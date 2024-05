“Li Efrînê nêzîkî 34 hezar Kurdên Êzidî ji aliyê kê ve koçberî ku derê hatine kirin?”

Parlamenterê Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Partî) yê Stenbolê Cengîz Çîçek têkildarî guhertina navên kurdî û bi tirkîkirina wan navan yên gund, kolan û taxên Efrîna serbi bajarê Helebê yê bakurê rojavayê Sûriyê, ji Wezîrê Derve Hakan Fîdan pirsî.

Çîçek destnîşan kir û got, “Tirkiyeyê, di Çileya 2018’an de li herêma Efrînê ya ku li bakurê rojavayê Helebê ye û piraniya wê Kurd in, operasyona Çiqlê Zeytûnê daye destpêkirin. Di vê operasyonê de û piştî vê operasyonê ku du ji "operasyonên bejayî" yên li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ne, ji aliyê hêzên Tirk û çeteyên cîhadîst ên ku Tirkiye piştgiriyê didin wan, sûcên giran ên li dijî mirovahiyê ku tê de windakirinên bi darê zorê, îşkence, binçavkirinên keyfî, destavêtin, talankirin û kuştinên derveyî hiqûqî hene, hate kirin. Binpêkirinên giran ên mafên mirovan Neteweyên Yekbûyî di serî de ji aliyê rêxistinên çavdêriya navdewletî, rêxistinên mafên mirovan û saziyên lêkolînê hatine belgekirin.”

Çîçek bi boneya 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî pirsnameya xwe bi kurdî pêşkêş kir. Çîçek ji bo Hakan Fîdan bibersivîne ev pirs pirsîn:

"1- Çima Wezaretê derbarê guhertina demografîyê ya li Efrînê, ku ji aliyê saziyên navdewletî ve jî hatiye tomarkirin, tu lêkolîn nekiriye û daxuyaniyek nedaye raya giştî?

2- Gelo haya we ji guherandina navên ji bo Tirkî yên navên gund û wargeh, dibistan, meydan û cihên dîrokî yên Efrînê heye û gelo we ev tişt erê kiriye? Heke ne wisa be, ev tişt ji aliyê kê ve hatiye kirin?

3- Li Efrînê zimanê perwerdeyê çi ye? Ji Tirkiyeyê çend mamoste hatine tayînkirin? Kê mufredata perwerdeyê ya ku li dibistanan tê sepandin, amade kir?

4- Ji Tirkiyê heta niha çend personelên giştî ji bo Efrînê hatine tayinkirin û peywira wan çi ne?

5- Ji sala 2018’an vir ve kîjan netewe li herêmê hatine bicihkirin û nifûsa wan niha li Efrînê çend e?

6- Li Efrînê ya ku bajarekî ne di nav sînorên Tirkiyeyê de ye, dema Tirkiye bi salane dixwaze di warê leşkerî, civakî û siyasî de de tevlî nav wê bibe, gelo ev ne tevgereke dagirkeriyê ye?

7- Hatiye diyarkirin ku beriya sala 2018’an 35 hezar Kurdên Êzîdî li Efrînê dijiyan lê îro tenê hezar Kurdên Êzîdî mane. Li Efrînê nêzîkî 34 hezar Kurdên Êzidî ji aliyê kê ve koçberî ku derê hatine kirin?"

