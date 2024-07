Şaredariya Êlihê nivîsên hişyariyê yên bi kurdî dîsa nivîsand û Şaredariya Kerboranê bertek nîşanî jêbirina nivîsan da

Şaredariya Êlihê ya di bin rêveberiya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) de, ji bo pêşîlêgirtina qezayan û hişyarkirina welatiyan, li ser rêyan nivîsên bi kurdî yên “Pêşî Peya” û “Hêdî” nivîsandibû. Nivîsên bi kurdî, şevê din ji hêla komên Midûriyeta Giştî ya Rêbejê û polîsan ve hatibûn jêbirin.

Komên şaredariyê nivîsên bi kurdî yên li ser Cadeya Diyarbakirê bûn û hatibûn jêbirin dîsa nivîsand.

Em êrişên li dijî kurdî şermezar dikin

Komên şaredariyê nivîsên bi kurdî yên li ser Şeqama Diyarbakirê bûn û hatibûn jêbirin dîsa nivîsand.

Şaredariya Kerboranê bertek nîşanî jêbirina nivîsên hişyariyê yên bi kurdî da û got: “Em vê xerabiya mezin bi tundî şermezar dikin.”

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Komên Midûriyeta Giştî ya Rêbejê tevî polîsan duh bi şev nivîsên bi kurdî yên “Pêşî Peya” yên li ser rêyên navçeya Kerboran a Mêrdînê jêbirin.

Li Amedê hişyariyên trafîkê yên bi kurdî hatin jêbirin

Hevşaredarên Kerboranê Asya Gezer û Azîz Ramazan Akin têkildarî mijarê daxuyaniyeke nivîskî weşandin.

Di daxuyaniyê de wiha hate gotin:

“Em van êrişên li dijî zimanê kurdî bi tundî şermezar dikin. Weke Şaredariya Kerboranê me ji bo pêşîlêgirtina qezayan bi kurd nivîsa ‘Pêşî Peya’ nivîsand û ev nivîs rastî êrişeke nîjadperest hat. Weke hevşaredaran em vê xerabiya mezin bi tundî şermezar dikin. Di çarçoveya daxwaza gelê xwe de li şaredariyeyê, li dikan, cihê bazarê, li mal, park, kolan, gund, li Kerboranê û derveyî Kerboranê, em ê li her derê bi kurdî biaxivin. Me soz da ku dê ji bo Kerboranê bixebitin.”