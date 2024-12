Hakki Boltan: Standên ku pirtûkên kurdî difiroşin dibin hedefa polîsan

Li Amedê 8emîn Pêşangeha Pirtûkan ku bi pêşengiya Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Amedê (DTSO) û TUYAPê tê lidarxistin, ji roja 30yê Mijdarê ve didome.

Ev çar roj in polîs bi ser standa Weşanxaneya Aramê de digirin û dest datînin ser pirtûkan.

Xwediyê Îmtiyazê yê Weşanên Aramê Hakki Boltan têkildarî mijarê bi bianet kurdiyê re axivî û got, "Pêşangehê bi coşekî, weke şahiyek weke seramoniyek dest pê kir û gel hezkirina xwe ji bo pirtûkan taybetî ji bo pirtûkên kurdî nîşan dan. Lê mixabin bêtehamuliya desthilatê di şexsiyeta polîsan de ev sê roj in bê navber berdewam kiriye. Bi taybetî pirtûkên kurdî hedefa wan in."

Di nava sê rojên dawî de heta niha pirtûkên ku ji Weşanên Aramê derçûne û polîsan dest danîne ser ev in:

“Özgürlüğe Giden Uzun Yol, Abdullah Öcalan’ın önsözüyle birlikte Nelson Mandela (Rêya Dirêj ku Diçe Azadiyê, bi pêşgotina Abdullah Ocalan, Nelson Mandela)” ku qala otobiyografiya wî dike, “Mektuplar ve Yazilar (Name û Nivîs)” ku nivîskarê wê Mehmet Hayrî Durmuş e, “Efrin Direniş Günlüğü (Rojnivîska Berxwedana Efrînê)” a Hatîp Dîcle, “Dildarê Serkeftinê” a Mahmut Aba.

