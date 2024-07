Li rojnamegerên Kurd cezayê girtîgehê hat birîn

Di doza 11 nûçegihanên MA û JINNEWSê de şandeya dadgehê ji bo 3 rojnamegeran biryara beraetê da û li 8 rojnamegeran jî 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê birî.

Di çarçoveya lêpirsîna navenda wê Enqereyê de Rêvebira Karên Nivîsan a Ajansa Mezopotamyayê (MA) Dîren Yurtsever û nûçegihanên MAyê Bêrîvan Altan, Selman Guzelyuz, Hakan Yalçin, Emrûllah Acar, Ceylan Şahînlî, Zemo Aggoz û Denîz Nazlim û nûçegihanên JINNEWSê Habîbe Eren û Oznûr Deger û stajyarê MAyê yê berê Mehmet Gunhan di 29ê Cotmeha 2022an de hatibûn girtin û di 16ê Gulana 2023an de hatibûn berdan.

Danişîna biryarê ya rojnamegeran li 4emîn Dadgeha Cezayên Giran a Enqereyê hat lidarxistin. Rojnameger tev li danişînê nebûn lê parêzer amade bûn.

"îfadeyên şahidan vala ne"

Resûl Temûr li dijî nêrîna dozger a bi daxwaza cezakirinê parastin kir. Temûr, diyar kir ku dosya li ser agahiyên îstîxbarî hatiye vekirin û têkildarî vê di dosyayê de belge tune ne û tenê li ser îfadeyên şahidên nepen hatiye vekirin. Temûr, got ku lêpirsîn bi awayekî şaîbe hatiye vekirin, di pêvajoya darizandinê de tu delîl derneketine holê û hewldan heye ku bi rêya îfadeyên şahidên nepen teşe bidin dosyayê. Temûr, anî ziman ku miwekîlên wî li ser nasnameya kurdî û rojnamegeriyê îfade daye û îfadeyên şahidên nepen tenê îftîra ne û ne gotinên bên piştrastkirin in. Temur, wiha domand:

“Hewldan heye ku van îfadeyan bi rêya nûçeyên di ajansê de hatine parvekirin şênber bikin. Şahidên nepen û eşkere bi sedan îfade dane û wan îfadeyan tevan bînin hûn ê bibînin ku îfadeyên vala ne. Her wiha Huseyîn Durudenîz dibêje ku miwekîlên me nas nake. Kerem Gokalp jî di heman çarçoveyê de îfade daye. Divê ev îfadeye ji dosyayê bên derxistin.”

Parêzer Hulya Yildirimê jî bal kişand ser îfadeyên şahidê eşkere Ozgur Baran ên di dosyayê de ne û anî ziman ku dozger li şûna îfadeyên di danişînê de esas bigire, îfadeyên berê esas girtiye. Yildirimê got ku ev yek ji hêla hiqûqê ve mimkin nîne. Yildirim, da zanîn ku Bêrîvan Altan di demên berê de jî rastî heman îfadeyên şahid hatiye, dosyaya wê li îstînafê ye û lewma rast nîne ku ji ber heman îfadeyan were darizandin. Yildirim, destnîşan kir ku Altan ji ber derketina derveyî welat ên eşkere û rewa tê sûcdarkirin û wiha got: “Ji ber îfadeyên vî şahidî dozeke li 2’yemîn Dadgeha Cezayên Giran a Semsûrê didome heye. Dadgehê biryar da ku gotinên şahid esas negirin û biryara beraetê da.”

“Rojnamegerî hedef tê girtin”

Parêzer Şevîn Kaya jî pirsa “Ev rojnameger çima hedef tên girtin?” kir û anî ziman ku derheqê miwekîlê wê Selman Gozelyuz de tu delîl nînin. Kaya, got ku miwekîlê wê di geştekê de govend gerandiye û ev jî di dosyayê de cih girtiye. Kaya, da zanîn ku şêweyê çêkirina nûçeyê ya miwekîlê wê weke sûc hatiye nîşandan. Kaya, pirsa “Çêkirina nûçeya tecrîdê çima dibe sûc?” kir û diyar kir ku çêkirina şêweyê nûçeyê hedef tê girtin. Kaya, daxuyand ku çapemeniya azad hedef tê girtin.

Parêzera Habîbe Eren, Ebrû Akkal jî got ku di îdianame û mutalaayê de çalakiyên tê îdiakirina miwekîla wê tev li bûye hatine rêzkirin lê di vê mijarê de tu delîl tune ne. Akkal, da zanîn ku Eren li JINNEWS’ê dixebite lê tê îdiakirin ku nûçegihana MA’yê ye. Akkal, got ku di danişînê de li “K8Ç4B3L1T5” hatiye guhdarîkirin, ev kes li xwe mikûr hatiye ku ji bo dewletê dixebite û divê gotinên wî esas neyên girtin.

Parêzera nûçegihana JINNEWSê Oznûr Deger, Çîgdem Kozan jî anî ziman ku miwekîla wê weke nûçegihana MA’yê hatiye nîşandan û got: “Ev agahî bi tena serê xwe nîşan dide bê ka ev dosya bi çi awayî hatiye amadekirin. Dibe ku ajans û rojnamee ji îktîdarê cuda bifikirin. Ev nabe sûc. Îfadeyên şahidên nepen nîşan didin ku tu eleqeya ajansan bi rêxistinê re nîne.”

Parêzera Denîz Nazlim, Sîpan Cîzrelî jî anî ziman ku derheqê miwekîlê wê de tu delîlên şênber tune ne. Cîzrelî, bal kişand ser îfadeyên şahidê nepen a “Berpirsyarê Enqereyê ye” û got ku Xwediyê Îmtîyazê yê MA’yê Ferhat Çelîk dema weke şahid îfade dayî aniye ziman ku pozîsyoneke wiha di ajansê de nîne û armanc ew e ku rojnamegerî were îllegalîzekirin. Cîzrelî, got ku rojnameger hedef tên girtin û daxwaza beraetê kir.

Parêzerê Midûra Karên Nivîsan a MA’yê Dîren Yurtsever, Ozgur Erol jî bertek nîşanî pênaseya “birayê wê di nava rêxistinê de ye” û bal kişand ser rêgeza “şexsîbûna sûc.” Erol, anî ziman ku di îdianameyê de qala çalakiyan tê kirin lê tu agahî tune ne. Erol, pirsa “Ev tê çi wateyê?” Erol, daxuyand ku têkiliyên rojnameger Zemo Aggoz a di dosyayê de tê darizandin ên bi xwişk-birayê wê re jî hatiye îllegalîzekirin û ev pirs kir: “Ma mirov nikare bi xwişk-birayê xwe re têkiliyan deyne? Ma tu xebatên îllegal ên xwişk-birayê wê hene? Tune ne.” Erol, bal kişand ser îfadeyên K8Ç4B3L1T5 û wiha got: “We çima di danişîna duyemîn de lê guhdarî nekir? Îfadeyên vî kesê ji hêla usulê ve jî bipirsgirêk in.”

“Şahid îfade qebûl nekir”

Erol, anî ziman ku şahidê eşkere Ozgur Baran li tu rojnamegeran guhdarî nekiriye, Baran gef li ajansê xwariyê, di danişînê de li xwe mikûr hatiye û bi kesên li ajansê dixebitin re pirsgirêka wî hebû. Erol, bi bîr xist ku Baran piştre tevahiya îfadeyên xwe red kiriye û paşve kişandiye. Erol, got ku weşandina bernameyên Yurtsever a di Medya Haberê de weke sûc hatiye nîşandan û got ku miwekîla wê ev bername ji bo şîrketa produksiyonê çêkirine.

Piştî parastina parêzeran, şandeya dadgehê ji bo biryarê navber da.

Ceza li 8 rojnamegeran birî

Piştî navberê biryar hate dayîn. Şandeya dadgehê ji bo rojnameger Habîbe Eren, Ceylan Şahînlî û Mehmet Gunhan biryara beraetê da. Şandeyê ji bo rojnamegerên din jî 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê birî.

Çi bûbû?

Di 25Ê Çiriya Pêşiyê de polîsan li neh bajaran bi ser malên rojnamegeran û ofîsên MA û Jinnewsê de girtin. Di encamê de Midûra Nûçeyan a MAyê Dîren Yûrtsever, nûçegîhan Emrûllah Acar, Zemo Aggoz, Bêrîvan Altan, Selman Guleryuz, Denîz Nazlim, Ceylan Şahînli î Hakan Yalçin, nûçegîhanên Jinnewsê Oznûr Deger û Habîbe Erenar hatibûn desteserkirin.

Di heman demê de polîsan dest danîbûn komek kamera, komputer û kelûpelên din ên rojnamegeran. Dadgehê biryar dabû rojnameger bila 24 saetan nikaribin bi parêzerên xwe re biaxivin. Zemo Aggoza ku dayika pitikeke 48 rojî bû, li navenda polîsan şîr dabû pitika xwe.

Aggoz piştî ku ew birin dozeriyê, bi şertê kontrola edlî serbest bûbû.