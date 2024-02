Mêran di Kanûna Paşiyê de 28 jin kuştin

Li gor nûçeyên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û netewî, ji malperên nûçeyan û ajansan berhev kirin, mêran di meha Kanûna Paşiyê de bi kêmanî 28 jin û 5 zarok kuştin.

Saziyên çapemeniyê di meha Kanûna Paşiyê de ji bo mirinên 25 jinan û 3 zarokan gotine “mirinên bigûman”.

Bajarên ku mirinên jinan ên bigûman lê pêk hatin Afyon (1), Amasya (1), Ankara (1), Antalya (3), Aydın (1), Duzce (5), Stenbol (3), İzmir (1), Karabuk (1), Kocaeli (1), Mêrdîn (1), Mûgla (2), Sêrt (1), Sinop (1), Sêwas (1), Riha (2), Uşak (2).

Mêran tundkarî bi kêmanî li 39 jinan kirin, îstîsmar bi kêmanî li pênc zarokên keç û kur kiriye, bi kêmanî du jin tacîz kirine. Mêran di meha Kanûna Paşiyê de tecawiz bi kêmanî li jinekê kiriye.

Mêran di Kanûna Paşiyê ya 2024yan de, 39 jin neçarî karkeriya sekse kirin. Mêran bi kêmanî gefa kuştinê li heft jinan xwarin.

Saziyên çapemeniyê ji bo mirinên du jinan ên li Amed û Mêrdînê, gotiye “kuştinên failên wan nehatine diyarkirin”.

Kuştin

Mêran di meha Kanûna Paşiyê de bi kêmanî 28 jin kuştin; par di heman mehê de ev hejmar 31 bû.

Mêran her weha bi kêmanî ji mêrên li ba jinan bûn jê du kuştin.

Mêran digel biryara parastinê, herî kêm şeş jin kuştin.

Jinên ku mêran ew di Kanûna Paşiyê de kuştin Adile A., Arzu Çınar, Ayşegül Çınar, Ayşegül Oğuz, Bahar K., Bahar E.K., Burcu Gezersoy, Dilek U., Gökçe B., Gülseven D., Kader İrgören, Melike Akpınar, Muradiye A., Nazlı Elmas, Nesrin Ü., Özge Gülenyüz, Pervin B., Petek A., Safinaz Ayten, Seher A.K., Serap B., Shakhnoza Kurbonova, Şafiye B., Şengül Yeşilkaya, Şule Tokel, Tülay Dağaşan, Vatfa Behiye Ecevit, Yüksel Ç.

Bajarên ku mêran ew kuştin Enqere (2), Antalya (1), Dîlok (2), Aydin (1), Bursa (3), Amed (1), Eskişehir (1), Giresun (1), Stenbol (4), İzmir (1), Kocaeli (2), Manisa (3), Mêrdîn (1), Mersin (1), Sakarya (2), Wan (1), Zonguldak (1).

Mêran ji bo ku “xwestine veqetin / nexwestine li hev bên” 8 jin, ji ber “hesûdiyê” du jin kuştin. Mêran jinekê ji ber ku “keça wê xwestiye cihê bibe”, jinekê jî ji ber ku “bi deynî pere nedaye” kuştiye. Mêran jinekê jî ji bo ku “xwestiye keça xwe biparêze” kuştiye. Çapemeniyê “hêcata” kuştina 15 jinan nenivîsiye.

Hevjîn û destgirtiyan bi kêmanî 21 jin, bavan, neviyan an jî endamên malbatê du jin, zava jinekê, cîran jinekê kuştin. Her weha hevalên du jinan ew kuştin. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrê ku jinekê kuştiye nas e an ne nas e.

Mêran heft jin li kolan, daristan ango qadên civakî, 20 jin jî li nava malan kuştin. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêran jinekê li ku kuştiye.

Pêvajoya hiqûqî 27 faîl hebûn ku jin kuştin. Bi tenê 15 faîl hatin girtin. Heşt faîlan xwe kuştin. Bi kêmanî pênc faîl hatin desteserkirin.

Kuştina zarokan

Mêran di meha Kanûna Paşiyê de 5 zarok kuştin. Par di mehan mehê de ev hejmar çar bû. Du zarok bavê wan, zarokek hevalê wê ew kuşt. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku du zarok kuştine nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran zarok lê kuştine Dîlok (1), İstanbul (2), İzmir (2).

Zarokên ku mêran ew kuştine Behiye E., Büşra P., Linda, Melek Nur Özgener, S.S.Ç.

Pêvajoya hiqûqî Pênc faîl hebûn ku zarok kuştine. Tenê yek jê hatin girtin. Derbarê faîlek de lêpirsîn hat destpêkirin, faîlek hat desteserkirin, faîlek xwe kuşt. Her weha çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya faîlek nenivîsiye.

Tacîz

Mêran di meha Kanûna Paşiya 2024an de herî kêm tacîz li du jinan kirine. Par di heman mehê de ev hijmar 7 bû.

Mêran du jin bi devkî û bi rêyên fîzîkî tacîz kirine.

Mêran jin li qadên weke kolan, şeqam û markêtê tacîz kirine.

Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêrên ku tacîz li du jinan kirine nas e an ne nas e.

Bajarên ku mêran jin lê tacîz kiriye Stenbol(2)

Pêvajoya hiqûqî Faîlek hebû ku jin tacîz kiriye. Çapemeniyê pêvajoya hiqûqî ya wî faîlî nenivîsiye. Îstîsmara li zarokan

Îstîsmara li zarokan

Mêran di meha Kanûna Paşiyê de îstîsmar bi kêmanî li 5 zarokên keç û kur kirine. Par ev hejmar di heman mehê de 11 bû.

Mêran zarok li qadên derveyî malê îstismar kirine. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka kesên îstismar li zarokan kirine, kî ne.

Bajarên ku mêran zarok lê îstîsmar kirine Enqere

Pêvajoya hiqûqî Derbarê faîl de doz hat vekirin.

Êrîşa zayendî/Tecawiz

Li gorî daneyên di çapemeniyê de hatine nivîsîn, mêran di meha Kanûna Paşiyê ya 2024an de tecawiz li jinekê kir. Par heman mehê ev hejmar dîsa yek bû.

Xizmê jinekê tecawiz li jinê kir. Mêran di nava malê de tecawiz li jinekê kir.

Bajarên ku mêran lê tecawiz li jinan kir Bûrdûr (1)

Pêvajoya hiqûqî Faîlek hebû ku tecawiz li jinan kiriye. Hate desteserkirin.

Tundkarî/Birîndarkirin

Mêran di meha Kanûna Paşiyê de bi kêmanî 39 jin birîndar kirin. Par di heman mehê de ev hejmar 72 bû. Bi kêmanî du jin bi giranî birîndar bûn û ew birin nexweşxaneyan. Digel biryarên parastinê jî mêran sê jin birîndar kirin.

Bajarên ku mêran tundkarî li jinan kir Edene (2), Aksaray (1), Denîzlî (1), Edîrne (23), Stenbol (8), Manîsa (1), Mereş (1), Samsûn (1). Çapemeniyê nenivisiye bê ka mêran tundkarî li kîjan bajarî li jinan kiriye.

Hevjîn, hevjînê berê/destgirtiyê bi kêmanî 31 jinan, hevkarê jinekê, ajokarekî tundkarî li jinan kir. Çapemeniyê nenivisiye bê ka mêr û 6 jinên mêran tundkarî li wan kiriye çî hev in.

Mêran ji ber “hesûdiyê du jin, ji ber “nexwestine li hev bên, xwestine veqetin” bi kêmanî heft jin birîndar kirin. Çapemeniyê nenivîsiye bê ka mêran 30 jin ji ber çi birîndar kirin.

Mêran derb li 35 jinan xistin û birîndar kirin. Bi kêr û yên mîna wan jî sê jin birîndar kirin. Mêran agir bi xaniyê jinekê xistin.

Mêran li nava malan 19 jin, li nava wesayitên guhastinê yên cemawerî, kolan ango li derveyî malan 11 jin birîndar kirin. Çapemeniyê nenivîsî bê ka mêran li ku jin birîndar kirin.

Pêvajoya hiqûqî Bi kêmanî 39 mêrên faîl hebûn. Bi tenê du ji wan hatin girtin. Faîlek “reviya”. Yekî xwe kuşt. Kar û barên yasayî ji bo 24 faîlan dan destpêkirin. Çapemeniyê derbarê pêvajoya hiqûqî ya bi kêmanî 11 faîlan de ti zanyarî neweşand.

Karkeriya seksê ya mecbûrî

Mêran di meha Kanûna Paşiyê di bi kêmanî 39 jin neçarî karkeriye seksê kirin. 30 ji wan ne welatiyên Tirkiyeyê bûn. Par di heman mehê de ev hejmar 13 bû.

Bajarên ku jin lê neçarî karkeriya seksê kirin Erzîngan (2), Isparta (3), Stenbol (1), Îzmîr (7), Kocaelî (17), Konya (5), Mersîn (4).

Pêvajoya hiqûqî 28 faîl hebûn ku jin neçarî karkeriya sekse kirin. 17 faîl hatin girtin, 11 faîl desteser kirin.

