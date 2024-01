Dîcle Muftuoglû: Heyeta dadgehê bi biryar e ku polîtîkaya xwe ya zilmê bidomîne

Rojnamegera girtî Dîcle Muftuoglû got, "Em rojnamegerên Kurd bi biryar in ku rastiyan derxin holê. Em şopînerên kevneşopiya ku 30 sal in serî natewînin û bêyî ku pênûsê bitewînin hewl didin rastiyê derxin holê ne. Em ê dîsa gotina xwe bikin, tiştên ne xuyayî bidin xuyakirin û yên nehatine nivîsandin binivîsin.”