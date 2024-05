"Doza Kobaniyê, beşek ji plana krîmînalîzekirina HDPê ye"

Parlamenterên ku Cîgirên Serokê Koma Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Partî) Gulîstan Kiliç Koçyîgît û Sezaî Temellî jî di nav de ne, têkildarî biryara doza Kobaniyê daxuyanî dan.

Parlamenteran li Meclisê daxuyanî dan û paşê heta Wezareta Dadê meşiyan. Parlamenteran di meşê de pankartên “Kobanê rûmeta me ye” û “Doza Kobanê doza kumpasa siyasî ye” û fotografên siyasetmedarên hatin cezakirin hildan.

“Tu pêwendiya dozê bi hiqûqê re nîne”

Cîgira Serokê Komê Gulistan Kiliç Koçyîgît beriya meşê li ber Meclisê axivî û got tifaqa AKP û MHPê dixwazin li ser dozê siyaetê dîzayn bikin. Koçyîgît da zanîn ku ji roja hilbijartina 7ê Hezîrana 2015an ve ku AKP ji desthilatê ket ew bi rejîmek zilmê re rû bi rû ne û ev rejîma awarte li dijî siyaseta demokratîk didome û dixwazin desthilata xwe saxlem bihêlin.

Koçyîgît anî ziman ku ji 7ê Hezîranê ve li dijî HDPê û kurdan tifaqa neyartiyê hatiye avakirin û got: “Bi plana têkbirinê xwest HDP’ê krîmînalîze bikin û tasfiye bikin. Vaye yek ji parçeyê vê planê Doza Kumpasê ya Kobanê ye. Ev 6 sal in dozek ku bingeha wê hiqûqî nîne, hat meşandin û lê tişta ku xwestin bi dest nexistin û Doza Kobanê têk çû.”

Serbestkirina darbekaran

Koçyîgîtê destnîşan kir ku roja ku biryara Doza Kobanê hat dayîn darbekar-generalên 28ê Sibatê hatin berdan û got: “Em vê biryarê gelek manidar dibînin. Bi vê tehliyekirina darbekaran peyamê didin kurdan û dostên wan. Ev rejîmek vesayetê ye. Bi destê darazê dîzayn dikin. Dethilata AKP’ê bi rêya darazê dixwaze xwe li ser pêya bigire.”

Koçyîgîtê destnîşan kir ku tevî hemû operasyon, binçavkirin, girtin, cezakirin û êrişên li ser HDPê jî îro dîsa paradîgmaya wê ya jiyana nû li ser pêya ye û îro jî paradîgmaya jiyana nû bi DEM Partiyê tê hûnandin. Koçyîgît li dijî şantaj, kumpas û polîtîkayê çewisandinê yên destilatdariyê banga têkoşîna hevpar li hemû aliyan kir.

Temellî: Em dijî tecrîd û şer derkevin

Piştî daxuyaniyê parlamenter heta avahiya Wezareta Dadê meşiyan û li vir daxuyanî dan.

Cigîrê Serokê Koma DEM Partiyê Sezaî Temellî li vir axivî û destnîşan kir ku li Tirkiyeyê edalet tune ye û wiha got:

“Ji ber ku edalet tune ye her kes di lêgerîna edaletê de ye. Sedemê hemû bêedaletiyên îktidarê rejîma tecrîtê ye ku li ser her kesî tê ferzkirin. Pergala tecrîdê bandorê li ser hemû welat dike. Li welat edalet tune tê hesibandin û ev bêedaletî dixwazin bi pergala tecrîtê berdewam bikin. Ev komploger ango îktidar dixwaze meseleya kurd bi rêyên demokratîk neyê çareserkirin û lewma bi sedan sal ceza li hevalên me birî. Lewma jî divê em li dijî tecrîdê rabin. Werin em bi hev re li dijî şer derkevin. Divê ku muxalefet û hemû pêkhateyên civakê li dijî tecrîd, bêdaletî û şer rabin û em bi hev re têkoşîna hevbeş bidin meşandin. Werin em bi hev re çareserkirina meseleya kurd a demokratîk bi hev re biparêz in.”

