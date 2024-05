Polîsan li Amedê bi ser Pîne Cafeyê de girt: Pîne Cafeyê tenê bi kurdî xizmet dida

Ramazan Şîmşek, xwediyê Pîne Cafeyê berî çend rojan ji Rûdawê re ragihandibû ku ew ê li cafeyê hemû xizmetên xwe tenê bi kurdî bikin.

Şimşek bal kişandibû ser giringiya ziman û polîtakayên asîmîlasyonê..

Li gorî nûçeya Rûdawê polîsan piştî hedefnîşandana Ramazan Şîmşek îro berê sibehê bi ser Pîne Cafeyê de girt.

Polîs li nava cafeyê geriyan Ramazan Şîmşekê xwediyê kafeyê desteser kir. Li aliyê din, hat zanîn ku polîsan ji ber îxbaran bi ser cafeyê de girtiye.

Ramazan Şîmşek 15ê Gulanê roja Cejna Zimanê Kurdî ragihandibû ku êdî dê hemû xizmetên wan bi kurdî bin.

Bakirhan: Pîne Çand Kafe mala me ye

Hevserokê DEM Partî Tuncer Bakirhan bi ser hesabê xwe yê Xê re bi kurdî peyamek belav kir û got:

"Ji ber xizmeta bi zimanê dayikê êrîş birine ser Pîne Çand Kafeyê û xwediyê Kafeyê jî hatiye girtin. Em van zordarî û bêtehemuliyê şermezar dikin. Em dizanin ku ev êrîş bingeha xwe ji neyartiya li kurdan û li kurdî distîne û bi sedan sal in ev polîtîka li dar e.

Îsal me bi şiyara Her Dem Kurdî, Her Der Kurdî Cejna Zimanê Kurdî pîroz kir û Pîne Çand Kafeyê jî xizmeta xwe bi temamî bi zimanê dayikê dida. Ev ji bo me şanazî û rûmet e. Lewma divê em xwedî li zimanê xwe derkevin û van polîtîkayên qirêj pûç derxin."

Bakirhan di dawî de got, "Pîne Çand Kafe mala me ye."

Hatîmogûllari: Xizmeta bi kurdî ne sûc e

Li aliyê din Hevseroka DEM Partî Tulay Hatimogullari jî di peyama belav kir de got:

"Bi kurdî xizmet dayîn ne sûc e. Li Amedê êrîşa li ser Pine Kafeyê nayê qebûlkirin. Ev êrîş di serî de li hemebrî gelê kurd, zimanê kurdî û êrîşa li hemberî hemû zimanên zikmakî ye. Bila xewdiyê Pîne Kafeyê Ramazan Şimşek di cih de bê berdan.