Navenda Mafên Jinan a Baroya Wanê vebû

Baroya Wanê, li Edliyeya Wanê Ofisa Şêwirmendiyê ya Navenda Mafên Jinan vekir.

Namzeta Hevşaredariyê ya Bajarê Mezin a Wanê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Neslîhan Şedal, Hevseroka DEM Partiyê ya Bajêr Gulşen Kûrt, Serokê Baroya Wanê Sînan Ozaras, gelek parêzerên endamên baroyê û nûnerên rêxistinên sivîl ên civakî beşdar bûn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê têkildarî mijarê li ber Edliyeya Wanê daxuyanî hat dayîn. Di daxuyaniyê de Endama Navenda Mafên Jinan a Baroya Wanê Mariye Bîldîrîcî Borazan axivî û bal kişand ser 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanê û wiha got:

“Ji bo ku li herêma em lê dijîn, li dijî binpêkirinên mafan ên li hemû cîhanê tên jiyîn bi hev re dengê xwe bilind bikin, em girîngiyê didin vê rojê.”

“Em li dijî her cure tûndkariyê ne”

“Weke Navenda Mafên Jinan, armanc dikin ku bi mezinkirina çalakiyan a li dijî bûyerên tundî, zayendî û tecawizê yên li Wanê diqewimin, hemû jinan bikişînin qada têkoşînê û li dijî her cure tundiyê bi bikaranîna rêyên hiqûqî, pêşiyê li polîtîkîyên necezakirinê bigirin.”

Borazanê bi lêv kir ku weke Navenda Mafên Jinan a Baroya Wanê li dijî her cure tundiyê ji serlêdanan re vekirî ne û wiha berdewam kir: “Em radigihînin ku li dijî tundiya unîformayiyan, her cure tundiya li ser xwişkên me yên penaber, êrişên li ser mafên yên bi Peymana Stenbolê tên parastin em ji serlêdanan re vekirîne."

"Em hemû jinên ku di dema şer de herî zêde êş kişandine, rastî êrîşa zayendî hatine û ji nedîtî ve hatine, jinên ku ji aliyê rejîma Îranê ve hatine çewisandin û bi tunehesibandina vîna wan, wan qetil dike û xwişkên me yên li Rojava û Filistînê bi hezkirin û hevgirtinê hembêz dikin.”

(AY)