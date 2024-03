Salîha Ayata: Li dijî qedexe û qirkirina heyî me xwest cil û bergên kurdî bidin nasîn

Ji Newroza Amedê re tenê rojek ma. Ber bi 21ê Adarê roja Newrozê ve çawa ku li bajarên wek Rojhilat, Başûr, Rojava û Bakûr agir Newrozê bilind dibe û şahî û çalakiyên beriya roja 21ê Adarê destpê kiribin, bi heman awayî li Amedê jî pîrozbahiyên beriya 21ê Adarê didomin. Yek ji wan pîrozbahiyên heyî ya ji aliyê Komeleya Jinan a Çand, Huner û Wêjeyê (KASED) bû.

KASEDê li Sûr a Amedê li Sakli Konakê Newroza 2024an pîroz kir. Di pîrozbahiya ku ji Namzetên hevşaredariyê, Tevgara Jinên Azad (TJA) heta nivîskar û rewşenbîr, rojnameger , xebatkarên çand û hunerê û gelek kes beşdarî pîrozbahiyê bûn.

Piştî pîrozbahiya em bi seroka KASEDê Salîha Ayatayê re têkildarî bernameyê axivîn.

"Di newrozan de jî cil û bergên kurdî tên qedexekirin’

Destpêka axaftina xwe de Salîha Ayata da zanîn ku di van salên dawî de zext û qedexeyên li ser ziman, çand û cil û bergên kurdî roj bi roj zêdetir bûn û wiha got: “Gelek caran çalakiyên çand û hunerî bi hincetên cur bi cur hatin qedexekirin. Her wiha destûr nayê dayin ku kurd bi kincên xwe yên kurdî jî tev li pîrozbahiya Newrozê bibin. Me jî wek Komeleya Çand û Hunerê ya jinan me xwest ku li hember vê qirkirin û qedekirina heyî cilên herêmên Kurdistanê bidin nasîn. Me li ser vê yekê lêkolîn kir û bi piştgiriya gelek saziyan me bi hevre cil û bergên heremî amade kir. Me xwest danasîna cil û bergên kurdî bikin ku kurd îro çand û hunera xwe û di heman demê de bi cil û bergên xwe di nav berxwedanekê de be.”

‘Armanca pêşkêşkirinê sekna li dijî astengiyan e’

Di bernameya pîrozbahiyê de yek ji naveroka ku herî zêde rastî eleqeya kesên tevlêbûyî hatî jî bêgûman defîleya cil û bergên kurdî bû. Salîhayê der barê vê yêkê de biplêv kir ku armanca pêşkêşkirina kincên kurdî yên resen sekna li dijî zext û astengiyan li ser çanda kurdî ne û bi vê yekê cil û bergên kurdî bi ruh û can dikin.

‘Ji xeynî serhedê me tevahiya cil û bergên Bakûr nîşan da’

Salîhayê axaftina xwe wiha domand: “ Bi vê fikr û nêzikatiyê hewl da tevahiya şêweyên cil û bergan ên li tevahiya parçeyên Kurdistanê û her wiha li herêmên Bakûr, nîşan bide. Ji xeynî serhedê yek du herêm kêm bin jî û ya rastî me nexwest em cilên xelet jî nîşan bidin, me tevahiya cil û bergên Bakûr nîşan da. Li gel vê yekê jî cilên Rojava, Başûr, Şengal, Rojhilat jî me nîşan dan.

(WT/AY)