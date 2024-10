Mêran di Îlonê de 33 jin kuştin

Li gor nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Îlonê de bi kêmanî 33 jin û zarokek kuştin. Ji jinên ku mêran kuştine jê yek trans bû.

Saziyên çapemeniyê di meha Îlonê de ji bo mirinên 21 jinan gotine “mirinên bigûman”.

Mêran tundkarî bi kêmanî li 45 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li 14 zarokên keç û kur kiriye, bi kêmanî 8 jin tacîz kirine, tecawiz bi kêmanî li sê jinan kirine. Her weha mêran di meha Îlonê de 61 jin neçarî karkeriya sekse kirin.

Mêran di neh mehên destpêkê yên salê de 278 jin kuştin.

Bajarên ku mirinên jinan ên bigûman lê pêk hatin Dîlok (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Êlih (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Erzîrom (1), Eskişehir (2), Stenbol (3), İzmir (1), Kayseri (1), Mêrdîn (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Samsun (1), Wan (2).

Tundkariya mêran a di salên 2024, 2023, 2022 û 2021ê de Di neh mehên destpêkê yên sala 2024an de mêran, 278 jin kuştine, tacîz li 60 jinan kiriye, 117 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 443 jinan kiriye, tecawiz li 11 jinan kiriye. Bi kêmanî 327 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 211 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 32 zarok kuştine. Di neh mehên destpêkê yên sala 2023an de mêran, 247 jin kuştine, tacîz li 56 jinan kiriye, 88 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 578 jinan kiriye, tecawiz li 12 jinan kiriye. Bi kêmanî 254 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 190 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 18 zarok kuştine. Di neh mehên destpêkê yên sala 2022an de mêran, 248 jin kuştine, tacîz li 118 jinan kiriye, 187 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 605 jinan kiriye, tecawiz li 24 jinan kiriye. Bi kêmanî 372 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 145 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 32 zarok kuştine. Di neh mehên destpêkê yên sala 2021an de mêran, 234 jin kuştine, tacîz li 116 jinan kiriye, 111 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 617 jinan kiriye, tecawiz li 78 jinan kiriye. Bi kêmanî 507 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 170 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 25 zarok kuştine.

Kuştin

Mêran di meha Îlonê de bi kêmanî 33 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar 42 bû.

Mêran her weha bi kêmanî ji mêrên li ba jinan bûn jê yek kuştin.

Digel biryara parastinê meran herî kêm 6 jin kuştine.

Jinên ku mêran ew di Îlonê de kuştin Ayşe K., Aysel Y., Berivan Ağbaba, Berrin Yılmaz, Çiğdem E., Döne B., Dursine C. Elif Ceren A., Ebru Öcal, Esin Karabıyık, Fatma K., Fadim T., Feriye Gözaüala, Fadimana O., Hamiyet Görmezer, Hatice Gül, Hatice R., Hazal G., Merve D., Maıa A., Naciye Y., Nebahat Yükçü, Nuran K., R.Z., Selda E., Sehle Gündüz, Satı Aktan, Sıla M., Sudenaz U., Şeyda Yılmaz, V.E., Yaren Küçük, Zeliha K.

Bajarên ku mêran ew kuştin Semsûr (2), Afyon (1), Aksaray (1), Enqere (1), Dîlok (1), Antalya (1), Aydın (2), Amed (1), Erzîrom (1), Hatay (3), Stenbol (5), İzmir (2), Qers (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (2), Meletî (1), Manisa (1), Mereş (1), Mersin (2), Sakarya (1), Samsun (1).

Mêran ji bo ku “xwestine veqetin / nexwestine li hev bên” 16 jin kuştin. Mêran du jin ji ber “xespê” kuştin. Çapemeniyê “hêcata” kuştina 15 jinan nenivîsiye.

Hevjîn û destgirtiyan bi kêmanî 23 jin, endamên malbatê yên weke kalik, kur û bav 3 jin kuştine. Du jin hevalê wan, jinekê dizê ku ketî mala wê, du jin jî du cîranê wan ew kuştine. Çapemeniyê nenivîsiye ku ka 6 mêrên ku du jin kuştine nas an ne nas e.

Mêran bi çekên guleber 21 jin, bi amûrên birînê yên weke kêr û birekê 9 jin kuştine. Mêran du jin bi lêdanê, jinekê jî bi fetisandinê kuştine.

Mêran herî kêm 14 jin li kolan, daristan ango qadên civakî, 19 jin jî li nava malan kuştin.

Pêvajoya hiqûqî 42 faîl hebûn ku jin kuştine. Bi tenê 22 faîl hatin girtin, 8 faîl hatin desteserkirin. 6 faîlan xwe kuştin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya faîlek weke “reviye” nivîsiye ya herî kêm 5 faîlan jî nenivîsiye.

Kuştina zarokan

Mêran di meha Îlonê de herî kêm zarokek kuştin. Ev hejmar par di heman mehê de yek bû. Diyar nebûye ku kê ew zaroka kuştiye. Mêran zarokek bi fetisandinê kuştiye.

Bajarên ku mêran zarok lê kuştine Amed (1).

Zarokên ku mêran ew kuştine Narîn Guran

Pêvajoya hiqûqî Herî kêm 12 kes hatin desteserkirin ango girtin.

Tacîz

Mêran di meha Îlona 2024an de herî kêm tacîz li 8 jinan kirine. Par di heman mehê de ev hijmar 11 bû.

Mêran şeş jin bi devkî û bi rêyên fîzîkî tacîz kirine. Jinekê jî dîmenê wê girtine û ew tacîz kiriye.

Mêran li qadên derveyî mal yên weke kolan, mixaze, wesayîtê cemaweriyê û nexweşxaneyê tacîz li 5 jinan kirine. Her weha mêran li nava malan tacîz li sê jinan kirine.

Jinekê cîranê wê, çar jin jî kurye ew tacîz kirine. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrê ku tacîz li sê jinan kirine nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran jin lê tacîz kiriye Antalya (1), Edirne (2), Çankırı (1), İstanbul (2), İzmir (2).

Pêvajoya hiqûqî 7 faîl hebûn ku jin tacîz kirine. Jê kes nehat girtin, du hatin desteserkirin. Derbarê du faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya du faîlan nenivîsiye.

Îstismara li zarokan

Mêran di meha Îlonê de îstîsmar bi kêmanî li 14 zarokên keç û kur kirine. Par ev hejmar di heman mehê de 9 bû. Hin faîlan heman sûc berê jî kiribû û hatibûn darizandin.

Mêran li qadên derveyî malê yên weke mizgeft, dibistan û kolanan îstismar li 8 zarokan kirine. Her weha mêran li nava malê îstismar li 6 zarokan kiriye.

Çapemeniyê nenivîsiye ku bê ka sê mêrên ku îstismar li çar zarokan kiriye nas in an ne nas in.

zarokek kalikê wî/wê, du zarok bavê wan, zarokek cîranê wê, du zarok şeş endamên malbatê, zarokek dersdêrê qursa qur’anê, zorakek pismamê wê, zarokek zirbavê wê ew îstismar kiriye. Her weha zarokek, 18 mêrên ku nasnameya wan hatiye tespîtkirin îstismar lê kiriye.

Bajarên ku mêran zarok lê îstîsmar kirine Edene (1), Aydın (1), Bursa (1), Amed (1), Eskişehir (1), Kocaeli (1), Mersin (1), Muğla (3), Osmaniye (1), Tekirdağ (1), Stenbol (2)

Pêvajoya hiqûqî 35 faîl hebûn ku îstismar li zarokan kirine. Ji wan tene 14 faîl hatin girtin. 20 faîl hatin desteserkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya faîlek nenivîsiye.

Êrîşa zayendî/Tecawiz

Mêran di meha Îlona 2024an de herî kêm tecawiz li sê jinan kirine. Par di heman mehê de ev hejmar 4 bû. Du jin kêmendam bû.

Jinekê cîranê wê, jinekê jî 7 zarokên kur tecawiz li wê kiriye. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrê ku tecawiz li jinekê kiriye nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran tundkarî li jinan kir Denizli (1), Hatay (1), Muğla (1).

Pêvajoya hiqûqî 9 faîl hebûn. Hemû jî hatin girtin.

Tundkarî/Birîndarkirin

Mêran di meha Îlonê de bi kêmanî 45 jin birîndar kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 66 bû. Bi kêmanî 12 jin bi giranî birîndar bûn û ew birin nexweşxaneyan. Digel biryarên parastinê jî mêran herî kêm 9 jin birîndar kirin.

Bajarên ku mêran tundkarî li jinan kir Edene (1), Semsûr (1), Agirî (1), Bursa (2), Amed (2), Edirne (22), Eskişehir (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kırıkkale (1), Meletî (1), Mersin (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Tokat (1), Yozgat (1), Zonguldak (1), Stenbol (2), İzmir (2).

Bi kêmanî 40 jin destgirtî û mêrên wan ew birîndar kirin. Jinekê cîranê wê, jinekê şofêr, du jin jî endamên malbatê yên weke bav/bira ew birîndar kirin.

Mêran, ji ber ku “nexwestine li hev bên, xwestine veqetin” bi kêmanî 11 jin birîndar kirin. Mêran, 5 jin ji ber “hesûdiyê”, jinekê jî di “dema xespê” de birîndar kirine. Çapemeniyê hêceta birîndarkirina 28 jinan nenivîsiye.

Mêran derb li 38 jinan xistin û birîndar kirin. Bi kêr û yên mîna wan 3 jin û bi çekên guleber 4 jin birîndar kirin.

Mêran li nava malan 36 jin, li nava wesayitên guhastinê yên cemawerî, kolan ango li derveyî malan 9 jin birîndar kirin.

Pêvajoya hiqûqî Bi kêmanî 45 mêrên faîl hebûn. Tenê 8 faîl hatin girtin. Derbarê 19 faîlan de lêpirsîn hat destpêkirin. 6 faîl hatin desteserkirin. Cezayê pere li faîlek hat birîn. Du faîlan xwe kuştin. Çapemeniyê ji bo rewşa hiqûqî ya du faîlan gotiye, “serbest bûn”. Çapemeniyê derbarê pêvajoya hiqûqî ya 8 faîlan de ti zanyarî neweşand.

Karkeriya seksê ya mecbûrî

Mêran di meha Îlonê de bi kêmanî 61 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Di nav wan de zarok jî hebûn.

Bajarên ku jin lê neçarî karkeriya seksê kirin Aydın (18), İstanbul (36), Kocaeli (1), Yalova (6).

Pêvajoya Hiqûqî 34 faîl hebûn ku jin neçarî karkeriya seksê kirine. Tenê jê 17 hatin girtin. Şeş faîl hatin desteserkirin. Faîlek serbest bû. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya herî kêm 10 faîlan nenivîsiye.

(EMK/AY)