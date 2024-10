Ji bo nûçegîhan Bûrcû Karaya hatibû girtin, daxûyanî hat dayîn

Hêzên Têkoşîna Yekgirtî (BMG) ji bo nûçegihana rojnameya Mucadele Bîrlîgiyê Lutfiye Bûrcû Kara ya di 25ê Îlonê de li Îzmîrê hate desteserkirin û pişt re di 27ê heman mehê de hate girtin li Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a li Stenbolê daxuyanî da çapemeniyê.

Endamên Komeleya Rojnamevanan a Jinan a Mezopotamyayê (MKG), parazvanên mafên mirovan û rojnamevan tev li daxuyaniyê bûn.

Ji Mucadele Bîrlîgiyê(Yekitiya Têkoşînê) Serpîl Unalê, amaje bi zextên li dijî rojnamevanan kir û wiha got:

“Tenê ji 6ê Cotmehê û vir ve hejmara rojnamevanên li Filistîn û Lubnanê hatin kuştin gihişt 163’yan. Unal, da zanîn ku roja Kara hate desteserkirin, bi ser avahiya rojnameyê ya li Îzmîrê de jî hatiye girtin û bi lêv kir ku “şopandina teknîkî” , gotinên “şahidê veşartî” nûçeyên hatin şopandin û daxuyaniyên ku Kara tevlibûye ji girtina wê re kirine sedem.

Unalê got ku “Zext, serdegirtin, qedexe, komkirin, binçavkirin û girtin nikarin wan biçewisînin. Çapemeniya azad û sosyalîst serî netewand û dê netewîne. Zext û girtin nikarin me têk bibin. Kesên hatine girtin divê demildest bên berdan.

Parêzera Kara Ceyda Gedîk jî wiha got: “Ev zext û neheqiya hatiye kirin em qebûl nakin. Hewl tê dayîn ku têkoşîna şoreşger were astengkirin. Dewlet bi binçavkirin û girtinên her roj dike re dixwaze têkoşîna sosyalîst ji holê rake. Em ji bo zext, tundî û îşkenceya li şoreşgeran dihate kirin li vir in û em ê dest ji parastina muwekîlên xwe bernedin.”