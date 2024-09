Cevdet Yilmaz têkildarî kuştina karsaz Hekîm Lokman daxuyanî da

Welatiyê Herêma Kurdistana Iraqê Hekîm Lokman li gorî îfadeyên şahidan, duh li Stenbolê li kafeteryayekê ji ber ku bi kurdî axiviye bi kêrê hat kuştin.

Cîgirê Serokomar Cevdet Yilmaz têkildarî bûyerê îro daxuyanî da û îdia kir ku ew nûçeyên dibêjin Hekîm Lokman ji ber axaftina bi kurdî hatiye kuştin, rast nîne.

Yilmaz di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de wiha got, "Bi van berovajîkirinan armanckirina hikumeta me û tifaqa me ya siyasî , niyeta rast a kesên ku van îdiayan derdixin holê nîşan dide."

Daxuyaniya Yilmaz weha ye:

“Ti pirsgirêka me bi hemwelatiyên me yên bi kurdîaxêv re û ne jî bi kesekî din re nîne. Pirsgirêka me bi wan kesan re hene ku bûn in amûra lîstikên Emperyalîst ku hewl didin welatê me parçe bikin û yekîtiya me ya neteweyî dikin hedef û bi terorê re têkildar in.Tirkî zimanê me yê fermî û hevpar e. Derbarê zimanên zikmakî yên welatiyên me de jî, hikûmetên me bi reformên curbecur zihniyeta qedexekar a berê ji holê rakiribû.

“Propagandaya terorê bi kîjan zimanî dibe bila bibe, propagandaya terorê ye û sûc e.

Hekîm Lokman ji ber ku bi kurdî axiviye hatiye kuştin

Ji parlamenterên DEM Partiyê pirsnameya hevpar

Li aliyê din Parlamenterên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ên Stenbolê Cengîz Çîçek, Çîçek Otlu, Celal Firat û Ozgul Sakiyê jî diyar kirin ku tundiya nîjadperestî ya li dijî ziman û çanda Kurdî di van demên dawî de her ku diçe zêde bûye. Her weha parlamenteran pirsnameyek hevpar ji bo bibersivînê pêşkeşî Wezîrê Navxweyî Alî Yerlîkaya kir.

Parlamenteran xwest ev pirs bên bersivandin:

“* Kujerên Hekîm Luqman ê ku ji ber bi kurdî axivî hatine girtin? Heke nehatibin girtin sedema wê çiye?

* Der barê qetilkirina Hekîm Luqman de lêpirsînek berfireh hatiye destpêkirin?

* Hinceta ku di demên dawî de êrişên li ser çand û zimanê kurdî hatine destpêkirin, çiye? Gelo axaftina bi zimanê zikmakî, xwendin û nivîsandina kurdî û guhdariya li muzîka kurdî hatiye qedexekirin?

* Fikra we ya li ser êrişên li dijî çand, ziman û nasnameya kurdî çiye û gelo hûnê der barê êrişên diqewimin û helwestên cihêkar de gavek biavêjin?”

(TY/AY)