Helbestvan Arjen Arî li ser gora xwe hat bibîranîn

Helbestvanê kurd Arjen Arî yê navdar di salvegera 12’emîn a wefata xwe de li ser gora xwe ya li Goristana Yenîkoya Amedê hat bibîranîn. Malbata Arî, hezkiriyên wî, endamên Komeleya Wêjekarên Kurd û gelek nivîskar beşdarî bîranînê bûn.

Hevseroka Komeleya Wêjekarên Kurd Fatma Taşli Tûnç di bîranînê de axivî û got: “Dema ku yekitiya kurdan pêk were wê helbestvanê me Arjen Arî bi aramî di gora xwe de rakeve.”

Xwişka Arjen Arî, Necla Akayê jî wiha got: “Gelek hezkiriyên wî hene. Gelek mirov berhemên te dixwîne û parve dike. Ev jî hinek êşa me dide jibîrkirin. Wê şagirt û xwînerên te her xwedî li bîranîna te derkevin.”

Piştî axaftinan beşdaran qerenfîl danîn ser gora Arjen Arî.

Derbarê Arjen Ariyî de

Arjen Arî di 1ê Nîsana 1956an de li herêma Omeriya li gundê Çalê jidayik bûye. Di 1979an de Enstituya Perwerdeyî ya Amedê, Beşa Zimanê Tirkî qedandiye. Cara peşî di kovara Tîrêjê de helbestên wî weşiyane. Weke gelek helbestvan û nivîskarên kurd wî jî bi Tirkî dest bi helbestê kiriye. Di sala 1976an de li Nisebînê ji ber belavkirina belavokekê hatiye girtin. Wê demê polisan dest danîne ser helbestên wî yên kurdî û tirkî. Qasî hefteyekê di girtîgehê de maye.

Piştî 12ê îlonê ew li welêt maye, helbestên wî di kovarên li derveyî welêt wekî Berbang, Kurdistan Press, Nûdem, Çira, Pelîn û Rewşenê de hatine weşandin. Di sala 1992an de li navçeya Nisêbînê li ber deriyê mala xwe rastî êrişeke çekdarî bûye û ew birîndar birine Nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleyê. Piştî wê bûyerê êdî li Amedê bicih bûye. Helbestvan Arjen Arî ji ber nexweşiya penceşêrê di 30ê Cotmeha 2012an de çûye ser dilovaniya xwe.

(AY)