Hevşaredar Êlihê Sonuk: Em ê bajarê xwe ji rejîma talanker rizgar bikin

Hevşaredara Êlihê Gulistan Sonuk piştî tayînkirina qeyûm çû pêşiya şaredariyê. Girseya ku li pêşiya şaredariyê kom bûye dirûşmên “Qeyûmê dizek”, “Qeyûm dê biçin gel dê were”, “Na ji darbeyê re” û “Em ê bi berxwedanê bi ser kevin” berz kir.

Hevşaredarên Bajarê Mezin ên Mêrdînê bertek nişanî tayînkirina qeyûm dan

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Hevşaredar Gulistan Sonuk axivî û wiha got:

“Dê walî bê vê derê û bibêje min pereyê we tevek ji bo polîtîkayên şer xerc kir. Me gotibû bê ka dê pereyê we ji bo çi xerc bikin. Di tevahiya pêvajoya hilbijartinê de me yek bi yek got bê ka dê çi bikin. Bila walî niha bê vê derê û bibêje bê ka dê çi bike. Bila were bibêje ez pariyê nanê we distînim. Tiştekî wisa nîne ku biryarê bi memûrekî bidin teblîxkirin... Tiştekî wisa nîne ku hûn ji bo hemû sûcên xwe memûran bi kar bînin. Dê ew bi xwe were û bibêje ‘Gelê Êlihê yê hêja, min bêyî ku şerm bikim 3 milyar deyn kir, vê jî besî min nekir û min çav berda yek qirûşê di berîka we de, ez niha jî ji bo xespkirina wê hatime.”

“Bi wesayîtên zirxî şaredarî xesp kiriye”

Sonuk, bertek nîşanî dorpêçkirina avahiya şaredariyê da û wiha got: “Qeyûmê Êlihê, bi wesayîtên zirxî şaredarî xesp kiriye. Ew jî dizane ku rewa nîne lewma artêşa polîsan aniye û îradeya bajar bi wesayîtên zirxî xesp kiriye. Em li vir bangî hemû gelê Êlihê dikin. Em bangî jinan dikin. Em bangî ciwanan, jinan û hemû kedkaran dikin. Ev şaredarî ya me ye. Me bi rêjeyeke mezin a dengan ji xespa qeyûm rizgar kir. Em ê bajarê xwe, şaredariya xwe careke din ji talanker û mêtingeran re nehêlin û bi hev re rizgar bikin.”

Berxwedana gel a li pêşiya şaredariyê didome.