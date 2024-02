DEM Partiyê bernameya xwe ya 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê aşkere kir: Dem dema zimanê Kurdî ye

Komîsyona Ziman û Çandê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM) bernameya xwe ya çalakî û bernameyên 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê eşkere kir.

Ji bo çalakiyên di navbera 18-21ê Sibatê de bi dirûşma "Dem dema zimanê Kurdî ye/Niha dema Kurdî ye" li avahiya Rêxistina DEMê ya Amedê daxuyaniyek hat dayîn.

Hevberdevkên Komîsyona Ziman û Çandê ya DEM Partiyê Cemîle Turhalli û Heval Dilbihar bername eşkere kirin.

Dilbihar diyar kir ku ew ê di navbera 18-21ê Sibatê de meş, daxuyaniyên çapemeniyê, dersên kurdî, panel, belavkirina belavokan, şahî û li parlamentoyê çalakiyan li dar bixin.

Dilbihar destnîşan kir ku di 19ê Sibatê de li Wanê meşa zimanê dayikê wê li dar bixin. Her wiha di 20ê Sibatê de li bajarên Sêrt, Mêrdîn, Şirnex, Dîlok, Riha, Çewlig, Dêrsim, Xarpêt, Colemêrg, Mûş, Bidlîs, Agirî, Qers, Erdexan, Îdir, Erzirom û navçeyên wê, di 21ê Sibatê de jî li Amed, Êlih, Cizîr, Mêrdîn û navçeyên wê; li Mereş, Meletî, Edene, Mêrsîn, Antalya, Stenbol, Kocaelî, Tekîrdağ, Îzmîr, Manîsa, Aydin, Mugla, Balikesîr, Enqere û Konyayê jî meşan li dar bixe, belavokan belav bike û çalakiyên cuda li dar bixe.

Dilbihar diyar kir ku parlamenterên DEMê wê di 19-20-21ê Sibatê de li Meclîsê çalakiyan lidar bixin û bang li her kesî kir ku piştgiriyê bidin.

Dilbihar got, "Em bang li hemû gelê xwe dikin ku tevlî çalakiyên me bibin. Bi kiras û fîstan, şal û çepikan beşdarî bernameyên me bibin. Li her derê bi kurdî dengê xwe bilind bikin."

