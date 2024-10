Leyla Zana: Ji bo hemû kesên ku ji şer û pevçûnan gazincan dikin tîrêjeke hêviyê derket

Siyasetmedara Kurd Leyla Zana piştî hevdîtina malbatê ya bi Abdullah Ocalan re daxuyaniyek da.

Leyla Zana li ser hesabê xwe yê medyaya civakî wiha got: “Ji bo hemû kesên ji şer û pevçûnan gazinc dikin ronahiyeke hêviyê vejiya.”

Leylayê di berdewamiyê de wiha got:

“Ji bo hemû wan kesên ku ji şer û pevçûnan hawarê dikin tîrêjeke hêviyê derket. Ji bo wan kesên ku benda aştiyê bûn silav hat.

Çavê me ronî be. Em ew kesên ku li benda aştiyê ne, em dê tevî wan kesan bibin ku van pêşketinan di asteke hiqûqî û siyasî de veguherînin çareseriyeke demokratîk. Bê hincet em dê li pişt we rawestin."

"Yên li erdnîgariya Rojhilata Navîn tovên aştiyê çandine bila zanibin ku em dê li ser avdana wan tovan berdewam bin. Mijar kûr e, dîrokî ye û giran e. Em hemû ji bo vî şerê ku herî kêm nîv sed sal e didome bi dawî bibe rû bi rûyê berpirsyariyeke cidî, kûr û dîrokî ne. Bila bereketa tovên aştiyê zêde bibe ku beriya bi deh salan hatine çandin û siberoja me azad bibe.”