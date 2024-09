Şêwirmenda Esad Şaban: Ger Tirkiye prensîba vekişînê qebûl neke em ê pê re necivin

Serokomar û Serokê Giştî yê AKPê Recep Tayyîp Erdogan di 21ê Îlonê de daxuyanî da û wiha got: “Me îradeya xwe ya hevdîtina bi Beşar Esad re ji bo asayîkirina têkiliyên Tirkiye û Sûriyeyê nîşan da. “Em niha li benda bersiva wan in.” Rêveberiya Şamê bersiva daxuyaniya Erdogan da.

Buseyna Şaban, Şêwirmenda Siyasî ya Serokomarê Sûriyeyê Beşar Esad, di çarçoveya serdana xwe ya fermî ya bo bajarê Maskat, paytexta Umanê de, di konferanseke ku ji aliyê Akademiya Siyasî ya girêdayî Wezareta Derve ya Umanê ve hatiye lidarxistin de axivî.

Li gorî nûçeya rojnameya El-Arab ku li Londonê weşanê dike, Buseyna Şabanê Tirkiye, ji bo mijara nêzîkbûna bi Sûriyeyê re weke ‘xapandin’ tohmetbar kir û got, “Her kes dipirse ku ji ber çi Sûriye bersiva daxwazên Tirkiyeyê nade. Îro Tirkiyeyê beşek axa me dagir kiriye. Bakurê rojavayê Sûriyeyê ku hatiye dagirkirin herêmeke bi nirx û dewlemend e. “Li wir pêvajoyeke metirsîdar a tirkkirinê dimeşînin.

“Dixwazin êrîşî Kurdan bikin û bi me re jî weke dost bimîne”

Buseyna Şabanê destnîşan kir ku Sûriye di vê pêvajoyê de helwesteke zelal nîşan daye û weha got:

“Erdogan beriya hilbijartinên serokomariya Tirkiyeyê xwest ku bi Sûriyeyê re nêzîk bîbe, lêbelê ev yek tenê pêngaveke ji bo hilbijartinan bû. Tu tiştek şênber pêşkêşî me nekir. Ew dixwazin rewşa heyî ya li qadan biparêze, dagirkirina xaka me bidomîne, wêran bike, êrîşî Kurdan bike û dixwazin bi me re weke dost bimîne. Ev ne mimkun e."

"Divê prensîba vekişînê qebûl bikin"

Her weha Şabanê wiha got, “Weke ku Serokomar Beşar Esad jî gotibû ku divê Tirkiye prensîba vekişîna ji xaka me qebûl bike. Me negot bila hema yekser vekişin, lê heta prensîba vekişînê qebûl nekin, em ê ji bo mizakereyan li ser maseyê rûnenin. Ev mafê me ye. Tişta ku Tirk di medyayê de tîne ziman jî, manîpulasyoneke medyayê ye ku Erdogan ji bo bidestxistina destkeftên siyasî yên navxweyî yan jî ji bo berjewendiyên herêmî yên bi NATOyê re bi kar tîne ye."

