Li Stenbolê ji ber 25ê Mijdarê 169 jin hatin desteserkirin

Piştî ku Walîtiya Stenbolê 25ê Mijdarê Roja Têkoşîna Navneteweyî li Dijî Tundkariya li Ser Jinan qedexe kir, polîsan Taksîm dorpêçkirin.

Rêxistinên jinan ji bo ku li Tunela Taksîmê kom bin di saet 19.00an de bang kirin. Ji danê nîvroyê ve hemû kuçeyên ku ser bi Kolana Îstîklalê ne bi barîkatên polîsan hatine girtin.

Polîsan kolana Îstîklalê vala kir û hemû têketinên kolanê qedexe kirin.

Her weha jinan kom bi kom hewl dan bikevin Tunelê. Polîsan jin astengkirin û ber bi kuçeyan derdorê belav kir. Polîsan li kûçeya Şahkulu ya Tunelê gelek jin desteser kirin.

Polîsan destûr nedan jinan ku bikevin qada Tûnelê. Piştre jin bi dirûşma "Jin, jiyan, azadî" ber bi Karakoyê ve meşiyan.

Polîsan li vir jî jin dorpêç kirin.

Komek jinan xwestin ji Galatayê berbi Karakoyê bimeşin, polîsan midaxeleyî wan kirin.

Hevberdevka Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) Meral Daniş Beştaş, Hevseroka Giştî ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tulay Hatîmogullari û jinên HDKyî û DEM Partiyî li Qada Îskele hatin cem hev.

Jinan li vir dirûşmeya "Jin, Jiyan, Azadî" berz kirin.

Hatimogulları: Dev ji zihniyeta qedexexwaz berdin

Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Hatîmogullari li vir axivî û bang li Waliyê Amedê kir û got: Hedê tu kesî nîne ku dirûşma ‘Jin, jiyan, azadî’ qedexe bike ku ji Rojhilata Navîn berbi hemû cîhanê belav bûye û di serî de jinên kurd û yên hemû cîhanê lê xwedî derdikeve. Ev dirûşma îro li her derê, li Tirkiyeyê û Kurdistanê deng veda û dê deng vedana wê bidome. Qedexekirin wê bi ser nekeve. Dev ji zîhniyeta qedexekirinê berdin û em jin ji bo bedena xwe, ked û azadiya xwe, ji bo yekparebûna xwe dê têkoşîna xwe bidomînin. Bijî hevgirtina jinan."

Daniş-Beştaş: Em ê têkoşînê mezin bikin

Hevberdevka HDKê Daniş-Beştaşê got; "Niha bi hezaran jin li paşiya min in û bi dehan barîkat derbas kirin û xwe gihandin vir. Ev îtirafa vê yekê ye ku ji jinan ditirsin û destûr nedan li Kolana Îstiklalê ev çalakî pêk were. Em ji têkoşîna xwe ya li dijî tundkariyê bi paşve gav navêjin.

Li ber Minerva Xanê gelek jin desteser kirin

Polîsan li Meydana Îskeleyê li ber Mînerva Xanê midaxeleyî jinan kir, gaza îsotê li wan reşandin. Jinan boyaxa mor bi polîsan reşandin û bersiv da wan. Polîsan piştre rojnameger ji qadê derxistin û dest bi desteserkirinan kirin. Zêdeyî 50 kes hatin desteserkirin.

Jin û LGBTÎ+yan bi dirûşmên "Rûmeta mirovahiyê wê îşkenceyê têk bibe" û "Jin, jiyan, azadî" bertek nîşanî desteserkirinan dan.

Navên hin kesên hatine desteserkirin weha ne: Esmanur Karçık, Esranur Karçık, Birgül Avdan, Servet Xelat Eteker, Telli Kayalar, Hazal Özdoruk Yetim, Özge Öztürk, Tülin Özşavluğ, Zeynep Aydoğmuş, Aleyna Arzum Yalçın, Selin Erhan, Merve Akyel, Dilan İlhan, Zeynep Ağca, Billur Karabenli, Dilek Üstündağ, Selin Kıraner, Sibel Gürer, İris Leyla Pamukçu, Emel Asena Yazıcıoğlu, Nehir Dizdar, Nerma Emel Polat, Senem Güneysu, Ebru Batur, Nevin Tekin, Zeynep Gülşen Ünsal, Beyza Klavuz, Ayris Çataklı, Tuba Serra Koç, Pelin Gümüşdağ, Esra Garip, Delfin Özdemir, Papatya Özkan, Gamze Yılmaz, Şevval Küçükçakıl, Yağmur Çetin, Melis Yağmur Yıldırım, Pelin Yıldız, Ilgaz Özer, Hesna F. Yılmaz, Ezgi Yenisöz, Merve Demircioğlu Çoban, Elif Bayram, Füsun Özgeç, Toprak Erduvan, Fulden Aytaç, Ilgım Gölpınar, Zeynep Ocak, Ronahi Pulgat Toprak, Başak Erguvan.

Jin û LGBTÎ+yan li Qada Îskele meşale pêxistin û dirûşmên, "Bila bav were, mêr were, dewlet were, cop were... berz kirin.

#25Kasım 🟣 Karaköy İskelesi'nde kadınlar ve LGBTİ+'lar hep bir ağızdan haykırdı:



📢 "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop... İnadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük!"



📹 Video: @tucyil pic.twitter.com/ZmC85W7bbf — bianet (@bianet_org) November 25, 2024

Di encama midaxeleya polîsan de 169 kes hatin desteserkirin.

(EMK/TY/AD/AY)