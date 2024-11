Abdulla Peşêw: Zimanekî bi şermokî bê xeberdan dê nikarî be li hember pêlên globalîzmê bisekine

Di roja dawî ya ‘Rojên Wêjeya Berawirdî yên Amedê’ de helbestvanê navdar yê helbesta kurdî Abdulla Peşêw tev li bernameyê bû.

Bernameya ku di 15ê mehê de dest pê kir, bi gelek naverok cur bi cur berdewam kir.

"Bi zimanê xwe bixwînin, binivîsînin"

Di bernameya dawî ya Rojên Wêjeyê de ku gelek wêjehez tevlêbûyî, helbestvan Abdulla Peşêw bi telefonê tev li bernameyê bû.

Peşêw di destpêka axaftina xwe de da zanîn ku divê li hemû beşên Kurdistanê kurd zarokên xwe bişînin dibistanên kurdî û wiha got: “Bi zimanê xwe yê şîrîn bixwînin û binivîsînin. Wê demê dê bi cîranan re tu problem çênebe. Hezar salan di welatekî din de, li ser erdnigariyeke din bijîn jî dê tu problem tune be.”

"Sînorê welatê kurdan jî li gor zimanê kurdî tê diyarkirin"

Abdulla Peşêw bal kişand ser siyasetmedarên li Bakûr û ev tişt anî ziman: “Li Bakûr ji bo min a herî girîng ev e; partiyên kurdî, nîv kurdî dema hatin ser statûyeke fermî ji bo zimanê kurdî dive israr bikin û rê li ber siyaseta tunekirina zimanê kurdî bigrin.”

Helbestvan Peşêw di berdewamê de da zanîn ku kurd beriya her tiştî bi zimanê xwe têne nasîn û cudakirin û wiha bi lêv kir: “Sînorê welatê kurdan jî li gor zimanê kurdî tê diyarkirin. Giringiya vê meseleye ne tenê têkildarî dagirkirina welatê kurdan e. Divê kurd bixwe di vê mijarê de xwedî helwest bin. Heke kurd di aliyê manewî de şerm bikin bi zimanê xwe biaxivin an jî kêm bizanin; wê demê ev meseleyeke xeternak e. Helbet divê kurd bi zimanê xwe biaxivin. Zimanekî tenê di mitbax, hemam, çayxane, qehwexaneyan de bi şermokî bê xeberdan, wê nikarî be li hemberî pêlên globalîzm û siyaseta tunekirinê bisekine, mixabin.”

