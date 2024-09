Mêran di Tebaxê de 27 jin kuştin

Li gor nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Tebaxê de bi kêmanî 27 jin û 6 zarok kuştin.

Saziyên çapemeniyê di meha Tebaxê de ji bo mirinên 13 jinan gotine “mirinên bigûman”.

Mêran di heşt mehên destpêkê yên salê de 245 jin kuştin.

Bajarên ku mirinên jinan ên bigûman lê pêk hatin Aydın (1), Bartin (1), Bursa (1), Amed (1), Duzce (1), Kastamonu (1), Konya (1), Muğla (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), Riha (1), Zonguldak (2).

Kuştin

Mêran di meha Tebaxê de bi kêmanî 27 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar 31 bû.

Mêran her weha bi kêmanî ji mêrên li ba jinan bûn jê sê kuştin.

Digel biryara parastinê meran herî kêm 4 jin kuştine.

Mêran tundkarî bi kêmanî li 63 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li 12 zarokên keç û kur kiriye, bi kêmanî 7 jin tacîz kirine. Mêran di meha Tebaxê de 36 jin neçarî karkeriya sekse kirin.

Tundkariya mêran a di sala 2024, 2023, 2022 û 2021ê de Di heşt mehên destpêkê yên sala 2024an de mêran, 245 jin kuştine, tacîz li 52 jinan kiriye, 103 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 398 jinan kiriye, tecawiz li 8 jinan kiriye. Bi kêmanî 266 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 190 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 31 zarok kuştine. Di heşt mehên destpêkê yên sala 2023an de mêran, 205 jin kuştine, tacîz li 45 jinan kiriye, 88 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 512 jinan kiriye, tecawiz li 8 jinan kiriye. Bi kêmanî 188 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 170 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 17 zarok kuştine. Di heşt mehên destpêkê yên sala 2022an de mêran, 222 jin kuştine, tacîz li 102 jinan kiriye, 175 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 534 jinan kiriye, tecawiz li 21 jinan kiriye. Bi kêmanî 370 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 132 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 30 zarok kuştine. Di heşt mehên destpêkê yên sala 2021an de mêran, 208 jin kuştine, tacîz li 106 jinan kiriye, 98 zarok îstîsmar kirine, tundkarî li 552 jinan kiriye, tecawiz li 73 jinan kiriye. Bi kêmanî 429 jin neçarî karkeriya seksê kirine. Çapemeniyê ji bo mirina 153 jinan gotiye, "bigûman e". Mêran bi kêmanî 21 zarok kuştine.

Jinên ku mêran ew di Tebaxê de kuştin Arife Ö., Aslı P., Aynur Çili, Ayşe D., Derya Devrim Emir, Ebru Duvar, Elif D., Elif D., Emine S., Eylem S., Fatma Aydovan, Fatma D., Gülizar Ç., Hilmiye Tuğba, Kıymet Ç., Nakşiye D., Nuhbe Yılmaz, Pınar Bayram, Saliha K., Senem K., Serpil G., Sezen Sarısay, Sinem Ç., Sultan T., Z.B., Öznur A., İ.D.

Bajarên ku mêran ew kuştin Adana (1), Afyon (1), Ankara (1), Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (2), Eskişehir (1), Giresun (1), Kocaeli (1), Konya (2), Malatya (1), Mersin (2), Muğla (1), Samsun (1), Siirt (1), Tekirdağ (2), Urfa (1), Zonguldak (1), İstanbul (3), İzmir (2)

Mêran ji bo ku “xwestine veqetin / nexwestine li hev bên” 14 jin kuştin. Mêran du jin ji ber “hesûdiyê” kuştin. Mêran jinekê ji ber ku nexwestiye biçe pîrozbahiya roja li dayîkbûnê, jinekê jî ji ber ku daxwaza erdê xwe kiriye, kuştiye. Çapemeniyê “hêcata” kuştina 9 jinan nenivîsiye.

Hevjîn û destgirtiyan bi kêmanî 20 jin, heft endamên malbatê yên weke kur û bav 5 jin kuştine. Jinekê hevjînê hevala wê, jinekê jî temîrkerê televîzyonê ew kuştiye.

Mêran bi çekên guleber 10 jin, bi amûrên birînê yên weke kêr û birekê 7 jin kuştine. Mêran du jin bi lêdanê, sê jin jî serê wan bi keviran pelixandine û ew kuştine. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêran pênc jin bi çi ango çawa kuştine.

Mêran herî kêm 8 jin li kolan, daristan ango qadên civakî, 17 jin jî li nava malan kuştin. Çapemeniyê nenivîsiye ku bê ka mêran du jin li kîderê kuştine.

Pêvajoya hiqûqî 29 faîl hebûn ku jin kuştine. Bi tenê 24 faîl hatin girtin. Du faîlan xwe kuştin. Faîlek hat desteserkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya du faîlan nenivîsiye.

Kuştina zarokan

Mêran di meha Tebaxê de 6 zarok kuştin. Ev hejmar par di heman mehê de du bû.

Şeş zarok bavên wan ew kuştin. Mêran pênc zarok bi çekên guleber kuşt, zarokek jî bi bend fetisand.

Bajarên ku mêran zarok lê kuştine Konya (1), Manisa (1), Sêrt (1), İzmir (3).

Zarokên ku mêran ew kuştine Ayten G., Bulutcan Ç., Ceylin, Cemre, Nira, Dilan Ö.

Pêvajoya hiqûqî Çar faîl hebûn ku zarok kuştine. Sê hatin girtin, yekî jî xwe kuşt.

Tacîz

Mêran di meha Tebaxa 2024an de herî kêm tacîz li 7 jinan kirine. Par di heman mehê de ev hijmar 11 bû.

Mêran şeş jin bi devkî û bi rêyên fîzîkî tacîz kirine. Jinekê jî dîmenê wê girtine û ew tacîz kiriye.

Mêran li qadên derveyî mal yên weke kolan, wesayîtê cemaweriyê û nexweşxaneyê tacîz li 7 jinan kirine.

Jinekê hevalê wê yê kar, jinekê jî kurye ew tacîz kiriye. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrê ku tacîz li 5 jinan kirine nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran jin lê tacîz kiriye Kocaeli (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), İstanbul (4)

Pêvajoya hiqûqî 7 faîl hebûn ku jin tacîz kirine. Jê yek hat girtin, yek ji wezîfeyê hat girtin, sê hat desteserkirin. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya du faîlan nenivîsiye.

Îstismara li zarokan

Mêran di meha Tebaxê de îstîsmar bi kêmanî li 12 zarokên keç û kur kirine. Par ev hejmar di heman mehê de 13 bû. Hin faîlan heman sûc berê jî kiribû û hatibûn darizandin.

Mêran li qadên derveyî malê yên weke mizgeft, dibistan û kolanan îstismar li 5 zarokan kirine. Her weha mêran li nava malê îstismar li 6 zarokan kiriye. Çapemeniyê nenivîsiye kû bê ka mêran li kîderê îstismar li zarokek kiriye û ji bo du mêran jî nenivîsîye bê ka nas in an ne nas in.

zarokek kalikê wî/wê, sê zarok bavên wan, zarokek barmen, çar zarok jî esnaf ew îstismar kiriye. Her weha zarokek jî patronê wê ew îstismar kiriye.

Bajarên ku mêran zarok lê îstîsmar kirine Bartın (1), Konya (1), Muğla (1), Osmaniye (1), Sakarya (1), Riha (1), Zonguldak (3), Stenbol (3)

Pêvajoya hiqûqî 10 faîl hebûn ku îstismar li zarokan kirine. Ji wan tene 5 faîl hatin girtin. Faîlek hat desteserkirin. Du faîl ji ber ku “delîl kêmbûne” serbest bûn. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya du faîlan nenivîsiye.

Êrîşa zayendî/Tecawiz

Di meha Tebaxa 2024an de çapemeniyê tu bûyerên tecawizê nenivîsiye. Ev jî nayê wê wateyê ku li Tirkiyeyê bûyerên tecawizê çênebûne.

Tundkarî/Birîndarkirin

Mêran di meha Tebaxê de bi kêmanî 63 jin birîndar kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 92 bû. Bi kêmanî 8 jin bi giranî birîndar bûn û ew birin nexweşxaneyan. Digel biryarên parastinê jî mêran 15 jin birîndar kirin. Ji jinên ku mêran birîndarkirin jê yek trans bû.

*Ne herdu mêrên ku tûndkarî kirin, jina ku trans e hat girtin

Bajarên ku mêran tundkarî li jinan kir Ankara (1), Antalya (1), Bartın (2), Êlih (1), Bursa (3), Denizli (1), Edirne (31), Eskişehir (1), Kayseri (1), Kilis (2), Konya (2), Manisa (1), Samsun (4), Riha (1), Stenbol (10), İzmir (1).

Bi kêmanî 51 jin destgirtî û mêrên wan ew birîndar kirin. Çapemeniyê nenivîsye ku bê ka 11 mêrên ku 5 jin birîndar kirine nas e an ne nas e. Du jin zavayê wan, du jin cîranê wan û sê jin jî endamên malbatê yên weke bav û bira ew birîndar kirine.

Mêran, ji ber ku “nexwestine li hev bên, xwestine veqetin” bi kêmanî 48 jin birîndar kirin. Mêran, 6 jin ji ber “hesûdiyê” birîndar kirine. Çapemeniyê hêceta birîndarkirina 9 jinan nenivîsiye.

Mêran jinekê bi benzînê şewitandine, bi wesayîtê li jinekê dane û brîndar kirine.

Mêran derb li 49 jinan xistin û birîndar kirin. Bi kêr û yên mîna wan 6 jin û bi çekên guleber 8 jin birîndar kirin.

Mêran li nava malan 46 jin, li nava wesayitên guhastinê yên cemawerî, kolan ango li derveyî malan 17 jin birîndar kirin.

Pêvajoya hiqûqî Bi kêmanî 71 mêrên faîl hebûn. Tenê 3 faîl hatin girtin. Çapemeniyê ji bo rewşa hiqûqî ya 8 faîlan gotiye, “lêdigerin”, “reviye”. Derbarê 46 faîlan de pêvajoya hiqûqî hat destpêkirin. Çapemeniyê derbarê pêvajoya hiqûqî ya 16 faîlan de ti zanyarî neweşand.

Karkeriya seksê ya mecbûrî

Mêran di meha Tebaxê de bi kêmanî 36 jin neçarî karkeriya seksê kirin. Di nav wan de zarok jî hebûn.

Bajarên ku jin lê neçarî karkeriya seksê kirin İzmir (36)

Pêvajoya Hiqûqî 13 faîl hebûn ku jin neçarî karkeriya seksê kirine. Tenê jê 10 hatin girtin. Sê faîl serbest bûn.