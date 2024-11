DEM Partî: Gelên Tirkiyeyê dê li dijî vê zordestiyê serî netewîne

Lijneya Rêveberiya Navendî (MYK) a Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) têkildarî tayînkirina qeyûm a li Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê, Şaredariya Êlihê û Şaredariya Xelfetî ya Rihayê û dorpêçkirina şaredariyan daxuyaniyeke nivîskî weşand.

Di daxuyaniyê de hate gotin ku desthilata AKP-MHPê piştî Colemêrg û Esenyurtê, xespkirina şaredariyan didomîne.

Êriş li dijî kurdan e

DEM Partiyê tayînkirina qeyûm weke darbeyê pênase kir û got: “Balkêş e ku di salvegera darbeya Meclisê ya di 4’ê Mijdara 2016’an a li dijî îradeya gelê kurd hate kirin. Êrişên bi mebesta tesfiyekirina siyaseta demokratîk a gelê kurd de tên kirin, ji sala 1994’an heta niha didomin û îflas kiriye. Ya ku hatiye kirin tenê dubareya 30 salan e. Em careke din dibêjin ku ev êriş, darbeyeke eşkere ya li dijî îradeya gel e. Darbeyên qeyûman ên di demên berê de hatine kirin, ji hêla gel ve hatine redkirin, pratîka qeyûman di hilbijartinan de têkçûneke mezin xwarine û gelê me partiya me weke îradeya xwe destnîşan kir. Israrkirina di darbeya qeyûm de ku di her hilbjartinê de têk diçe, nîşaneya têkçûna siyasî ye. Îktîdara AKP-MHP’ê, şaredariyên ku nekariye bi rêya hilbijartinan bi dest bixe, hewl dide bi rêya daraz û hêzên ewlekariyê xesp bike. Ev yek ji xwe re kiriye hînbûnek. Û darbeya qeyûm veguherandiye rejîmekê. Ev êriş, di heman demê de êrişeke li dijî mafê bijartin û hilbijartinê yê gelê kurd e. Dorpêçkirina şaredariyan, veguherandine qereqolan û ev yek nîşan dide ku rejîma siyasî ya heyî rewabûna xwe ya demokratîk winda kiriye."

Ev darbe li dijî hemû gelen Tirkiyeyê ye

"Li ser van xakan tu îktîdar bi zordestî û zilmê nekarîne bi ser kevin û dê bi ser nekevin. Dê gelên Tirkiyeyê tu caran serî li ber vê zordestiyê serî netewînin. Di hilbijartinên dawî de van pratîkên îktîdarê têkçûneke mezin xwar û her ku di vê rêbazê de israr dike jî dê mezintir winda bike. Darbeya qeyûm, pirsgirêka demokrasî û azadiyê ya 85 milyon welatiyan e. Heke pêşiya wê neyê girtin, dê tenê bi xespkirina şaredariyên bajarên kurdan re bisînor nemîne. Ji kîjan partiyê dibe bila be, qeyûm li dijî mafê bijartin û hilbijartinê, li dijî îradeya siyasî gefeke eşkere ye. Bi vê wesîleyê em bang li raya giştî ya demokratîk dikin; li dijî vê feraseta darbekar a nerewa bila her kes dengê xwe bilind bike û nerazîbûna xwe nîşan bide.”

"Ev rêbaz û êriş, hemû lêgerîn û nêzikatiyên ji bo çareseriyê jehrî dikin û gumaneke mezin li ser jidilbûna îktîdarê çêkiriye. Em li bendê bûn ku ji bo çareserî û aştiyê destê xwe dirêj bikin lê destê xwe dirêjî îradeya gel kirin. Em li bendê bûn ku ev pirsgirêk bi rêya guftûgo û muzakereyan were çareserkirin lê wan li ber îradeya gel xefik danîn. Em ê bi tu awayî serî netewînin û ji têkoşîna xwe paşvegavê neavêjin. Îktîdarê îflas kiriye û heke li bendê be ku dê bi van rêbazan bi ser keve, dê bibîne ku pir mezin xwe dixapîne. Gelê me jî dê di her şert û mercan de xwedî li îradeya xwe derkeve.”