedin desteserkirina xweza û îradeya me” di navbera 25-26-27-28ê Tîrmehê de bê lidarxistin.

19 Tîrmeh 2024

ÎHD: Di 6 mehan de herî kêm 3 hezar û 895 caran maf hatine binpêkirin

Şaxa ÎHDyê ya Amedê rapora xwe ya binpêkirinên mafan a 6 mehên destpêkê yên 2024an aşkere kir. ÎHDê da zanîn ku di 6 mehan de herî kêm 3 hezar û 895 caran maf hatine binpêkirin.

17 Tîrmeh 2024

Dîlan Kunt Ayan: Pakêta Darazê ya 9em mûdaxaleyê li destkeftiyên jinan dike

Dîlan Kunt Ayanê diyar kir û got, “Ligel berxwedan û destkeftiyên jinan û her wiha li gel biryarên AYMyê dîsa jî ev pakêta ku mafê jinan binpê dike, hat amadekirin. Ev pakêta darazê mûdaxeleyê li destkeftiyên jinan ku bi salane bi kedeke mezin bi dest xistine, dike.”

17 Tîrmeh 2024

Ji bo Îrîs Mozalarê, aktîvîsta LGBTÎ+yan banga piştgiriyê hat kirin

“Em ê saet di 19.30an de ji bo aktîvîsta mafên mirovan Îrîsê ku bi awayekî neqanûnî hat girtin, li Operaya Sureyya bin ku Kadikoyê ye.”

12 Tîrmeh 2024

Rapora binpêkirina mafên LGBTÎ+yan ya meha Hezîranê hat weşandin

Li gorî rapora nû ya Komeleya Kaos GLyê, binpêkirinên mafên LGBTÎ+yan yên Tirkiyeyî ji ber Meşên Rûmetê yên meha Hezîranê zêde bûne.

8 Tîrmeh 2024

Mêran di Hezîranê de 34 jin kuştin

Mêran di meha Hezîranê de tundkarî herî hindik li 60 jinan kirine. Mêran, herî hindik 7 zarokên keç û kur îstismar kirine û 3 zarok jî kuştine.

3 Tîrmeh 2024

Pêvajoya serlêdanê ya ji bo Xelatên Rojnamegeriyê yên Mûsa Anterî dest pê kiriye

Kesên serlêder wê bikaribin nûçeyên xwe ji bo kategoriyên “Nûçeyên kurdî”, “Nûçeyên tirkî”, “Wêne (wêneyên nûçeyan”, “karîkatûr” û ji bo bîranîna Gurbetellî Ersoz jî “Rojnamegeriya Jinan” bişînin.

18 Hezîran 2024

Saziyên jinan: Sedemên qetilkirina jinan, polîtîkayên bêcezahiştinê ye

Di encama feraseta hişmendiya serdest a ku taciz, tecawizkar û kujerên jinan diparêze, piştî meha Gulanê di meha Hezîranê de jî bi dehan jin ji aliyê mêran ve hatin kuştin.

2 Tîrmeh 2024

Denîz Poyraz li ser gora xwe hate bibîranîn

Denîz Poyraz li ser gora xwe ya li Îzmîrê hate bibîranîn. Di bîranînê de hate destnîşankirin ku têkoşîna Poyrazê wê her tim bidome.

17 Hezîran 2024

Hejmara 68an a Kovara Jinê derket

Hejmara 68an a Kovara Jinê vê heftane derket.

17 Hezîran 2024

Li Colemêrgê mitînga li dijî tayînkirina qeyûman pêk hat

Di 3ê Hezîrana 2024an de Wezareta Navxweyî ji bo Şaredariya Colemêrgê qeyûm erkdar kir û li piştî vê yekê li gelek bajaran nerazîbûn hat nîşandan û nerazîbûn didomîn. Di çarçoveya nerazîbûnan de duh li Colemêrgê li dîjî qeyûm mîtîngek hat kirin.

14 Hezîran 2024

Mêran di Gulanê de 40 jin kuştin

Mêran di meha Gulanê de tundkarî herî hindik li 56 jinan kirine. Mêran, herî hindik 29 zarokên keç û kur îstismar kirine û 5 zarok jî kuştine.

6 Hezîran 2024

Ji ber bîranîna Îbrahîm Kaypakkaya 4 kes hatin girtin

OHD: "Hêceta hiqûqî ya biryara girtinê nîne û Kaypakkaya û nirxên wî nayên krîmînalîze bike."

20 Gulan 2024

Mêran di Nîsanê de 24 jin kuştin

Mêran di meha Nîsanê de tundkarî herî hindik li 33 jinan kirine. Mêran, herî hindik 20 zarokên keç û kur îstismar kirine û 2 zarok jî kuştine.

8 Gulan 2024

Bakirhan li Saraçhaneyê axivî: Em ji bo piştevaniya karkeran li vir in

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tûncer Bakirhan ku beşdarî meşa 1ê Gulanê ya li Saraçhaneyê bû û got, "Heta ku kedkar ji vir neçin em ê ji vir dernekevin.”

1 Gulan 2024

Di pîrozbahiya 1ê Gulana Wanê de rojnameger li pêş kortejê bûn: “Hûn ê nikaribin bêdeng bikin”

Bi hezaran kedkar li Êlih û Wanê ji bo mitîngên herêmî yên 1ê Gulanê hatin kombûn.

1 Gulan 2024

Bajar bi bajar bernameyên ji bo 1ê Gulanê

Di 1ê Gulanê Roja Ked û Piştevaniyê de, bi banga rêxistinên ked-pîşeyî, partiyên siyasî û rêxistinên girseyî yên demokratîk li çar aliyên welat wê mîtîng bên lidarxistin.

30 Nîsan 2024

Botan International, wê 5 Kargehên Rojnamegerîya Kurdî ya Dîjîtal li dar bixe

Botan International, dê 11-12ê Gulanê de bi awayekî rûbirû 5 Kargehên Rojnamegerîya Kurdî ya Dîjîtal pêk bîne. Serlêdan dê heta saet 16:00ê 8ê Gulanê bidomin.

26 Nîsan 2024

Hejmara 58an a Kovara Jînê derket

Hejmara 58an a Kovara Jînê bi manşeta “Di 3 mehên destpêkê ên 2024an de 97 jin hatin qetilkirin: Êdî bes e!” derket.

8 Nîsan 2024

Abdullah Zeydan û Neslîhan Şadalê mazbataya xwe wergirtin

Hevşaredarên Şaredariya Bajarê Mezin yên Wanê Neslîhan Şedal û Abdullah Zeydan mazbataya xwe wergirtin.

5 Nîsan 2024

Mêran di Adarê de 24 jin kuştin

Mêran di meha Adarê de tundkarî herî hindik li 43 jinan kirine. Mêran, herî hindik 15 zarokên keç û kur îstismar kirine û 3 zarok jî kuştine.

4 Nîsan 2024

OHDê rapora xwe ya têkildarî girtîgehên Herêma Marmarayê eşkere kir

Şaxa OHDa Stenbolê rapora xwe ya salane ya têkildarî binpêkirinên li girtîgehên Herêma Marmarayê eşkere kir.

27 Adar 2024

Jinkujî: Polîtîke an A-Polîtîke?

Qirkirina jinan ku di van salên dawî de li Tirkiye û gelek deverên cîhanê zêde bûye, weke pirsgirêkeke civakî derdikeve holê. Ev kiryarên hovane ne tenê pirsgirêkeke takekesî ye, di heman demê de xwedî aliyê civakî û Polîtîke jî. Ji ber vê yekê, jinkujî Polîtîke an A-Polîtîke?

22 Adar 2024

Salîha Ayata: Li dijî qedexe û qirkirina heyî me xwest cil û bergên kurdî bidin nasîn

Seroka KASEDê Salîha Ayatayê got: “Gelek caran çalakiyên çand û hunerî bi hincetên cur bi cur hatin qedexekirin. Her wiha destûr nayê dayin ku kurd bi kincên xwe yên kurdî jî tev li pîrozbahiya Newrozê bibin. Me jî wek Komeleya Çand û Hunerê ya jinan me xwest kul i hember vê qirkirin û qedekirina heyî cilên herêmên Kurdistanê bidin nasîn.

21 Adar 2024

“Ji bo motivasyon û hêviyên ciwanan bên fêmkirin, xebatên li ser hafizeyê girîng in”

Xebatkara Navenda Hafizeyê Burcû Bîngollû destnîşan kir û got,“Di gelek qadan de tevlibûna nifşên nû pir kêm e û em dixwazin di her qadên heyî yên wek mafên mirovan, qada jinan, siyaset û di qadên sivîl ên civakî de balê bikşînin ser vê yekê de ku haya nifşên nû ango jenerasyona nû jî jê vê hafizeyê hebe.

20 Adar 2024

IHD: Li girtîgehên herêma Marmarayê di salekê de 2 hezar û 257 bûyerên îşkenceyê pêk hatine”

Komîsyona Girtîgehan a Şaxa Stenbolê ya IHDyê rapora xwe ya derbarê girtîgehên herêma Marmarayê de aşkere kir. Li gorî raporê di salekê de bi kêmanî 2 hezar bûyerên îşkenceyê û kiryarên xirab pêk hatine.

14 Adar 2024

Li Fransayê mêran di du mehên destpêkê yên salê de 31 jin kuştine

Li Fransayê di sala 2023an de 134 jin hatibûn kuştin.

12 Adar 2024

"Nehiştin çavên me bi başqanan bikeve"

Min jî bi mebesta nivîsandina çavdêriyên hilbijartinê berê xwe da sûka helawciyan a meşhûr. Di nav dikanên çîtik, sifir, hesin, betanî, zêrînger û qondereyan de geriyam û li ber dikaneke betaniyan sekinîm ku xwediyê wê li ber derî, li ser kursiyekê rûniştiye.

12 Adar 2024

Deklarasyona Newrozê ya Stenbolê aşkere bû

Deklarasyona Newrozê ya Stenbolê Parlamenterê Stenbolê yê DEM Partiyê Cengîz Çîçek xwend û got: “Dem dema çareserkirina pirsgirêka Kurd a bi rêyên demokratîk û azadiya fîzîkî ya Abdullah Ocalan e. Ji bo azadî û serkeftinê dema rabûna ser pêyan e.”

11 Adar 2024

Li Stenbolê tevî astengiyan jin û LGBTI+ li kolanan in

Polîsan di saet 16.00an de bi bariyeran rêyên kûçeyên ku berbi Kolana Sîraselvîlerê diçin, girtin.

8 Adar 2024

Jinan li Amed, Şirnex û Wanê 8ê Adarê pîroz kirin

Jin bi dirûşma "Bi 'jin jiyan azadiyê' ber bi azadiyê ve” ji bo 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî kom bûn.

8 Adar 2024

Bila 8ê Adarê pîroz be!

Em weke bîanetê 8ê Adara tevahî jinan û LGBTI+yan pîroz dikin û cîhanek bê tûndkarî û şer dixwazin!

8 Adar 2024

Google ji bo 8ê Adarê doodle weşand

Di doodle Googlê ya 8ê Adarê de komek jin hatine xêzkirin ku di nava lihêfekê de civiyane. Li ser lihêfê jî sembolên têkoşîna femînîstan hatine nexşkirin.

8 Adar 2024

MKG: Em xwedî li pêşeroja xwe derdikevin

MKGê diyar kir ku ew îsal 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanê bi berxwedanê pêşwazî dikin û got: “Em di 8ê Adarê de li qadan in. Em xwedî li hêvî û pêşeroja xwe derdikevin.”

8 Adar 2024

8ê Adarê: Metroya Stenbolê piştî saet 14.00ê wê nexebite

Metro İstanbul ragihand ku xeta M2yê ya Yenîkapi-Haciosman, deriyê Kolana Îstîklalê yê îstasyonên Şîşhaneyê û xeta F1ê ya Taksim-Kabataşê wê girtîbe.

8 Adar 2024

Navenda Mafên Jinan a Baroya Wanê vebû

Baroya Wanê, Navenda Mafên Jinan vekir. Parêzer Mariye Borazanê got: “Em armanc dikin ku li dijî her cure tundiyê rêyên hiqûqî bikarbînin û pêşiyê li pêkanîna polîtîkayên necezakirinê bigirin.”

7 Adar 2024

Mêran di Sibatê de 37 jin kuştin

Mêran di meha Sibatê de tundkarî herî hindik li 43 jinan kirine. Mêran, herî hindik 2 zarokên keç û kur îstismar kirine û 3 zarok jî kuştine.

7 Adar 2024

Tevgera Ekolojiyê ya Mezopotamyayê ji bo Geliyê Godernêyê bang kir

“Di 9ê Adarê de em jînparêz, ekolojîparêz, jin, ciwan, sendîka, partî û hemû dînamîkên ku civakê pêk tînin vedixwînin Geliyê Godernê yê.”

6 Adar 2024

Fîlmê “Stranên Keziya Sor” hate nîşandan

Fîlm 20 deqe ye û ji tevahî pêkhateyên herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 200 jin di fîlm de cih digirin. Fîlm li Reqa û herêma Cizîrê hatiye kişandin.

4 Adar 2024

Bûkên Kurdan

Pirtûka ku bi pênûsa bîranînên Yaşar Xanimê ya demên zor rê nîşanê mirov dide, hem şahid e hem jî mirov dike şahid.

4 Adar 2024

Endamên Platforma 25ê Çiriya Paşiyê beraet kirin

Endamên Jin bi hev re Hêz in û Platforma Jinan a 25ê Çiriya Paşiyê di dozê de beraet kirin.

29 Sibat 2024

Dîcle Muftuoglû piştî 303 rojan serbest bû

Li ser îdiayên şahidê nepen Dîcle Muftuoglû got, "Li cihekî ku di rojekê de 8 jin hatin qetilkirin, helbet hûnê li wir bi rêxistinên jinan re hevdîtinan bikin û agahiyê bigirin. Ji îfadeya şahid yek tiştek rast tune. Tenê çalakiyên min ên pîşeyî krîmînalîze dike."

29 Sibat 2024

Mêran di 24 saetan de 8 jin kuştin

Bûyerên tûndkariya mêran ên li Îzmîr, Bûrsa, Sakarya, Erzirom, Denîzlî û Stenbolê careke din nîşan da ku jin li Tirkiyeyê ne di ewlehiyê de ne.

28 Sibat 2024

Kolektîfa Sînemaya Mezopotamyayê wê fîlmên derbarê jinan de nîşan bidin

Kolektîfa Sînemayê ya Mezopotamyayê wê di meha Adarê de fîlmên derhênerên jin nişan bidin.

28 Sibat 2024

bakad: Zimanê nûçeyan divê rêzê li mafê aştiyê yê hemû beşên civakê bigire

Koordînatorê Giştî yê Komeleya Lêkolînên Çandî ya ji bo Aştiyê – bakad, Atalay Goçer destnîşan kir û got: “Divê zimanê nûçeyan bikaribe derfetên jiyana bi hev re biafirîne. Divê di vî warî de veguherîna civakî pêk bîne.”

28 Sibat 2024

Gultan Kişanakê ji rojnamegerên jin re name şand

Namzeta Hevşaredariyê ya DEM Partiyê ya Bajarê Mezin a Enqereyê Gultan Kişanakê ji rojnamegerên jin re nameyek şand û wiha got: “Heke ji pênûsên azad ên ku baweriya wan bi azadiya jinan, aştiya civakî û rêgezên demokratîk tên nebin, ev têkoşîn dê bi ser nekeve.”

26 Sibat 2024

Alîkarê Serokê Giştî yê RTUKê Îbrahîm Uslu ji bo Wezareta Çand û Geştiyariyê hat wezîfedarkirin

Alîkarê Serokê Giştî yê RTUKê Îbrahîm Uslu ji bo Wezareta Çand û Geştiyariyê hat wezîfedarkirin. Uslu ji bo Merve Dizdar a ku di Festîvala Fîlman a Cannesê da Xelata Lîstikvana Herî Serketî ya Jinan wergirtibû de daxuyanî dabû û gotibû, "Ji bo xelatgirtina kesên ku hurmeta welatê xwe nagirin tiştekî pîrozkirinê tune ye"

16 Sibat 2024

Li ku ma

Erê lo… Wexteyek em û firtone hevalên hev, em û bahoz aşiqên hev bûn. Sehne wiha ebedî, jiyan wiha formalîte nebû. Hesta” em ê îro çi bikin?” me ji nav livînan dipekand, eyneyan rûyên ronî nîşanê me dida, riyên nû, şiverêyên pak û nazik…

15 Sibat 2024

Vîdeoya tûndkariya mêran a bianetê di weşanê de ye

Mêran di sala 2023an de hêrî kêm 333 jin û 28 zarok kuştine. Mêran tecawiz li 18 jinan kirine, bi darê zorê karê seksê bi 371 jinan dane kirin, 123 zarok istismar kirine, tacîz li 355 jinan kirine, 745 jin birîndar kirine.

14 Sibat 2024

Eylûl Nazlier: Divê em bi zimanê xwe hunera xwe pêş bixin

Di van demên dawîn de gelekan ji me li ser malikên medyaya dijital, tv û hwd dengê Eylûl Nazlierê bihîstiye û performansa wê ya bi sêtêlê temaşe kiriye. Êdî di nav mûzîka kurdî ya li Bakûr hêdî hêdî jinên ku bi amûra xwe li ser dikê ne hejmara wan zêde dibe. Bi taybetî jî bi hunermendên MKM û pê re jî bi Komên wek ên JINMAyê mirov dikare bêje hejmara van jinan zêdetir bû.

12 Sibat 2024

Mêran di Kanûna Paşiyê de 28 jin kuştin

Mêran di meha Kanûna Paşiyê de tundkarî herî hindik li 39 jinan kirine. Mêran, zarokên kur jî di nav de herî hindik îstismar li 5 zarokan kirine û 5 zarok jî kuştine.

6 Sibat 2024

Mizgîn Ronak wê behsa “Dengê jinan di wêjeyê de” bike

Nivîskara bianet kurdiyê Mizgîn Ronak wê beşdarî bernameya bi navê “Dengê jinan di wêjeyê de” bibe.

5 Sibat 2024

Rewşa Sosyo-Psîkolojîk ya Jinkujiyê

Kuştina jinan a ku di van demên dawî de zêde bûye, yek ji pirsgirêkên herî girîng ên Tirkiye û cîhanê ye. Kuştina jinê weke kuştina bi zanebûn a li hemberî jinê tenê ji ber ku jin e tê pênasekirin. Kuştina jinan ne tenê kuştinek e, di heman demê de pirsgirêkek civakî ye.

31 Çile 2024

Li Îzmîrê di serdegirtinên malan de 5 kes hatin desteserkirin

Endama Meclîsa Partiyê ya TOPê û Mor Dayanişmayê Dîdar Gul û Serokê ESPê yê Îzmîrê Kerîm Altinmakas jî di nav de gelek kes bi hinceta “Serdanên girtîgehê” hatin desteserkirin.

30 Çile 2024

Li Girtîgeha Evînê ya Îranê 61 jinan dest bi greva birçîbûnê kirin

61 girtiyên siyasî yên jin ên li Girtîgeha Evînê ji bo protestokirina bidarvekirina Muhammed Qabadlo û Farhad Salîmî dest bi greva birçîbûnê kirin.

25 Çile 2024

Ji LGBTI+yan bo Partiya Refahê ya ji nû ve: Bajar yên me ne

Di vîdeoya ku di çarçoveya kampanyaya hilbijartina herêmî de ji aliyê Partiya Refahê ve hatiye weşandin de axaftinên nefretê yên li dijî LGBTI+yan cih girt.

25 Çile 2024

Namzetên hevşaredariyê yên DEM Partiyê yên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê diyar bûn

Dogan Hatûn û Serra Bûcak bûn namzetên hevşaredariyê yên DEM Partiyê yên Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê.

24 Çile 2024

442 hezar zarok nikarin biçin dibistanê û gelek ji wan nikarin bi zimanê dayikê perwerde bibin

Mafê perwerdehiya bi zimanê dayikê ji bo pêşketina şexsî û akademîk a zarokan, mafekî girîng e. Ev maf dihêle ku zarok, ziman û çanda xwe hîn bibin, nasnameya xwe bi pêş bixin û bi bandor beşdarî civakê bibin.

22 Çile 2024

Mêran di sala 2023an de herî kêm 333 jin kuştine

Mêran di sala 2023an de hêrî kêm 333 jin û 28 zarok kuştine. Mêran di heman salê de herî kêm tecawiz li 18 jinan kirine, 123 zarok istismar kirine, tacîz li 355 jinan kirine, 745 jin birîndar kirine û bi darê zorê karê seksê bi 371 jinan dane kirin.

22 Çile 2024

Reqsa Gulîzerê

Destê mirov ji helbestê nebe jî, digel xumexum û zimezima li nêv dinyayên jinîtiyê, desmalek spasiyê diçe ba helbestvana hêja. Dê bi tembûra dilê jinên bibask û perwaz, ev helbest bigihîjin roj û şevên dilgeş û bimiraz…

18 Çile 2024

22 kesên li Amedê hatibûn desteserkirin, serbest bûn

Wezîrê Kar û Barên Hundir Alî Yerlîkayayî di 16ê Kanûna Paşiyê de ragihandibû ku bi tohmeta “propagandaya rêxistinê kirine”, “alîkarî dane rêxinsitê” li 28 bajaran 165 kes desteser kirine.

18 Çile 2024

Li 28 bajaran 165 kes hatin desteserkirin

Di nava desteserkiriyan de Dayikên Aştiyê, çalakvanên Nobeta Edaletê, çalakvanên TJAyê û hunermendên NÇMyê jî hene.

16 Çile 2024

TUIK: Rêjeya bêkariyê zêde bûye

Li gorî daneyên TUIKê rêjeya bêkariya 0,4 pûan zêde bûye û derketiye ji sedî 9an.

10 Çile 2024

Malbata Gulistan Dokûyê: Bila ev tarîtî bi dawî bibe

Malbata Gulistan Dokûyê li Dêrsimê bang kir û got: “Gulistan 4 sal in di nava tarîtiyê de ye, bila ev tarîtî bi dawî bibe.”

5 Çile 2024

DEM Partî wê di 13 û 14ê Kanûna Paşiyê de namzetên xwe hilbijêre

Lijneya Navendî ya Rêveberiyê ya DEM Partiyê piştî civîna xwe ya 10 saetan, biryar da ku namzetên xwe yên hilbijartina herêmî, di 13 û 14 Kanûna Paşiyê de hilbijêre.

4 Çile 2024

"Kirasê Mar" ê kê ye?

Îja du pirtûkên helbestên kurdî hebûn ku “bi kirasên xwe” di fuarê de bi hev re gihîştin ber destê xwendevanan: "Kirasê Mar" û "Kirasê Heyvê"... Mar û Heyv ji hev pir dûr bin jî kiras heman kiras e, lê helbet ji bo ku yê mar bi çavan tê dîtin rasttir e, lê yê heyvê jî heye, ne?

4 Çile 2024



Mêran di meha Kanûna Pêşiyê de 30 jin kuştin

Mêran di meha Kanûna Pêşiyê de tundkarî herî hindik li 38 jinan kirine. Mêran, zarokên kur jî di nav de herî hindik îstismar li 5 zarokan kirine, herî hindik 5 jin tacîz kirine.

4 Çile 2024

Demîrtaş: Ez spasdarê gelê me yê welatparêz im

Hevserokê Giştî yê HDPê yê berê Selahattîn Demîrtaş ji bo sersaxiya bavê xwe peyamek şand û spasiya her kesên tev li sersaxiyê bûne kir.

3 Çile 2024

Li Êlihê polîsan midaxeleyî xwepêşandana ji bo qeyûman kir: Nezî 100 kes hatin desteserkirin

Li Êlihê polîsan bi ava şîd û gazê midaxeleyî girseya ku qeyûm protesto dikir, kir. Nêzî 100 kesî bi derpkirinê hatin desteserkirin.

5 Mijdar 2024

