Hevşaredarê Xelfetiyê Karayilan: Em ê paşve gav neavêjin

Li Şaredariya Xelfetî ya Rihayê ya di bin rêveberiya DEM Partiyê de qeyûm hate tayînkirin. Hevşaredarê Xelfetiyê Mehmet Karayilan li ber deriyê mala xwe li benda polîsan e û avahiya şaredariyê jî hate dorpêçkirin.

Ji bo Şaredariyên Êlih, Mêrdîn û Xelfetiyê qeyûm hat tayînkirin

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê têkildarî mijarê me bi Hevşaredar Karayilan re hevdîtin kir û got ku biryara tayînkirina qeyûm ji hêla polîsan ve hatiye teblîxkirin. Karayilan, ji bo biryara tayînkirina qeyûm jî wiha got:

“Ev biryar tê wateya nenaskirina îradeya gelê kurd. Bi sala ye wiha didome. Gelê me îradeya xwe raber dike ku xwe birêve bibe. Zîhniyeta ku vê ranagire, her carê derdikeve holê. Ev, zilm e. Gelê me vê heq nake. Em ê heta dawiyê li cem gelê xwe cih bigirin. Em ê paşvegav neavêjin. Em ê her tim di nav gel de bin û xwedî li nirxên xwe derkevin. Em hevşaredar ji hêla gel ve hatin hilbijartin. Her çend bi awayeke fermî li ser peywira xwe nebin jî em ê bi gelê xwe re bin.”