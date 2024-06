Mêran di Gulanê de 40 jin kuştin

Li gor nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Gulanê de bi kêmanî 40 jin û 5 zarok kuştin.

Saziyên çapemeniyê di meha Gulanê de ji bo mirinên 30 jinan gotine “mirinên bigûman”.

Mêran di çar mehên destpêkê yên salê de 159 jin kuştin. Li Enqereyê Çapemeniyê ji bo kuştina jinekê gotiye, “kuştina ku faîlê wê ne diyar e”.

Li Bûrsayê jinekê mafê xwe yê rewa bikaranî: Jina bi navê L.K.S.(18) destgirtiyê berê yê xwişka xwe M.K.yê, Mehmet Salîh B.(20) li kolanê kêr kir û kuşt.

Mêran tundkarî bi kêmanî li 56 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li 29 zarokên keç û kur kiriye, bi kêmanî 4 jin tacîz kirine.

Mêran di meha Gulanê de 34 jin neçarî karkeriya sekse kirin.

Mêran bi kêmanî gefa kuştinê li 20 jinan xwarin.

Mêran di meha Gulanê de bi kêmanî 40 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar 38 bû.

Mêran her weha bi kêmanî ji mêrên li ba jinan bûn jê çar kuştin.

Ji mêrên ku jin kuştine jê yek polîs bûye.

Jinên ku mêran ew di Gulanê de kuştin

Ashfaq Ahmed Q, Aylin Pekin, Ayşe Ç., Bahar K., Başak Tekin, Buse Erkin, Büşra Sıla I., Dilara G., Duygu Ş., Edanur K., Fatma C., Fatma Nur Ş., Fidan Cantemir, Gülay Akça, Gözde Y., Hamgül C., Hanife Y., Hatice E., Hatice T., Hasret Öztürk, Hivda T., Kader Y., Meryem K., Merve K., Nagihan C., Nadya Zorlu, Nazegük Orhan, Nazime Ş., Saadet Ç., Sevilay Yılmaz, Sevim Duman, S.D., Vezire E., Zarın M., Zehra N., Zeliha Kapıaçtı, Zemzem Ö., Zeynep Ö., Rümeysa Meriç Ö., Media A.